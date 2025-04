Confira o horóscopo para todos os signos neste feriado de Páscoa e Tiradentes

O primeiro domingo de Lua Cheia depois do Equinócio Vernal chegou e, com ele, vêm os ovos, os coelhos e a festa cristã que celebra o renascimento de Cristo: a Páscoa. A origem da celebração é milenar, tem raízes pagãs e astronômicas, sendo anterior ao nascimento de Jesus. Mas a igreja incorporou essas tradições e, até hoje, a Páscoa é considerada uma das datas mais importantes do calendário ocidental, perdendo somente para o Natal.

Na antiga Suméria, a Lua Cheia depois do Equinócio Vernal – fenômeno astronômico que dá início à primavera, no Hemisfério Norte, e ao outono, no Hemisfério Sul – era percebida como sinônimo de fertilidade. O ápice lunar, todos os meses ao longo do ano, carrega o simbolismo da multiplicação. A associação desses dois símbolos resultou no misticismo que emerge nesta época do ano, como forma de reverenciar a magia que faz da Terra um celeiro para a vida.

A partir dessas influências, eleger os coelhos como mascotes de uma natureza exuberante foi um passo. Dada a sua facilidade em manifestar a máxima do “crescei e multiplicai-vos”, esses animais fofos e simpáticos foram espontaneamente associados aos deuses e deusas que abençoam, em diferentes culturas, a prosperidade. E foi assim que os coelhos passaram a ser evocados para abençoar a Lua Cheia da multiplicação e da fartura.

E os ovos, de onde vem, já que os coelhos são mamíferos? Bem, os ovos também aparecem em inúmeras mitologias. Como são um componente indispensável na reprodução das aves, não são poucos as deusas e deuses pagãos que têm alguma relação mágica com ovos de diversos tipos. Até porque as aves, em muitas culturas, são consideradas mensageiras divinas.

Diante de tudo isso, fica a lição: o feriado é doce, tem gosto de chocolate, mas serve também para refletir sobre como os ciclos da natureza nos tocam intimamente. E que, independente dessa ou daquela religião em particular, é sempre saudável lembrar que a vida é feita de ciclos. Então, celebre a festa da fertilidade em alto estilo!

No céu, a geometria dos astros também não deixa a desejar. Na sexta-feira, dia 18, Marte ingressa em Leão, inspirando atitudes com mais autenticidade. No sábado, dia 19, o Sol ingressa no signo de Touro, abrindo a temporada deste signo Fixo do elemento Terra. No Domingo, dia 20, a Lua Minguante chega para reforçar o tom introspectivo do astral, deixando o clima da segunda-feira, dia 21, propício ao planejamento.

Então, descanse, reflita e celebre a prosperidade de forma ampla: feliz Páscoa!

Observe: ficando menos iluminada a cada dia, a Lua Cheia se tornará Lua Minguante, com menos de 50% do corpo iluminado ao longo do feriado. Passando das dependências da Constelação de Sagitário à Constelação de Capricórnio, a rainha da noite ascende ao Leste, cada vez mais tarde, ficando depois visível até o amanhecer do dia seguinte. Na noite do domingo, dia 20, para a segunda-feira, dia 21, o nosso satélite natural chegará ao céu pouco antes da meia-noite, estando alinhado à longitude de Altair, a estrela Alfa da Constelação da Águia.

Áries: aproveite o feriado para planejar o seu futuro, ariano. O céu também leva foco para a suas amizades e vida social, então aproveite para ver gente querida.

Touro: planeje-se, taurino. É hora de pensar no longo prazo, recebendo o Sol no seu signo com otimismo e sonhos renovados.

Gêmeos: o feriado favorece os passeios e as aventuras, geminiano. Prepare-se para encontrar quem você gosta e ouse um pouco mais!

Câncer: é hora de reforçar vínculos com quem vale a pena, canceriano. Cerque-se de gente da sua confiança e divirta-se!

Leão: os seus relacionamentos estão em destaque, leonino. É hora de estabelecer trocas equilibradas e estar com quem você gosta.

Virgem: cuide do seu corpo, da sua alimentação e até da sua saúde, virginiano. O céu ajuda você a se sentir mais disposto por esses dias.

Libra: o astral incentiva a sua criatividade e até a sua expressão pessoal, libriano. Faça algo prazeroso e valorize o que você tem de bom.

Escorpião: você está mais introspectivo e cheio de energia, escorpiano. Aproveite o momento para refletir e dinamizar a sua intimidade.

Sagitário: invista em programas intelectuais e que estimulem a sua mente, sagitariano. Aliás, aproveite o momento também para ter boas conversas.

Capricórnio: é hora de ter foco e de se divertir sem gastar muito, capricorniano. O momento ajuda você a investir mais em você.

Aquário: use a sua intuição para cuidar melhor de você, aquariano. Observe mais o ambiente para tomar decisões mais sábias.

Peixes: aproveite o feriado para descansar, pisciano. Coloque o sono em dia, preste atenção nos seus sonhos e renove-se!