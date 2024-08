Confira o horóscopo para todos os signos neste final de semana, 17 e 18

Virginia Gaia 16/08/2024 - 23:10 Para compartilhar:

Tem coisa melhor do que calor humano? E se, junto com tudo isso, ainda desse para rever aquela pessoa do coração, mas que faz tempo que você não consegue matar as saudades? Neste fim de semana, dias 17 e 18 de agosto, o céu quer mais reuniões e menos isolamento. Ainda que o clima permaneça frio, não faltará oportunidade para acalentar a alma junto a quem se gosta.

Quem garante esse clima amistoso é a Lua Crescente, já prestes a tornar-se Lua Cheia, ao deixar os territórios capricornianos para ingressar no signo de Aquário. Com encontro marcado com Plutão, a rainha da noite ainda engata aspectos bastante harmônicos com Urano, Netuno e, depois, ainda com Júpiter. Na prática, isso significa mais chances para encontros amistosos e contatos íntimos de tirar o fôlego.

Por sua vez, para não ficar atrás, o Sol leonino também fica agarrado com Mercúrio. A partir dessa união incandescente, o pequeno planeta patrono da comunicação e do cotidiano ganha mais brilho para resgatar os contatos perdidos na agenda. Em movimento retrógrado aparente , esse mensageiro dos deuses realmente promete dar uma mãozinha para aquelas mensagens inesperadas que podem inundar o fim de semana de alegria.

Pois, afinal, amigo que é amigo, não importa o tempo que fique longe, quando reaparece a sensação de acolhimento é sempre a mesma. E, mesmo que se distancie por conta da vida atribulada e da rotina, nunca deixa de estar presente com a torcida e o entusiasmo pelas suas conquistas.

Ah, e o céu ainda guarda espaço para as amizades coloridas. Nesse caso, a única ressalva é para os casos de quando alguma das partes envolvidas está desavisada do status do relacionamento. Porque relacionamento bom não tem fórmula pronta, mas é fundamental que esteja todo mundo bem consciente e confortável com ele. Se esse não for o caso, bem, daí a tensão entre Mercúrio, iluminado pelo Sol, e Urano pode dar o que falar!

Por isso, vale aquela dica que é velha amiga: combinado não sai caro! Reúna as pessoas, ame a tudo e a todos, mas deixe claro a que veio. É assim que as relações de verdade crescem e resistem ao tempo!

Observe: quase completamente iluminada, a Lua Crescente – quase Lua Cheia – estará ao Leste, depois do ocaso solar, podendo ser vista até o amanhecer. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Capricórnio, ficando alinhada, na noite do domingo, a Albali, a estrela Epsilon que marca uma das mãos do aguadeiro representado na Constelação de Aquário.

Áries: pense no futuro, ariano. É hora de sonhar um pouco e sem planejar, só tomando cuidado para não acabar perdendo o foco.

Touro: é hora de organizar bons encontros e estar com quem você gosta, taurino. Aproveite também para repor as energias e pensar sobre o que você quer para a sua carreira.

Gêmeos: aproveite o fim de semana para ler, se atualizar e investir nos temas intelectuais, geminiano. O céu promete também boas aventuras e até pequenas viagens.

Câncer: o astral está cheio de profundidade para você, canceriano. A sua sensualidade está em alta também, então aproveite.

Leão: o fim de semana promete bons encontros e conversas produtivas, leonino. Aproveite para estar junto a quem você gosta.

Virgem: dê atenção à sua rotina e faça algo agradável para cuidar da sua saúde, virginiano. O astral incentiva o seu autocuidado.

Libra: é hora de ser criativo e aproveitar as oportunidades para conquistar o que você quer, libriano. Aproveite o momento para investir em programas agradáveis.

Escorpião: é hora de arrumar a casa, escorpiano. O céu ajuda você a ter mais foco e cuidado com a sua vida íntima.

Sagitário: seja mais empático e evite as palavras ditas no impulso, sagitariano. Procure aprender mais com quem está à sua volta.

Capricórnio: administre bem as suas finanças, capricorniano. O céu pede mais atenção com os seus recursos pessoais.

Aquário: você está magnético e cheio de energia, aquariano. Cuide de você, do seu corpo e eleve a autoestima.

Peixes: use bem a sua intuição, pisciano. O momento ajuda você a investir no seu bem-estar e na sua espiritualidade.