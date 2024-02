Confira o horóscopo para todos os signos nesta terça-feira, dia 20

Virginia Gaia 19/02/2024 - 22:03 Para compartilhar:

Com o céu mergulhado na profunda sensorialidade das águas dos signos de Peixes, onde está o Sol, e de Câncer, por onde avança a Lua Crescente, esta terça-feira, dia 20, pede um toque de irreverência. Ao longo do dia, a patrona das marés aqui na Terra engata um harmônico sextil – um ângulo de 60° – com o mais rebelde dos planetas: Urano.

Assim, é como se o céu abrisse espaço para as amizades, as parcerias e os amores mais inclusivos, dando preferência aos desgarrados de corpo e alma, às ovelhas negras e até aos peixes fora d’água. Aliás, quem alguma vez não se sentiu como se não pertencesse a determinado meio social? Pois é, às vezes, é nesse contexto de deslocamento que acontecem os melhores encontros.

Porque o importante é trocar com gente diferente, conhecer, desbravar as nuances e complexidades de cada ser único que cruza o caminho. Imagina se todo mundo fosse igual? Por mais que a cultura esteja cada vez mais massificada, ainda não fizeram uma máquina de produção em série para seres humanos (Ufa! Ainda bem, né?). E, em plena era da inteligência artificial, ainda é a conversa despretensiosa e natural que tem a capacidade de unir pessoas por seus gostos e afinidades.

Seja nas relações de trabalho ou então nas pessoais e íntimas, o astral quer mais espontaneidade e iniciativa, mas sem abrir mão das sutilezas e sensibilidades que tornam cada indivíduo único em sua natureza. Pois não podemos esquecer que Marte e Vênus estão se abraçando cada vez mais forte no céu, no signo de Aquário, mais intensos do que nunca, pois estão de mãos dadas com o extremista Plutão, o todo poderoso da astrologia.

Quer saber? Em um mundo tão cheio de antipatias e extremismos, revolucionário mesmo, do jeito que Urano gosta e Plutão aprova, é aquele que se declara da paz e do amor, fazendo até os inimigos mais mortais se amarem e se reconciliarem.

Observe: com quase 90% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do pôr do Sol. Nas dependências da Constelação de Gêmeos, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste praticamente ao lado de Pollux, a estrela Beta desse conjunto estelar, ficando visível até por volta das 3h da manhã da quarta-feira, dia 21. Ao longo desse período, o nosso satélite natural também ficará alinhado a Gomeisa, a estrela Beta da Constelação do Cão Menor.

Áries: trabalhe as suas emoções e procure manter a serenidade para tudo, ariano. Você está mais intuitivo do que nunca.

Touro: procure ouvir antes de julgar e até de se posicionar, taurino. Você está muito intenso e profundo por esses dias.

Gêmeos: tenha foco e evite dispersões, geminiano. É preciso saber aplicar bem o seu tempo e a sua disponibilidade.

Câncer: cuide do seu corpo, canceriano. É preciso estar bem disposto, sem se deixar drenar pelas pessoas e ambientes.

Leão: a semana está só começando e então é preciso manter a disposição em alta, leonino. Capriche nos cuidados pessoais.

Virgem: projete o futuro sem perder o foco no presente, virginiano. É importante fazer planos de forma concreta.

Libra: tome a iniciativa, mas de maneira diplomática, libriano. É preciso dizer o que você quer, mas de forma bem pensada.





Escorpião: reforce a sua fé e mantenha o otimismo, escorpiano. O momento pede foco e vontade de agir.

Sagitário: tome decisões com sabedoria, sagitariano. Na dúvida, divida suas angústias com alguém próximo a você.

Capricórnio: fale o que pensa e aja em parceria, capricorniano. É preciso saber conciliar interesses.

Aquário: mesmo que o dia seja corrido, não deixe de prestar atenção na sua alimentação e cuidados cotidianos, aquariano. É preciso estar forte para fazer tudo o que é necessário.

Peixes: cuide mais de você, pisciano. Aproveite também para dar o seu toque pessoal até nas pequenas realizações do dia a dia.

