Confira o horóscopo para todos os signos neste final de semana, 13 e 14 de agosto

O que é espiritualidade para você? O céu deste fim de semana está profundo, reflexivo e bastante místico. É de magia que você gosta? Então também tem! É hora de relaxar, meditar e orar. Ou simplesmente descansar e sonhar, pois o céu é de todos e o seu significado é compartilhado nas inúmeras manifestações religiosas, místicas e mitológicas, nos quatro cantos desse planeta encantado.

A Lua Cheia avança pelo signo de Peixes, permanecendo nesse ponto no zodíaco até o final da tarde do domingo, dia 14. Em Peixes, a solvência do ego e da racionalidade se manifestam com o simbolismo das águas mutáveis. Trata-se do signo mais impessoal da astrologia, pois ele traduz o espírito da coletividade, representando o sentimento oceânico ou o inconsciente coletivo, para usar uma linguagem mais psicanalítica.

Com a rainha das marés no signo das águas mutáveis, o astral é de sonho, de transe e de fé. Aliás, ainda tem o encontro do nosso satélite natural com os místicos Netuno e Júpiter e a oposição aos racionais Saturno e Mercúrio. Com um astral desses, não há muita opção que não a de se jogar, se entregar e dar um voto de confiança. Mas cuidado: onde tem confiança e entrega, tem também o risco de ilusão.

O bom é que dá para se inspirar na Vênus em Leão e pensar em como todas as intuições conversam com a essência do que se é e do que se gosta. É para evitar os gurus autoproclamados e as crenças dogmáticas. E para lembrar que dá para fazer da ciência o método, abraçando a religião sem conflito. Pois o “religare” é um caminho que precisa ser mais de dentro para fora do que de fora para dentro.

Com esse mergulho no que há de mais imaterial, podemos encontrar a sacralidade presente não somente em cada ser vivo, mas também em cada componente do cosmos. Talvez seja a grande oportunidade para refletir sobre a presença do que o biólogo Stuart Kauffman chama de “criatividade natural” e o físico teórico Lee Smolin define como “incrível capacidade de auto-organização”, ou seja: a magia que permeia a origem e a expansão desse universo imenso que nos abriga.

Afinal, somos parte de tudo o que vemos pelas lentes dos mais avançados telescópios. A beleza das nebulosas e galáxias está dentro de cada um de nós: somos todos feitos de poeira de estrelas!

Observe: no sábado, dia 13, a Lua Cheia ascende ao Leste com cerca de 90% do corpo iluminado, pouco antes das 20h para nos fazer companhia até o amanhecer. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Aquário, ficando também na mesma longitude de Homam, a estrela Zeta da Constelação do Pégaso, que marca o meio do pescoço desse mítico cavalo alado. No domingo, dia 14, depois do ocaso do Sol, a Lua surge ao Leste somente depois das 20h30, em meio à Constelação de Peixes, próxima ao planeta Júpiter, que está bem na divisa com a Constelação de Cetus. Deslocando-se em direção ao Oeste, o nosso satélite natural também na mesma longitude de Deneb Kaitos ou Diphda, a estrela Beta da Constelação de Cetus.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Áries: relaxe, ariano. O fim de semana pede descanso, atenção à sua espiritualidade e bem-estar em um sentido amplo.

Touro: é hora de estar na companhia de quem você gosta, taurino. Só tenha cuidado para que você não confie demais em quem não deve.

Gêmeos: aproveite o fim de semana para pensar onde você pode realizar melhor os seus planos e projetos, geminiano. É hora de olhar para o futuro.

Câncer: aprenda com as pessoas e saiba ouvir os mais velhos, canceriano. O astral também favorece as atividades culturais e intelectuais.

Leão: o astral é de introspecção e bastante sensibilidade, leonino. Invista nas parcerias certas e vença os seus medos.

Virgem: os seus relacionamentos estão em destaque, virginiano. É hora de você pensar em quem deve estar ao seu lado.

Libra: cuide da sua saúde e bem-estar, libriano. O fim de semana pede cuidado com os excessos e uma alimentação equilibrada.

Escorpião: a sedução e as paqueras estão em alta, escorpiano. Mas tenha cuidado para não criar expectativas em demasia.

Sagitário: aproveite o fim de semana para receber pessoas próximas e estar mais próximo à família, sagitariano. É hora de cultivar a sua intimidade.

Capricórnio: com a mente agitada, você deve evitar a dispersão, capricorniano. É importante que você esteja informado e evite também as conversas improdutivas.

Aquário: cuidado com os gastos feitos na empolgação, aquariano. É fundamental organizar finanças e recursos, evitando sair demais do seu planejamento.

Peixes: o fim de semana promete intuição aflorada e sensibilidade em alta, pisciano. Cuide então da sua saúde e também do seu nível de energia.