Confira o horóscopo para todos os signos nesta terça-feira, dia 5

A terça-feira promete produtividade! Você tem coisas para resolver que estão se arrastando por muito tempo? Pois, neste segundo dia útil da semana, tradicionalmente dedicado ao guerreiro planeta Marte, a Lua Minguante avança pelo signo de Capricórnio, engatando aspectos harmônicos com o Sol e Saturno, em Peixes, e também com Júpiter, em Touro.

Com esse conjunto simbólico tão rico quanto inspirador, o céu parece querer mesmo dar uma forcinha para quem precisa tirar uma lista de pendências da frente. Assim, a última e mais reflexiva fase lunar, em meio ao território zodiacal dos caprinos mais decididos e cheios de objetivos, flerta com os insights criativos e a inspiração para pavimentar caminhos bem estruturados em direção ao futuro.

Sabe aquela tarefa que, só de pensar, já dá aflição? Como se trouxesse uma mistura de coceira e também de desespero por resolver algo que, a qualquer momento, pode dar problema, caso não seja finalmente terminado? Pois é, todo mundo tem alguns itens na vida que precisam de medidas desse tipo.

E, embora tenha cada vez mais gente querendo dar dicas e conselhos contra a procrastinação, uma coisa é fato: só depende de você! Pois é, zerar a lista de tarefas incômodas, que parecem se multiplicar conforme o tempo passa, é algo que todo mundo tem um pouco, mas há quem tenha mais dificuldade de lidar.

Então, quem sabe dá para pedir uma ajudinha ao céu? Ainda que seja somente como uma influência secundária, é sempre válido ajustar as ações práticas de acordo com o entorno. Já que o tempo é algo difícil de explicar, pelo menos do ponto de vista científico e pelas leis da física, vale lançar mão da astrologia e da metafísica para tomar coragem e encarar de frente o que precisa ser feito e está pendente.

Respire fundo e comece já!

Observe: com pouco mais de 20% do corpo iluminado, a Lua Minguante ascende ao Leste pouco antes das 2h da madrugada da quarta-feira, dia 6. Nas dependências da Constelação de Sagitário, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste alinhada a Sheliak, a estrela Beta da boreal Constelação da Lira.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça .

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô . Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: seja gentil com você e com as pessoas, ariano. O astral pede mais organização, mas isso não precisa fazer com que você acabe sendo rude com as pessoas.

Touro: procure ouvir mais as pessoas para planejar os seus próximos passos, taurino. É preciso agir com técnica e de maneira bem embasada.

Gêmeos: não tenha medo de virar páginas, geminiano. É fundamental conseguir tomar decisões e seguir em frente.

Câncer: troque com as pessoas e esteja disponível para ouvir os outros, canceriano. O momento pede mais equilíbrio e senso de justiça.

Leão: dê atenção aos detalhes, leonino. O momento pede mais gentileza com as pessoas e também com a sua rotina.

Virgem: use o seu poder de persuasão, que está em alta, para você encontrar a melhor forma de materializar os seus desejos, virginiano. É hora de ser espontâneo e enfático.





Libra: deixe tudo organizado na sua vida pessoal, libriano. É preciso saber lidar com as pessoas mais próximas, sem abrir mão da sua intimidade.

Escorpião: organize os pensamentos para agir com mais assertividade, escorpiano. O céu pede mais foco.

Sagitário: organize as suas finanças, sagitariano. O dia favorece tudo o que puder deixar a sua vida material mais fluida.

Capricórnio: com o carisma em alta, você pode prospectar novas iniciativas, mas precisa também saber chegar aos poucos. Seja mais sutil.

Aquário: é hora de você cuidar melhor da sua saúde em um sentido amplo, aquariano. O céu pede mais tranquilidade.

Peixes: preste atenção no entorno e evite assuntos desnecessários, pisciano. O momento pede mais cuidado com as trocas sociais.

