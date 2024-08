Confira o horóscopo para todos os signos neste final de semana, 24 e 25

Virginia Gaia 23/08/2024 - 22:51 Para compartilhar:

A Lua Cheia passa o fim de semana no ponto do zodíaco no qual diz-se, na metafísica astrológica, que a rainha da noite está exaltada! Brilhando no signo de Touro, neste sábado, dia 24, e domingo, dia 25, o nosso satélite natural garante prazer em família, junto aos amigos e até nos momentos de maior exaltação sensorial.

Dessa maneira, enquanto a Lua taurina, por si só, já enaltece a busca pelo conforto, o encontro dela com o irreverente Urano abre espaço para as trocas sociais que permitam novas experiências. Isso tudo sem contar com os aspectos bastante auspiciosos que faz com Netuno, Vênus e até Saturno. Quer fazer algum convite ousado e especial ao mesmo tempo? Pois vá fundo!

O único ponto de atenção fica por conta da tensão com o enrolado Mercúrio, que ainda segue em movimento retrógrado aparente . Aliás, o mensageiro dos deuses, por sua vez, encara um diálogo favorável com o conquistador planeta Marte. Com isso, o astral abre espaço para os encontros e reencontros meio ansiosos, mas que têm tanto potencial para o exercício do desejo quanto para as crises emergentes nas relações que estiverem propensas a isso.

Sob esse contexto, o jeito é ser franco, sabendo comunicar bem os afetos. Porque se tem uma coisa que é verdade nessa vida é que quem ama mesmo demonstra em suas ações. Afinal, não se pode esquecer que, além da temporada do Sol virginiano, o próprio patrono dos relacionamentos, o planeta Vênus, também está nos domínios do signo de Virgem.

Por isso, a principal lição do fim de semana é a de que seduzir é bom e todo mundo gosta, mas a manifestação prática dos afetos é fundamental. Se gosta mesmo, sente falta, manda mensagem, está presente e faz questão de ser amável. Caso contrário, o negócio é encarar com senso de realidade e também tomar uma atitude concreta!

E viva o amor manifesto!

Observe: perdendo gradualmente a iluminação, a Lua Cheia estará em seus últimos dias ao longo do fim de semana. Chegando à metade do corpo iluminado, a rainha da noite passará da Constelação de Áries à Constelação de Touro nesse período. Na madrugada de domingo, dia 25, para a segunda-feira, dia 26, o nosso satélite natural estará praticamente ao lado de Alcyone, a estrela Eta da Constelação de Touro, que é parte do Aglomerado das Plêiades (Messier 45 ou M45)

Áries: curta mais o intervalo semanal, ariano. Perceba que é possível se divertir sem gastar muito.

Touro: o seu magnetismo pessoal está em alta, taurino. Então, procure cuidar de você estar próximo às pessoas que valorizam o que você tem de bom.

Gêmeos: descanse a mente e o espírito, geminiano. É preciso estar mais conectado à sua saúde em um nível amplo.

Câncer: o fim de semana favorece a sua vida social, canceriano, Não deixe de estar ao lado de amigos e pessoas queridas.

Leão: planeje-se, leonino. É hora de aproveitar o momento de descanso para racionalizar os seus sonhos.

Virgem: invista nos programas culturais e nas conversas produtivas, virginiano. O céu fomenta a expansão do seu conhecimento.

Libra: transforme-se, libriano. A sua intuição está aflorada, então aproveite para ousar e vencer medos.

Escorpião: as parcerias e as suas relações sociais estão em destaque, escorpiano. Procure ter mais paciência com as pessoas, mas fale o que precisa ser dito.

Sagitário: dê valor às questões práticas da vida, sagitariano. É hora de você investir na sua saúde e também na alimentação.

Capricórnio: seja criativo, capricorniano. Aliás, a sedução está em alta, mas é preciso ser seletivo.

Aquário: o fim de semana ajuda você a estar mais próximo à família, aquariano. Aproveite para cuidar da casa e da sua intimidade.

Peixes: faça e refaça contatos com quem sabe ouvir você, pisciano. O momento ajuda você a estabelecer trocas intelectuais interessantes.