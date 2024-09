Confira o horóscopo para todos os signos neste final de semana, 28 e 29

Virginia Gaia 27/09/2024 - 20:27 Para compartilhar:

Neste fim de semana, dia 28 e 29 de setembro, a Lua Minguante ingressa no signo de Virgem, ou seja, a rainha da noite fica a um passo do local do zodíaco onde ocultará o Sol, na próxima quarta-feira, dia 2 de outubro. Assim, em compasso de virada de mês e de espera pelo Eclipse Solar Anular, o astral está introspectivo e, ao mesmo tempo, cheio de vontade de encerrar ciclos.

Aliás, aí está uma excelente oportunidade para fechar temas passados, em definitivo. Tem algo incomodando aí? Há assuntos e pessoas que parecem ir e vir, orbitando a sua mente e também a sua vida? Pois o momento ajuda a tomar mais consciência sobre isso e, finalmente, virar páginas. Eis aí a chance para desapegar e deixar para trás o que – ou quem – não agrega ou drena energia.

Por isso, nesse momento no qual o nosso satélite natural e patrono das emoções, na metafísica astrológica, avança para eclipsar o Sol, é como se o céu pedisse por uma revisão de si mesmo para que erros do passado não sejam repetidos. Como esse ocultamento acontecerá no signo da balança e dos relacionamentos, então é como se o universo pedisse uma faxina geral entre as pessoas e também uma renovação na forma de se relacionar.

No simbolismo dos astros, enquanto a Lua está mais atrelada à memória emocional – e, portanto, ao que se traz do passado – o Sol se relaciona com a consciência e a percepção do futuro. Então, a cada temporada de eclipses, o céu mistura passado e futuro para testar o que permanece e apontar o que deve ser eliminado.

No Eclipse Lunar Parcial, do último dia 17, a rainha da noite foi ocultada pela sombra da Terra, no signo de Peixes, domínio zodiacal especialmente dedicado à saúde mental. No próximo Eclipse Solar Anular, o astro-rei será eclipsado pela Lua, no signo de Libra, o território supremo das relações humanas. Então, diante desse conjunto simbólico, é hora mesmo de identificar as pessoas e relacionamentos que geram desgaste para que as relações mais saudáveis tenham espaço.

Por isso, o fim de semana pede mais encontros e menos desencontros. E também evoca mais amor próprio e menos sentimentos desperdiçados. Então, fica o recado: dê valor para quem valoriza, ame quem retribui e, sem dúvida, seja você mesmo com quem também honra a própria essência sem medo! No meio de tudo isso, vem a sinceridade e o respeito. Porque, de resto, sempre se dá um jeito!

Observe: partindo de cerca de 10% de iluminação, a Lua Minguante vai ficando cada vez menos iluminada e visível no céu, ao longo do fim de semana. Ascendendo ao Leste pouco antes do amanhecer, a rainha da noite já começa a ficar difícil de ser visualizada em meio às estrelas. Em meio à Constelação de Leão, será possível vê-la brevemente, na manhã do domingo, ao lado de Regulus, a brilhante estrela azulada que representa o elemento Alfa, no coração do mítico felino celeste.

Áries: aproveite o fim de semana para cuidar mais de você, ariano. O céu pede mais atenção com a sua saúde e rotina.

Touro: curta mais o intervalo semanal e procure distrair a mente, taurino. O céu pede mais espontaneidade e diversão.

Gêmeos: esteja mais próximo ao dia a dia familiar, geminiano. Separe mais tempo para as pessoas que estão na sua intimidade.

Câncer: fale o que pensa, canceriano. É preciso ser sincero, só evitando as palavras duras ou impensadas.

Leão: organize os seus recursos e finanças, leonino. O céu pede mais foco nos seus planos, mas também mais organização para o seu futuro.

Virgem: use a sensibilidade aflorada para discernir o que é fundamental do que não é, virginiano. É preciso saber o que deve ser feito primeiro.

Libra: procure descansar a mente, libriano. É hora de você reforçar a fé, prestar atenção nos seus sonhos e buscar mais conexão interna.

Escorpião: pense no longo prazo, escorpiano. O momento pede mais atenção para os seus projetos e pessoas que merecem a sua companhia.

Sagitário: direcione bem as suas ambições, sagitariano. É hora de se destacar, mas para isso é preciso ter sensibilidade para identificar as oportunidades que surgirem.

Capricórnio: invista em conhecimento, capricorniano. É hora de ser flexível, ouvir diferentes pontos de vista e se desenvolver.

Aquário: desapegue, aquariano. O momento incentiva uma faxina completa para que você consiga ficar mais leve.

Peixes: é hora de agir em parceria, pisciano. O momento pede mais equilíbrio e ação em conjunto.