Confira o horóscopo para todos os signos neste final de semana, 16 e 17

Quais pessoas impulsionam seus sonhos? Ou melhor, quem inspira as suas ações de maneira positiva? Neste fim de semana, o céu ajuda aqueles que querem estar em boa companhia, atuando em par, tudo junto e misturado. No entanto, para além da outra metade da laranja, o astral pede mais senso de identidade para unir quem quer multiplicar e não apenas somar!

Isso acontece porque a Lua Nova avança pelo signo de Libra. De mãos dadas com Marte, o patrono da guerra e do desejo sexual, a rainha da noite ainda acena positivamente para Vênus, o regente dos relacionamentos e de tudo o que há de mais valioso na vida. Assim, este sábado, dia 16, favorece os bons encontros e as alianças produtivas. E tudo embalado pela temporada da colheita, iluminada pelo Sol virginiano, para tornar tudo mais prático e cotidiano.

Afinal, que adiantam declarações de amor acaloradas se, na prática, não existe respeito às individualidades? Em qualquer tipo de relacionamento e, especialmente nos de natureza afetiva e sexual, é preciso dar espaço para que cada uma das partes possa se expressar. E isso precisa, necessariamente, acontecer em equilíbrio.

No domingo, dia 17, teremos ainda o planeta Vênus, que está atualmente de passagem pelo signo de Leão, engatando uma tensão com o expansivo Júpiter, no signo de Touro. Com isso, o astral lembra que qualquer relação, para crescer, precisa valorizar, de verdade, a autenticidade. E isso vale para todo mundo!

Então, sabe aquele relacionamento que critica, regula, reclama e tolhe a liberdade? Pois é, ele não serve! Não, não e não, mesmo que pareça tentador em um primeiro momento. Por isso, neste fim de semana, lembre-se de ser você mesmo, na companhia de quem também sabe muito bem o que quer. É assim que as relações saudáveis se desenvolvem, multiplicando a luz de quem brilha como estrela!

Observe: no sábado, dia 16, a Lua Nova ainda estará muito próxima ao Sol, ficando praticamente invisível no céu e muito próxima ao horizonte Oeste, quando o Sol se pôr. Já no domingo, dia 16, o nosso satélite natural ainda estará com menos de 10% de iluminação, mas ainda assim ficará visível até pouco depois das 20h, a Oeste. Nesse curto período depois do ocaso solar, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Virgem, bem próxima a Spica, a estrela Alfa desse conjunto estelar.

Áries: valorize as pessoas certas, ariano. É hora de conversar, fazer boas parcerias e aproveitar o fim de semana para reabastecer as baterias em harmonia.

Touro: aproveite o descanso semanal para cuidar de você, taurino. O momento pede mais prazer nas coisas simples da vida.

Gêmeos: faça algo prazeroso, geminiano. Aproveite também a sua criatividade em alta para fazer algo que estimule os seus sentidos.

Câncer: que tal cuidar mais da casa e organizar atividades para os poucos e bons mais próximos? Só não vale entrar em conflitos familiares!

Leão: o astral favorece os passeios e as trocas com as pessoas mais próximas, leonino. Converse, troque ideias e amplie os seus horizontes.

Virgem: valorize as coisas certas e evite excessos, virginiano. O fim de semana incentiva o seu planejamento.

Libra: é hora de descansar e espairecer, libriano. Cuidado com o excesso de atividades, buscando concentrar-se no que for efetivamente restaurador.





Escorpião: ative a sua intuição, durma bem e preste atenção nos seus sonhos, escorpiano. O céu está intenso para você, então é bom prevenir possíveis excessos.

Sagitário: priorize mais a qualidade do que a quantidade no que tange a escolha de amigos e companhias, sagitariano. É importante saber priorizar quem realmente combina com você.

Capricórnio: onde você quer chegar, capricorniano? É hora de se planejar e também de refletir sobre como você pode direcionar suas ambições de forma saudável.

Aquário: o astral favorece as atividades culturais e intelectuais, aquariano. Faça programas enriquecedores e em boa companhia.

Peixes: o astral traz profundidade para você, pisciano. É fundamental que você consiga se desapegar do que não é essencial, dando foco ao seu bem-estar.

