Confira o horóscopo para todos os signos neste final de semana, 09 e 10

O fim de semana chega junto com a Lua Crescente, no signo de Aquário, sendo que a rainha da noite, pouco depois de atingir exatos 50% de iluminação, avança pelo zodíaco e ingressa no signo de Peixes. Assim, o intervalo para descanso semanal acontece sob um contexto simbólico que é tão futurista quanto sensível.

Até porque, conforme o tempo avançar, a rainha da noite se aproximará de Saturno, o patrono do planejamento e da estrutura por excelência. Dessa maneira, este sábado, dia 9, e domingo, dia 10, ajudam a colocar na agenda a lista de tópicos que ainda estão na lista de afazeres antes do final do ano. Entretanto, também vai um alerta: embarque nesse clima de pensar no futuro, mas desde que isso não vire mais um motivo para promover uma escalada de ansiedade.

Porque de pressão e precipitação o mundo está cheio! Pois é, nem tudo são flores no astral desses dias. O planeta patrono do amor e da diplomacia, Vênus, segue em tensão com o sábio Júpiter, chegando também ao aspecto exato de uma quadratura com o compassivo Netuno. Assim, o clima geral pode estar propício à pressa e à ambição que podem, mais ou menos conscientemente, acabar atropelando alguém.

Dessa maneira, vale a dica de fazer o exercício de tentar compreender diferentes perspectivas antes de assumir uma determinada posição. Aliás, na dúvida, não perca a chance de perguntar ao seu interlocutor como ele se sente mais confortável. Pois perguntar nunca ofende e ainda é a melhor forma de conhecer melhor onde e com quem se está.

Considerando também que o fim de 2024 já está logo ali, vale então lembrar de todas as pessoas, encontros e celebrações, desde já, mas organizá-las sem desespero. Afinal, é preciso dar tempo ao tempo, colocando o bem-estar psíquico acima de qualquer estímulo ao consumo ou pressão por executar o inexequível.

Observe: nas noites de sábado (9) e de domingo (10), a Lua Crescente terá cerca de 60% e 70% do corpo iluminado, respectivamente. Na porção Leste do céu, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste nas dependências da Constelação de Aquário, em ambas as noites. Aproximando-se de Saturno ao longo do fim de semana, o nosso satélite natural também terá, ao Sul, a Fomalhaut, a estrela Alfa da Constelação de Pisces Austrinus (“O Peixe Austral”).

Áries: priorize o seu bem-estar, ariano. É fundamental cuidar da sua espiritualidade, também descansando a sua mente.

Touro: esteja com as pessoas, mas use a intuição para perceber quem é quem, taurino. Cuidado com pessoas e ambientes muito absorventes.

Gêmeos: planeje-se, mas cuidado com a pressa, geminiano. Aliás, evite agir de forma muito incisiva ou autoritária.

Câncer: invista em conhecimento, em cultura e também na abertura a novas ideias, canceriano. O momento pede um olhar mais sensível para suas crenças.

Leão: não tenha medo de se transformar, leonino. É preciso abrir mão do que não serve mais, priorizando também as pessoas certas.

Virgem: é hora de ser mais tolerante e dar espaço para as suas amizades se expressarem mais, virginiano. O céu pede mais trocas sociais e mais compreensão.

Libra: dê atenção ao seu dia a dia, libriano. É preciso investir na sua saúde, alimentação e disposição física.

Escorpião: o céu incentiva a sedução e estimula a sua criatividade, escorpiano. É preciso estar atento às oportunidades para aplicar o que você tem de melhor.

Sagitário: olhe para dentro, sagitariano. É preciso também ser mais paciente com as pessoas mais próximas e íntimas a você.

Capricórnio: seja direto nas suas falas, mas não deixe de aplicar a sensibilidade na sua comunicação, capricorniano. É hora de interagir com sabedoria.

Aquário: tenha senso de prioridade, aquariano. É preciso saber o que é essencial, sem querer fazer tudo ao mesmo tempo.

Peixes: cuide do seu corpo, da sua aparência e mantenha a autoestima elevada, pisciano. O céu pede mais atenção às suas necessidades pessoais.