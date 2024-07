Confira o horóscopo para todos os signos neste final de semana, 27 e 28

Virginia Gaia 26/07/2024 - 19:51 Para compartilhar:

Que tal aquele intervalinho merecido na rotina para dedicar tempo ao autocuidado? Pois é, o fim de semana chega com astral que clama pelos pequenos prazeres e pela arte de se dar um tempo! Neste sábado, dia 27, e domingo dia 28, a Lua Minguante chega com tudo, como se quisesse um lugar confortável para sentar no sofá e se sentir bem à vontade!

No signo de Touro, a matriarca celeste terá seu simbolismo exaltado, de acordo com a metafísica astrológica. Então, é como se o astral estivesse realmente convidando a tudo e a todos para uma pausa preguiçosa, com direito a macarronada e um chamego embaixo das cobertas. Para quem tem um cobertor de orelha, está aí uma bela oportunidade para testar a afinidade nas coisas mais simples e, ao mesmo tempo, mais aprazíveis.

Contudo, não dá para ignorar: o Sol está em plena temporada leonina! Cheio de si e mais purpurinado do que nunca, o astro-rei está no signo onde manifesta sua nobreza com o máximo rigor. Ainda em tensão com o poderoso Plutão, em Aquário, é como se esse reluzente astro central do Sistema Solar estivesse querendo medir forças com o pequeno notável que adora testar limites em tudo.

Nessa dança celeste, evocam as conquistas regadas a fortes emoções, quando o poder da sedução parece dominar a atmosfera. Com isso, ainda que o clima de conforto esteja no ar, há também espaço para quem decidir encarar o espartilho e o salto alto, que não tem nada de confortáveis, mas com certeza elevam a capacidade de hipnotizar até as almas mais livres de segundas intenções.

Com tudo isso e mais um pouco, o último fim de semana de julho chega mesmo sem a mínima vontade de ser apenas mais um no calendário. Então, aproveite todo esse contexto de sensorialidade exacerbada para cuidar bem de você e de quem merece a sua companhia!

Observe: a Lua Minguante ascende ao Leste, com menos de 50% do corpo iluminado, em meio à Constelação de Áries, ao longo do fim de semana. Apontando no horizonte somente depois da meia noite, o nosso satélite natural ainda estará alto no céu no momento em que o Sol nascer. Na madrugada de sábado, dia 27, para domingo, dia 28, será possível visualizar a rainha da noite próxima a Hamal, a estrela Alfa do conjunto estelar dedicado ao mítico carneiro celeste.

Áries: invista em você, ariano. É hora de separar um tempo e dedicar um pouco mais de atenção às suas necessidades mais fundamentais.

Touro: o seu carisma está em alta, taurino. Aproveite para trocar de forma positiva com as pessoas, mantendo a sua autoestima elevada.

Gêmeos: o fim de semana favorece o olhar para dentro e o contato com a espiritualidade, geminiano. Cuide do seu universo interno.

Câncer: é hora de selecionar melhor o que fazer e com quem você deve estar, canceriano. Evite perder tempo com pessoas que pouco acrescentam.

Leão: planeje-se, leonino. É importante fazer o que realmente é prioridade nesse momento, então seja mais racional nas suas escolhas.

Virgem: invista em programas culturais e procure as pessoas que possam agregar conhecimento à sua vida, virginiano. É hora de ampliar horizontes.

Libra: o astral traz um toque de mistério e também de sedução para você, libriano. Aproveite o clima para estar com as melhores companhias.

Escorpião: esteja junto a quem vale a pena, escorpiano. O céu pede mais equilíbrio e boas parcerias na sua vida.

Sagitário: invista no cuidado com a sua saúde e com a sua rotina, sagitariano. É hora de dar mais atenção a sua alimentação.

Capricórnio: procure se agradar, capricorniano. Busque atividades mais lúdicas e divertidas, fazendo algo simples, mas que agrada aos sentidos.

Aquário: aproveite o intervalo semanal para cuidar da sua casa e estar com a família, aquariano. O astral pede mais intimidade.

Peixes: procure ocupar a mente com conteúdo de qualidade, pisciano. É fundamental que você consiga concentrar-se nas coisas certas.