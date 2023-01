Confira o horóscopo para todos os signos neste final de semana, 14 e 15

Virginia Gaia 13/01/2023 - 21:27 Compartilhe

A primeira Lua Minguante do ano-calendário de 2023 acontece neste fim de semana. Com ela, também vem a oportunidade para desacelerar, olhar para trás e refletir. Afinal, a reflexão não pode acontecer somente em datas especiais, como viradas de ciclo e festas grandiosas. Assim, neste sábado, dia 14, e domingo, dia 15, o astral ajuda a processar os últimos acontecimentos.





No céu, a rainha da noite, daqui para frente, nos fará companhia por cada vez menos tempo, dando o ar da graça cada vez mais tarde, madrugada adentro. Entre os signos de Libra e Escorpião, a patrona das marés formará, na roda zodiacal, um ângulo reto em relação ao Sol, ficando com o corpo iluminado exatamente pela metade e, nos dias seguintes, aparecerá gradualmente menos iluminada.

Nesse período em que a rainha da noite está a exatos 90° do astro-rei, as marés aqui na Terra sofrem menos oscilações. Assim, a calmaria nos oceanos se reflete nos sentimentos que também precisam assentar para processar as coisas, em caráter revisional. É dessa maneira que a metafísica astrológica relembra o quão necessário é desacelerar e refletir, seguindo o ritmo da natureza, mesmo nos momentos de maior agitação na vida.

Ocorre que, em nossa vida moderna, passamos a ignorar a necessidade de descanso. Da mesma maneira, o espaço para reflexão foi praticamente eliminado da rotina da maior parte das pessoas. O resultado disso, junto a outros fatores bastante comuns na vida moderna, são os crescentes números de pessoas diagnosticadas com doenças relacionadas ao estresse. Pois é preciso entender: o ser humano não é uma máquina produtiva e precisa, de tempos em tempos, ter um espaço dedicado ao ócio, que também tem sua função como atividade, ao contrário do que muitos ainda podem pensar.





O bom é que, ao menos neste fim de semana, o astral ajuda a equilibrar e a transformar. Passando de Libra para Escorpião e, nesse meio tempo, ficando em harmonia com os planetas Vênus e Saturno, em Aquário, a rainha da noite quer dar tempo ao tempo até para cuidar da beleza. Então, a regra é clara: cuide de você!

Observe: na noite do sábado, dia 14, a Lua Minguante ascende ao Leste com cerca de 50% do corpo iluminado, pouco antes da meia-noite do domingo, dia 15, ficando visível até o amanhecer. Em meio à Constelação de Virgem, o nosso satélite natural estará ao lado de Spica, a estrela mais brilhante e, portanto, a Alfa, desse conjunto estelar. Na noite de domingo para segunda, dia 16, o nosso satélite natural surge ao Leste somente depois da meia-noite. Em meio à Constelação de Libra, a Lua ficará também, ao longo da madrugada, alinhada à Gacrux, a estrela Gama da Constelação do Cruzeiro do Sul.

Áries: vá com calma e inclua em suas atividades somente as pessoas com quem você tem realmente intimidade, ariano. Evite situações e pessoas que queiram forçar situações.

Touro: faça atividades simples e prazerosas, taurino. É preciso estar em boa companhia, mas sem deixar de organizar questões fundamentais na sua rotina.

Gêmeos: entregue-se aos pequenos prazeres, geminiano. O momento pede mais dedicação ao que inspira você.

Câncer: respeite o seu tempo e os seus sentimentos, canceriano. O céu ajuda você a fazer o que gosta e até a seduzir.

Leão: aproveite o fim de semana para estimular o intelecto, leonino. Só lembre-se de também descansar a mente, evitando os temas que o façam pensar nas cobranças diárias.

Virgem: saiba onde é prioridade investir o seu tempo, virginiano. É preciso estar atento para não acabar desperdiçando energia com coisas dispensáveis.

Libra: o fim de semana favorece os cuidados pessoais, libriano. Dedique algum tempo a você, evitando o excesso de atividades.

Escorpião: relaxe, escorpiano. O astral favorece todas as atividades terapêuticas e até o cuidado com a sua espiritualidade.

Sagitário: seja seletivo em relação às amizades, sagitariano. É bom estar com as pessoas, mas é importante evitar quem drene a sua energia.

Capricórnio: pense no longo prazo e seja estratégico em relação às atividades do fim de semana, capricorniano. O momento pede mais equilíbrio.

Aquário: invista nas atividades culturais, aquariano. É preciso estar com quem agregue conteúdo, em ambientes que estimulem o seu aprendizado.

Peixes: aproveite o fim de semana para refletir sobre os ciclos da vida, pisciano. É sempre importante dedicar um tempo para ouvir e aprender também com as pessoas.





