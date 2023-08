Confira o horóscopo para todos os signos nesta terça-feira, dia 15

Já ouviu aquela máxima de que, de perto, ninguém é normal? Apesar de um tanto caricata, essa afirmação tem seu fundo de verdade, pois todos os indivíduos considerados “normais” – ou seja, saudáveis – também têm sua dose de questões emocionais mal resolvidas. Nesta terça-feira, dia 15, o astral ilumina a consciência, abrindo espaço para o aprimoramento das relações como um todo.

Isso porque, bem no último dia de Lua Minguante, já que o aspecto exato da Lua Nova ocorre na manhã da quarta-feira, dia 16, a rainha da noite também tem encontro marcado com o planeta Vênus. Assim, a patrona das emoções dá as mãos ao planeta regente dos relacionamentos, parcerias e de tudo o que é valioso, depois de ele ter formado, ao longo do fim de semana, a sua conjunção inferior com o Sol .

Com essa dinâmica celeste, rica em simbolismo, o astral joga luz às neuroses – para usar um termo bem freudiano – que ainda precisam ser melhor elaboradas. Na psicanálise, o método terapêutico desenvolvido por Sigmund Freud, diz-se que todos os indivíduos têm alguma dose de neurose. Afinal, é da natureza humana ter que lidar com conflitos internos, conteúdos reprimidos e mal resolvidos em algum nível. Entretanto, cruzar a linha onde termina o estado saudável e o desenvolvimento de alguma psicopatologia depende do grau em que essas dificuldades se manifestam e como se desenvolvem.

Pensar assim ajuda, inclusive, a quebrar um tabu social bem grande quando o tema em pauta é a saúde mental. Muita gente ainda tem preconceitos com quem sofre de algum distúrbio nesse âmbito, o que retarda a procura por ajuda especializada. E é nesse sentido que vale aproveitar esse contexto astrológico tão especial para refletir sobre a qualidade dos relacionamentos de todos os tipos, inclusive, consigo mesmo. Desejar alguém, amar ou cultivar uma amizade é sempre importante. Mas tudo precisa ter também limite, respeito e empatia.

Há sempre uma dose de loucura no amor. E também uma dose de amor da loucura. No final das contas, o que faz toda diferença entre as relações saudáveis e as tóxicas é o nível de clareza e de respeito às limitações, sejam elas próprias ou do outro.

Observe: em seu último dia como Lua Minguante, na véspera da Lua Nova, a rainha da noite segue ausente do céu noturno. Da mesma forma, o planeta Vênus surge ao Leste já praticamente junto ao amanhecer. Visíveis no céu estarão, portanto, Saturno, Júpiter e Marte. Nos domínios da Constelação de Aquário, Saturno poderá ser visto cruzando o céu, de Leste a Oeste, ao longo da noite. Júpiter, em meio à Constelação de Áries, ascende ao Leste, pouco depois das 23h30. O planeta Marte, por sua vez, estará a Oeste, depois do pôr do Sol e até por volta das 20h, em meio à Constelação de Leão.

Áries: seja criativo e não tenha medo de se reinventar, ariano. Só tenha cuidado para não exigir demais dos outros.

Touro: fomente um ambiente agradável dentro de casa, taurino. É fundamental que você saiba os seus próprios limites e também respeite os dos outros.

Gêmeos: esteja aberto ao aprendizado, organizando a sua mente e o seu raciocínio, geminiano. Ouça os outros para poder se posicionar de forma mais saudável.

Câncer: pense e repense sobre o que é realmente importante, canceriano. É hora de evitar gastos e administrar suas finanças.

Leão: reinvente-se para não ficar insistindo sempre nas mesmas coisas, leonino. É importante que você também dê atenção à sua intuição.

Virgem: procure dormir bem e preste atenção aos seus sonhos, virginiano. O céu pede para você dar atenção ao seu bem-estar.

Libra: evite entrar em discussões desnecessárias, especialmente em ambientes onde houver fofoca, libriano. É mais importante cultivar relações saudáveis e de amizade.





Escorpião: olhe para o futuro e planeje as etapas para conquistar as suas metas, escorpiano. O céu pede para você assumir as rédeas da sua vida.

Sagitário: repense as suas crenças e procure estar junto a pessoas que enriqueçam as suas reflexões, sagitariano. O astral pede expansão de conhecimento.

Capricórnio: olhe para as suas relações com profundidade, capricorniano. Evite o apego e dê atenção às questões mais sutis nos relacionamentos.

Aquário: converse e negocie limites, aquariano. É preciso evitar atritos e investir nos acordos equilibrados.

Peixes: invista em uma rotina mais saudável, pisciano. Não deixe de fazer pequenos intervalos ao longo do dia e exercite a sua capacidade de organizar-se.

