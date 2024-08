Confira o horóscopo para todos os signos neste final de semana, 03 e 04

Virginia Gaia 02/08/2024 - 22:56 Para compartilhar:

O fim de semana chega junto com a Lua Nova, no signo de Leão, e também com Mercúrio mudando de signo, já que o planeta mensageiro dos deuses ingressa nos domínios zodiacais virginianos. Com isso, o céu deste sábado, dia 3, e domingo, dia 4, pede mais conexão com a própria essência ao passo em que também abre caminhos para que tudo isso se manifeste na prática.

Assim, o astral aponta a senda para o aprimoramento e o desenvolvimento pessoal. Tem algo que você quer melhorar em si mesmo? Pois a hora é agora! Mas não adianta querer buscar fórmulas prontas, pois é impossível moldar o que não está dentro de si. Para revelar a sua melhor versão, é fundamental saber o que se tem de bom naturalmente e, a partir daí, perceber os pontos que merecem mais atenção.

Quem tenta reproduzir ou copiar o que o outro faz acaba sucumbindo ao que há de mais vazio e falho no comportamento das massas. E é assim, no que toca cada coração individualmente, que a Lua Nova leonina reluz no signo da beleza e da nobreza. Tem algo mais leonino do que encontrar o seu lugar para ocupar no mundo, sem modéstia, e com muitas plumas e paetês?

Nesse embalo cheio de glamour, a Lua Nova acontece alinhada a Acubens, a estrela Alfa que marca uma das garras do caranguejo representado nas Constelação de Câncer. Então, o recado celeste vai para aqueles que entendem a beleza que vem de dentro, que pulsa com o amor próprio, iluminando a saúde mental de quem sabe que é bonito por natureza, mesmo que isso não tenha nada de padrão.

Daí, com Mercúrio bem à vontade em Virgem, signo que é a sua casa, fica mais fácil arrumar o visual cheio de detalhes. E quais os procedimentos estéticos indicados? Qual a tendência de maquiagem? Qual o figurino do momento? Simples: o que cai bem e faz cada um, em sua singularidade, se sentir bem.

Acendam os holofotes! Na passarela da vida, desfila o cidadão comum, trajado com suas verdades e valores. Na hora de encarar as lentes das câmeras e a audiência vidrada, nada de filtros: os melhores traços vêm daqueles que sentem o prazer de estar na própria pele, mesmo com todas as imperfeições típicas de gente de verdade. Aliás, quem tem a vida perfeita?

E que os deuses nos livrem de gente perfeitinha, pois de perfeição o universo está cheio!

Observe: como sempre acontece no período da Lua Nova, o nosso satélite natural estará ausente do céu noturno, uma vez que cruzará a esfera celeste, de Leste a Oeste, junto ao Sol. Entre os planetas visíveis a olho nu, vale tentar localizar a aproximação entre Marte e Júpiter, em meio à Constelação de Touro. Eles ascendem ao Leste, a partir das 3h da manhã, brilhando posteriormente até o amanhecer.

Áries: o céu favorece os seus prazeres e até as suas paqueras, ariano. Divirta-se junto a quem faz sentido na sua vida.

Touro: busque ter mais conforto em casa, taurino. É importante estar com a família e prestar atenção na sua intimidade.

Gêmeos: seja sincero e, ao mesmo tempo, sensível com as palavras, geminiano. É importante que você consiga entregar a sua mensagem, mas com simplicidade.

Câncer: mantenha o foco e seja mais você, canceriano. É preciso dar valor para o que realmente importa.

Leão: a Lua Nova acontece no seu signo para renovar as suas energias, leonino. Aproveite para fazer novos planos.

Virgem: o fim de semana promete insights poderosos, virginiano. Procure descansar a mente e investir na espiritualidade.

Libra: o astral abre espaço para conhecer novos lugares e pessoas, libriano. Esteja aberto e priorize a reciprocidade.

Escorpião: é hora de se planejar, escorpiano. Você está cheio de energia e pronto para conquistar o seu espaço, ampliando horizontes.

Sagitário: o fim de semana favorece os programas culturais e o planejamento de viagens, sagitariano. Busque crescimento e autodesenvolvimento.

Capricórnio: a sua intuição está aflorada, capricorniano. O céu pede mais atenção às pessoas e aos ambientes que você frequenta.

Aquário: seja justo e invista nas boas conversas, aquariano. Lembre-se de que sempre é possível chegar a um acordo ou meio termo.

Peixes: cuide da sua saúde e da sua alimentação, pisciano. Aliás, aproveite o fim de semana para movimentar o corpo.