Confira o horóscopo para todos os signos nesta terça-feira, 24

Assim como, na vida, alternamos momentos de muita agitação com períodos mais calmos, no céu, acontece o mesmo. Na sabedoria oriental do taoísmo, por exemplo, a ideia de que é saudável harmonizar a consciência a esse fluxo de altos e baixos se faz bastante presente. Nesta terça-feira, dia 24, o céu está anunciando praticamente um tsunami astrológico.

Em pleno segundo dia útil da semana, que é dedicado a Marte de acordo com a tradição dos magos dos tempos da Babilônia, o planeta vermelho mostra bem a que veio. O regente da iniciativa ingressará no signo de Áries, onde tem a sua morada, pouco depois de um tórrido encontro com a Lua Minguante, também nesse signo Cardeal, do elemento Fogo.





Em clima de absoluto de “pode vir quente, que estou fervendo”, essa dupla promete encontros acalorados. Nada mal para a nossa rainha da noite, depois de ela ter passado a manhã embalada nos braços do sonhador Netuno, em Peixes. É uma mudança radical para essa patrona das águas que tanto nos encanta. Quem sabe ela nos ajuda a espantar o frio, não é mesmo?

Só é preciso tomar cuidado, pois quem brinca com o fogo pode se queimar. Marte, que também é guerreiro por natureza, ficará em harmonia com Mercúrio, o planeta regente da comunicação, que atualmente parece estar na direção oposta do resto da turma do Sistema Solar, no que chamamos de movimento retrógrado. Embora esse movimento de Mercúrio seja somente uma ilusão de ótica para quem observa a partir da Terra, ainda assim, há quem diga que esse tipo de interação astrológica pode aumentar a temperatura das conversas.

Por via das dúvidas, é melhor prevenir do que remediar. Ainda que, para os mais místicos, culpar Mercúrio retrógrado por tudo seja sempre uma saída viável, as palavras aquecidas por sentimentos em combustão não costumam gerar bons frutos. Vale então pedir conselho a Vênus, que estará em harmonia com Saturno, para ser prudente e diplomático ao mesmo tempo.

Quem sabe o planeta regente do amor, atuando em parceria com Saturno, não convence esse gigante gasoso a nos emprestar seus anéis para selar bons encontros e parcerias? O céu está pegando fogo, então trate de aquecer o seu coração!

Observe: com pouco mais de 20% do corpo iluminado, a Lua Minguante chegará tarde ao céu. A rainha da noite aparece no horizonte Leste somente depois das 2h, já na madrugada da quarta-feira, dia 25. O nosso satélite natural estará logo abaixo de Marte e Júpiter, em meio à Constelação de Peixes, distanciando-se gradualmente da dupla de planetas para cruzar a fronteira com a Constelação de Cetus, pouco antes das 4h da manhã.

Dica: Se souber qual é o seu ascendente, leia também as tendências para esse signo.

Para entender a relação entre signo solar, ascendente e horóscopo, leia este artigo.

Não sabe o seu ascendente? Faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO e saiba a posição dos astros no momento do seu nascimento.

Áries: quanta agitação, ariano. Vá com calma! Respire fundo entre compromissos para não acabar sendo consumido pela ansiedade.

Touro: cuide do seu bem estar, taurino. Mesmo que o dia seja agitado, vale separar um tempo para meditar ou investir em algo voltado para a sua espiritualidade.

Gêmeos: você está bastante sociável, mas precisa tomar cuidado para não acabar falando demais, geminiano. Cuidado com o excesso de exposição e julgamentos precipitados.

Câncer: exerça a sua liderança com sabedoria, canceriano. O dia promete bastante trabalho e possibilidades para você se destacar, mas é preciso fazer isso com calma.

Leão: o dia favorece as atividades intelectuais e o aprendizado, leonino. Esteja aberto a novos conhecimentos.

Virgem: cuidado com as decisões tomadas no calor da emoção, virginiano. Compartilhe suas questões mais íntimas e importantes com quem é da sua confiança.

Libra: cuide das pessoas à sua volta, libriano. É hora de se relacionar e de se mostrar disponível. Faça boas parcerias.

Escorpião: organize-se, escorpiano. O momento pede mais atenção à sua agenda e rotina, mesmo que você tenha que abrir mão de algumas coisas.

Sagitário: você está cheio de ideias, sagitariano. Aproveite o momento para investir um pouco de tempo em algo prazeroso.

Capricórnio: harmonize o ambiente familiar, capricorniano. Cuide da sua casa, da família e tenha mais paciência com as pessoas à sua volta.

Aquário: é hora de fazer contatos e abraçar novas ideias, aquariano. No entanto, é preciso ter calma para não acabar cometendo erros pela ansiedade.

Peixes: eleja prioridades e faça planos, pisciano. Aproveite o dia para planejar seus recursos e organizar a sua vida material com calma.