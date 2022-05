Confira o horóscopo para todos os signos nesta terça-feira, 31

O mês de maio se despede com Lua Nova, como se tivesse pressa de dizer adeus. O céu está com sede de renovação! Também pudera: o Sol geminiano quer novas aventuras e experiências, evocando a nossa capacidade de nos reinventar, em uma troca incansável com tudo e com todos.

Nesta terça-feira, dia 31, a Lua começa a se afastar do Sol, ganhando um pouco de iluminação, mas ainda mantendo a alma geminiana. Porém, ainda que seja em meio a altos e baixos emocionais, a nossa rainha da noite recebe o mês junho com olhar crítico e realista. Ao longo do dia, ela fica em tensão com o imaginativo Netuno, em Peixes, ao passo em que também flerta com o realista Saturno, em Aquário.





É como se o astral nos lembrasse: “você já se tocou que chegamos ao sexto mês do ano?”. Pois é, cá estamos praticamente no meio de 2022. E de pensar que o Réveillon foi outro dia…. Aliás, nesse sentido, podemos dizer que o novo ciclo de retrogradação de Saturno, que começa no próximo sábado, será muito providencial. Bem no meio do ano, ele nos ajudará a encontrar a abordagem certa para aparar cada uma das arestas que ainda estiverem presentes na construção do futuro.

Mas, como a semana está só começando, vale fazer os planos de ano-novo ainda não realizados mais tangíveis. Pegue carona na virada do mês para marcar mais um item na sua listinha de desejos feita, lá atrás, na virada do ano-novo. Assim, mais do que uma simples virada no calendário, você pode também dar uma virada na vida, nos hábitos, no pensamento e até no visual. A folhinha vira uma página e você também ganha a oportunidade de fazer o mesmo de corpo e alma.

O tempo é ingrato. Ele só passa e, então, nunca mais volta para nos dar uma segunda chance. Faça como o Sol e a Lua: aproveite a leveza do signo de Gêmeos para abrir um novo ciclo antes da virada do mês!

Observe: a Lua Nova segue praticamente ausente do céu, em meio à Constelação de Touro e muito próxima ao Sol. Após o crepúsculo, ela estará a Oeste, com cerca de 2% do corpo iluminado, ficando abaixo do horizonte visível antes das 18h30. Para os fãs da madrugada, a pedida é visualizar alguns dos planetas do nosso Sistema Solar. Saturno, em meio à Constelação de Capricórnio, ascenderá ao Leste pouco antes das 23h. Júpiter e Marte, embora já tenham começado a se distanciar, ainda estão em conjunção, na Constelação de Peixes, e chegam ao céu por volta das 2h. Mais abaixo, Vênus, também na Constelação de Peixes, estará visível a partir das 4h aproximadamente.

Áries: cuidado com o risco de dispersão, ariano. Procure se concentrar para organizar as ideias e realizar tudo o que você tem em mente.

Touro: é hora de ser realista em relação às suas reais possibilidades, taurino. Evite superestimar os seus recursos.

Gêmeos: use a intuição para tomar as melhores decisões, geminiano. É importante que você perceba o ambiente e adapte a sua forma de apresentação pessoal.

Câncer: evite o desgaste com temas e situações desnecessárias, canceriano. É importante que você esteja bem e com disposição emocional para o que realmente importa.

Leão: procure conhecer novas pessoas e apresentar as suas ideias, leonino. O dia favorece os planos e projetos futuros, especialmente os que envolvem a sua vida social.

Virgem: mostre a que veio, virginiano. É hora de tomar as rédeas dos seus projetos. Só cuidado para não esperar ou exigir demais dos outros.

Libra: ouça o conselho das pessoas mais velhas e experientes, libriano. É preciso tomar cuidado com a impulsividade.

Escorpião: faça acontecer, escorpiano. O dia favorece a resolução de questões que possam estar abertas há um bom tempo. Só tenha cuidado com radicalismos.

Sagitário: divida as suas questões com quem pode ajudar a pensar em soluções melhores, sagitariano. É hora também de contribuir com as suas ideias, ousando na medida certa.

Capricórnio: seja produtivo, capricorniano. É hora de usar a sensibilidade junto ao senso prático para fazer o dia render mais.

Aquário: aproveite o momento para investir nos seus talentos, aquariano. É importante que você consiga aplicar tudo o que você sabe fazer de melhor.

Peixes: separe um tempo para estar junto às pessoas mais próximas, pisciano. É importante dar apoio a quem precisa de incentivo.