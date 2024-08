Confira o horóscopo para todos os signos neste final de semana, 10 e 11

Virginia Gaia 09/08/2024 - 22:47 Para compartilhar:

A Lua Nova ganha corpo e, junto com isso, a rainha da noite ingressa no profundo e transformador signo de Escorpião. Neste fim de semana, dias 10 e 11 de agosto, o astral dá um mergulho nas questões menos óbvias e nas necessidades emocionais mais arraigadas na alma!

Assim, é como se o universo lembrasse que a superficialidade não leva a lugar nenhum! Então, nesse intervalo semanal, aproveite para ter ao seu lado quem realmente vale a pena. Em uma época na qual muita gente tem medo de se comprometer, ousar ir mais fundo junto a alguém pode ser um ato revolucionário.

O único cuidado, é claro, é que isso não sirva de pretexto para as cobranças exageradas e as ideias fixas. Até porque o nosso satélite natural também formará um aspecto harmônico com Mercúrio, que ainda segue retrógrado. Em movimento aparente contrário em relação à sequência habitual dos signos zodiacais, o pequeno planeta rochoso pode dar uma mãozinha para quem precisa passar algumas histórias a limpo.

Contudo, como nem tudo são flores, Mercúrio retrógrado também manda avisar que, se for para se prender a detalhes desnecessários, então é melhor nem começar a discutir. Atualmente no signo de Virgem, o planeta patrono da comunicação quer mesmo as conversas francas e produtivas, que façam as relações caminharem e se resolverem. Por isso, fica o conselho: aprenda a lidar com os ciúmes para não acabar sendo vítima das próprias inseguranças.

Sob os embalos da Lua escorpiana que enquadra o Sol leonino, o céu quer gente mais segura e autoconfiante. E, caso o seu parceiro ou parceira seja do tipo que faz de tudo para alimentar os seus medos, é hora de repensar se a relação vale à pena. Pois, afinal, com a rainha da noite tão intensa nas águas escorpianas e o planeta Marte, regente de Escorpião, grudado com Júpiter, o astral não tem espaço para os fracos de coração.

Envolva, revele, ame e, sobretudo, não tenha medo de se expressar, sendo bem quem você é!

Observe: aproximando-se dos 50% de iluminação, a Lua Nova estará alta no céu, depois do pôr do Sol. Ao longo do fim de semana, a rainha da noite passará dos domínios da Constelação de Virgem para os da Constelação de Libra. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural ficará próximo da mesma longitude de Toliman, a estrela Alfa da da Constelação do Centauro.

Áries: o astral está intenso para você, ariano. Mas vá com calma para não acabar ficando ansioso e evite pressionar as pessoas.

Touro: faça boas alianças, taurino. O fim de semana chega para você saber valorizar as boas companhias.

Gêmeos: cuide do seu dia a dia, geminiano. Aproveite o fim de semana para cuidar melhor da sua saúde e também praticar exercícios físicos.

Câncer: o céu favorece a sedução, mas também tem um toque de drama, canceriano. É preciso saber se expressar, mas sem alimentar expectativas em excesso.

Leão: olhe para dentro, leonino. Aproveite o fim de semana para reunir as pessoas mais íntimas à sua volta.

Virgem: circule e veja gente, virginiano. O astral favorece os encontros sociais e as boas conversas.

Libra: divirta-se com pouco, libriano. É fundamental que você consiga destinar os seus recursos para as coisas certas.

Escorpião: use bem a sua intuição, escorpiano. O momento pede mais atenção às suas necessidades emocionais.

Sagitário: procure dormir bem para descansar a mente, sagitariano. Em meio à agitação, é preciso desacelerar.

Capricórnio: esteja com os amigos mais próximos, capricorniano. Ainda que o céu esteja ceio de oportunidades para encontros, é preciso ser seletivo.

Aquário: planeje-se, aquariano. O momento pede para você ter mais controle sobre a sua vida e as suas necessidades.

Peixes: invista nos programas culturais, pisciano. É preciso expandir horizontes e saber lidar com as pessoas que pensam diferente de você.