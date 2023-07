Confira o horóscopo para todos os signos nesta terça-feira, dia 18

Com um céu que inspira novas formas de relacionar-se, nesta terça-feira, dia 18, a Lua Nova muda de signo, deixando Câncer – onde ocorreu o seu aspecto exato – para ingressar em Leão. Assim, a rainha da noite começa a se distanciar do astro-rei, dando forma ao tema que começou a se desenhar quando o Sol e a Lua ficaram plenamente alinhados .

Dessa forma, em um crescendo de emoções e sensações, as influências da Lua leonina levam atenção às necessidades pessoais e íntimas de cada indivíduo. É preciso entender a si mesmo para relacionar-se melhor com as outras pessoas, nos mais variados tipos de relacionamento. No entanto, o olhar para dentro precisa ser feito de forma efetivamente sincera, comprometida e profunda. Não se engane: abordagens superficiais acabam somente por alimentar o ego, criando o efeito contrário ao que se propõem.

Sabe aqueles pretensos especialistas que repetem por aí fórmulas para tornar alguém irresistível? É preciso dizer em alto e bom som: não existe nada mais atraente e sexy do que gente feliz. E é em direção a essa máxima que a Lua Nova que começou canceriana, no território zodiacal onde encontra-se domiciliada, evolui para os quentes e luminosos domínios leoninos.

Nessa passagem, a rainha da noite ainda abraça Plutão, o pequeno notável do Sistema Solar, cujo simbolismo está profundamente atrelado aos temas inconscientes e sexuais. Por isso, o céu quer autoconfiança e autoestima elevada, mas sem sucumbir aos enganos narcísicos. É para olhar para si mesmo e se valorizar, mas sem debruçar-se ao encontro de si mesmo a ponto de afogar-se no egocentrismo.

Porque amar a si mesmo e reconhecer os próprios talentos não pode competir com a atenção às necessidades dos outros. Até porque, vale lembrar, que narcisistas, embora se coloquem no centro do mundo e, patologicamente, façam de tudo para estarem sempre acima e no controle dos outros, são indivíduos que, na verdade, ocultam diversos problemas de autoimagem.

Por isso, nesses dias tão sensíveis quanto poderosos, o astral quer renovar as emoções, lembrando que o amor próprio anda junto com a empatia. Afinal, amar a si mesmo, de forma saudável, é condição fundamental para amar o outro e a coletividade como um todo.

Observe: ainda muito próxima ao Sol e de difícil visualização, a Lua Nova estará, a Oeste e em meio à Constelação de Câncer, se pondo pouco depois do ocaso solar. Dentre os planetas visíveis a olho nu, será possível ver Vênus e Marte, nas dependências da Constelação de Leão e próximos ao horizonte Oeste, até às 20h, aproximadamente. Saturno surge, ao Leste, por volta das 20h30, entre as estrelas da Constelação de Aquário, ficando visível até o amanhecer. Por sua vez, Júpiter ascende, ao Leste, pouco antes da 1h30 da quarta-feira, dia 19, em meio a Constelação de Áries.

Áries: faça valer os seus talentos a aja de acordo com os seus valores e princípios, ariano. É para fazer acontecer, do seu jeito, mas usando o carisma de forma inteligente.

Touro: entenda as suas questões mais íntimas e profundas, taurino. É preciso olhar para dentro, cuidar da sua família e pessoas próximas.

Gêmeos: seja mais criterioso e seletivo com as palavras, geminiano. O céu pede mais troca e escuta atenta.

Câncer: saiba quais são as suas prioridades e mantenha o foco, canceriano. O astral favorece a sua gestão material, então aproveite.

Leão: cheio de energia e com o magnetismo em alta, você só precisa tomar cuidado com possíveis distrações, leonino. Use a intuição para tomar a iniciativa.

Virgem: procure fomentar o seu bem-estar em um sentido amplo, virginiano. É hora de você dar atenção à sua espiritualidade e aspectos sutis da vida.





Libra: seja diplomático e circule em diferentes ambientes, libriano. Só tenha o cuidado de não se expor em demasia.

Escorpião: pense no futuro, escorpiano. É hora de você se organizar e colocar em prática os seus planos mais ambiciosos.

Sagitário: esteja aberto a diferentes opiniões, sagitariano. O céu pede mais consciência e busca por respostas profundas, por meio do conhecimento.

Capricórnio: vire páginas sem medo, capricorniano. É importante perceber o que é essencial, deixando para trás o que for dispensável.

Aquário: esteja aberto a diferentes visões e também ao diálogo, aquariano. É importante não se aborrecer por conta de pequenas diferenças.

Peixes: faça o dia ser produtivo, pisciano, mesmo que o entorno esteja confuso. Divida tarefas e valorize o trabalho em equipe.

