Confira o horóscopo para todos os signos neste feriado, de 15 a 17

O fim de semana chega antecipado aos brasileiros com uma Lua Cheia poderosa! Em pleno feriado da Proclamação da República, nesta sexta-feira, dia 15, a Lua Cheia abraça o anárquico planeta Urano, no mesmo dia em que Saturno, o patrono da estrutura social, muda sua direção aparente no céu. Com essa combinação celeste, tem espaço para tudo, menos para a monotonia!

Encabeçando uma das histórias mais inusitadas da história da ciência, Urano é realmente um universo à parte em meio ao Sistema Solar. Descoberto por um músico que tinha a astronomia como passatempo, o planeta de cor azul celeste surpreendeu a todos. William Herschel, depois de ter avistado aquele que passou incógnito até 1781, tornou-se astrônomo oficial do rei, realizando um sonho antigo.

Na mitologia, Urano foi criado espontaneamente por Gaia, a deusa da Terra. Mesmo sem ter sutiãs para queimar, a poderosa titã decidiu como seria o homem ideal para se casar. E assim o fez! Dessa maneira, este filho de mãe solo é o retrato da independência, da rebeldia e também das soluções inovadoras. E ele gosta de habitar o mundo, pois acabou também sendo pai de toda uma geração de deuses primordiais.

Voltando aos tempos de Herschel, não foi assim tão rápido que o novato do Sistema Solar foi batizado com o nome do deus grego. Houve até campanha para que o gigante gasoso recebesse o nome de algum representante da nobreza de sua época. No final, a homenagem ao deus do céu, na Grécia Antiga, aconteceu em função de sua cor, um tom azul celeste realmente singular e que salta aos olhos. E, assim, Urano também desafiou até a realeza!

Com o avanço das pesquisas, descobriu-se que Urano tem o seu eixo de rotação com uma inclinação que destoa em relação aos demais planetas que orbitam o Sol. Ah, e ele também tem suas luas. Mas, diferente dos satélites presentes na vizinhança que receberam nomes mitológicos, as luas de Urano homenageiam personagens das histórias de William Shakespeare.

E foi assim que Urano tornou-se o regente astrológico da inovação social. E da rebeldia também! Surpreendendo até os mais precavidos, nem sempre ele revela o que há de melhor na sociedade. Às vezes, também acontece de inovar com situações estranhas, daquelas que ninguém apostava que pudessem acontecer no Brasil.

Seja lá como for, parece que a combinação inusitada de Urano com a mudança de direção do estruturado Saturno acabou trazendo um feriado republicano que evoca a reflexão. Só não vale incitar a violência. Pois daí, bem, não há deus ou céu que justifique. Então, que fiquemos com o que esse conjunto simbólico tem de melhor: a renovação das ideias!

Observe: toda iluminada, a Lua Cheia cruzará o céu, de Leste a Oeste, depois do pôr do Sol. Passando da Constelação de Touro para a Constelação de Auriga (“O Cocheiro”) ao longo do fim de semana, a rainha da noite se aproxima de Júpiter, que está atualmente também entre as estrelas dedicadas ao mítico bovino celeste.

Áries: concentre-se, ariano. É hora de ter foco, investir na sua vida material e organizar-se para novos desafios.

Touro: você está cheio de energia, taurino. Procure direcionar isso de forma produtiva, sem perder tempo com o que não vale a pena.

Gêmeos: é hora de cuidar do seu bem-estar em um nível amplo, geminiano. Procure investir na sua espiritualidade.

Câncer: esteja em boa companhia, canceriano. Só evite os lugares e as pessoas que tendem a falar demais!

Leão: pense no futuro, leonino. É hora de planejar de forma bem estruturada a sua vida, especialmente no campo profissional.

Virgem: invista em cultura, virginiano. É fundamental estar aberto a novas ideias e interações com gente que agrega.

Libra: mude o que precisa ser mudado, libriano. Aproveite para escolher quem deve estar ao seu lado.

Escorpião: seja sincero, mas evite exigir demais dos outros, escorpiano. É hora de ser mais justo e equilibrado nas relações.

Sagitário: faça algo prazeroso e saudável, sagitariano. É importante ocupar a agenda com algo que seja produtivo para o seu corpo.

Capricórnio: cuide de você, capricorniano. É importante buscar mais prazer e lazer na sua vida para deixá-la mais leve.

Aquário: olhe para as suas questões íntimas, aquariano. É importante estar junto à família ou ao mesmo aos mais chegados.

Peixes: cuidado com o excesso de pensamentos, pisciano. Faça pequenas viagens, explore novos contatos, mas evite os excessos.