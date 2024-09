Confira o horóscopo para todos os signos neste final de semana, 21 e 22

Virginia Gaia 21/09/2024 - 0:30 Para compartilhar:

Neste fim de semana, o olhar dos mais atentos ao céu permite celebrar a matemática da contagem do tempo, aqui na Terra, com um fenômeno astronômico e astrológico, celebrado desde os tempos mais remotos da história da humanidade. Na manhã deste domingo, dia 22, acontece o Equinócio que define o início do outono, no Hemisfério Norte, e também da primavera, no Hemisfério Sul.

Na metafísica astrológica, será também a hora de dar boas-vindas ao Sol no signo de Libra. Com o dia e a noite tendo exatamente a mesma duração – de onde vem a palavra “Equinócio” – o astral evoca o equilíbrio, a diplomacia e os acordos entre as pessoas. Afinal, toda relação deve, ao menos em tese, ser pautada na equidade. E isso significa tratar com igualdade, respeitando as diferenças.

Do ponto de vista astronômico, esse acontecimento se dá pelo fato de a Terra ter o seu eixo de rotação inclinado em relação ao Sol. Dessa forma, ao avançar em seu movimento de translação, ao redor do astro-rei e estrela central do Sistema Solar, os hemisférios terrestres recebem diferentes níveis de iluminação. Isso faz com que tenhamos as estações climáticas relativamente bem definidas: primavera, verão, outono e inverno.

Pode parecer óbvio, já que todo mundo estuda isso na escola, mas o que pouca gente sabe é que a inclinação do eixo de rotação, a exatos 23°26’ em relação ao Sol, é um dos fatores fundamentais para a existência de vida na Terra. Ao receber os raios solares de forma relativamente bem distribuída ao longo do ano, o nosso planeta acabou se tornando um lugar de temperatura amigável à biodiversidade.

Outros fatores, de acordo com a ciência, também são fundamentais para termos um planeta tão rico e cheio de vida. As dimensões e a massa da nossa Lua ajudam a estabilizar a Terra e ambos orbitam o Sol a uma distância segura do astro-rei, chamada de “zona habitável”, que permite equilibrar a quantidade de calor e de energia recebidos. Isso sem contar a força e a grandiosidade do campo eletromagnético da Terra, que nos protege da radiação solar.

Pois é, tudo parece realmente muito ajustado para que possamos, hoje, olhar as estrelas e buscar por respostas sobre a origem do universo. E é nesse contexto que o simbolismo libriano merece ser enaltecido. Como todo equilíbrio precisa de contribuição de ambos os lados da balança, é bom que saibamos cuidar bem desse nosso cantinho na imensidão do cosmos e de quem divide essa casa conosco.

Então, aproveite o fim de semana para estar com quem você ama, celebrando as delícias que nos permitem desfrutar dessa relação tão sutilmente ajustada com tudo o que está à nossa volta. Nessa sucessão de ciclos naturais, a vida é só um instante, mas os sentimentos que dela emergem podem ressoar por toda a eternidade!

Observe: chegando aos cerca de 70% de iluminação, a Lua Cheia ascenderá ao Leste, tanto na noite do sábado, dia 21, como na do domingo, dia 22, em meio à Constelação de Touro. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite se aproximará do aglomerado das Plêiades (Messier 45 ou M45), na noite do sábado, ao passo em que ficará alinhada a Aldebaran, a estrela Alfa que marca o olho do Touro, na noite do domingo.

Áries: divirta-se, ariano. É preciso pegar leve, trocar ideias e prestar atenção nas pessoas à sua volta.

Touro: é hora de circular, ver gente, mas sem gastar muito, taurino. O céu pede que você seja prudente para cuidar de tudo o que é valioso para você.

Gêmeos: cuide de você e do seu corpo, geminiano. É hora de renovar o visual e sentir-se bem com você mesmo.

Câncer: o fim de semana chega em tom introspectivo, canceriano. Aproveite o momento para cuidar do seu bem-estar.

Leão: esteja com os amigos e busque boas companhias, leonino. É fundamental que você possa encontrar equilíbrio em grupo.

Virgem: pense no futuro, virginiano. O fim de semana encoraja você a colocar planos no papel e se organizar.

Libra: o Sol ingressa no seu signo, libriano. Receba o novo ciclo buscando investir em programas culturais.

Escorpião: esteja preparado para transformar-se, escorpiano. O fim de semana inspira as novidades e a busca por autodesenvolvimento.

Sagitário: é hora de buscar equilíbrio nas suas relações, sagitariano. Invista no diálogo e faça boas alianças.

Capricórnio: é hora de se organizar, capricorniano. Deixe a agenda mais favorável para a próxima semana, não esquecendo do tempo para se cuidar.

Aquário: relaxe, aquariano. É fundamental que você encontre momentos leves e divertidos, sabendo seduzir na hora certa.

Peixes: esteja em casa e cuide da sua intimidade, pisciano. Aproveite também para reunir os mais chegados em programas bem intimistas.