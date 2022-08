Confira o horóscopo para todos os signos nesta terça-feira, 23

Virginia Gaia 22/08/2022 - 22:19 Compartilhe

É tempo de colher os melhores frutos e fazer com excelência! Nesta terça-feira, dia 23, o Sol ingressa no signo de Virgem. Quando o nosso astro-rei passa por esse ponto do céu, estamos em plena transição do verão para o outono, no Hemisfério Norte, e do inverno para a primavera, no Hemisfério Sul.

Pelo fato de marcar a transição entre diferentes estações climáticas, Virgem recebe, na astrologia, a classificação de signo Mutável, da mesma forma que Gêmeos, Sagitário e Peixes, que pertencem ao mesmo grupo. Assim, entre os signos mutáveis, Virgem é o que canaliza as propriedades do elemento Terra, representando então o caráter concreto desse elemento, junto à sua capacidade de transformação. Por isso, entre os signos de Terra – grupo que inclui também Touro e Capricórnio – Virgem é o que apresenta maior dinamismo.

O simbolismo virginiano está relacionado ao período ideal para a colheita, no Hemisfério Norte, que é onde temos as raízes culturais greco-romanas da astrologia ocidental. Dessa maneira, seguindo essa agenda simbólica e agrícola, Virgem representa o momento de selecionar os melhores frutos, analisando os detalhes, de forma minuciosa, para diferenciar o que está maduro o suficiente. E foi assim que esse signo acabou se tornando uma referência para falar de todas as atividades essenciais feitas com esmero. E é justamente por isso que devemos evitar os estereótipos, pois o simbolismo virginiano vai muito além do rótulo de “perfeccionista” do zodíaco.

Diferente dos signos zodiacais, que dividem em 12 partes iguais a circunferência celeste por onde vemos passar o Sol, a Lua e os demais planetas visíveis a olho nu (Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno), as constelações têm dimensões bem distintas entre si. A Constelação de Virgem é, certamente, uma das mais extensas, especialmente entre o conjunto de 13 constelações que marcam o zodíaco. Assim, apesar de representar, como signo, as mínimas questões que fazem grande diferença no cotidiano, Virgem enquanto constelação é palco da grandiosidade, desde a Antiguidade.

Além de ter o corpo adornado por um grande número de estrelas e dimensões colossais no céu, a Constelação de Virgem exibe, nas mãos da moça coletora, a azulada e exuberante Spica, a estrela Alfa desse conjunto estelar. Spica é um dos pontos mais brilhantes do céu, sendo facilmente identificada. O seu nome significa “espiga”, pois ela representa mesmo a riqueza, a fartura e a joia colhida com esforço e excelência.

Com o avanço da ciência e a entrada na era dos telescópios espaciais, a Constelação de Virgem nos surpreendeu, mais uma vez, pela grandiosidade: foi com a observação do grande número de galáxias nessa direção que pudemos identificar o Aglomerado de Virgem, no qual a nossa Via Láctea está inserida. Este, por sua vez, é parte do Superaglomerado de Virgem, com cerca de 100 aglomerados e diferentes grupos de galáxias, tendo um diâmetro estimado da ordem de 200 milhões de anos-luz. Diante desses números, devemos saudar o Sol virginiano com a simplicidade de quem reconhece que, dentro do que parece mínimo, podemos encontrar verdadeiros tesouros infinitos em sua riqueza!

Observe: a Lua Minguante estará visível somente para os madrugadores, pois ascenderá ao Leste com menos de 10% de iluminação, pouco antes das 5h da manhã da quarta-feira, dia 24. Sendo ocultada pela luz solar pouco tempo depois, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Câncer e também na mesma longitude de Procyon, a estrela Alfa da Constelação do Cão Menor.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça.

Áries: o astral segue agitado para você, ariano. Por isso, é importante manter o emocional equilibrado, sem negligenciar suas necessidades íntimas.

Touro: procure ter mais certeza sobre as informações que você recebe e também as que propaga, taurino. O céu pede responsabilidade.

Gêmeos: é hora de organizar as finanças e evitar gastos fora do planejamento, geminiano. Evite sucumbir à impulsividade.

Câncer: evite os altos e baixos emocionais ao longo do dia, canceriano. O dia promete fortes emoções, mas com possibilidade de instabilidades.

Leão: saiba aplicar a sua intuição no dia a dia, leonino. É hora de se cuidar e também de prestar atenção às suas necessidades mais íntimas.

Virgem: pense no longo prazo, virginiano. Aproveite a chegada do Sol ao seu signo para pensar no que você quer fazer e com quem quer estar.

Libra: o dia pede mais ação, libriano. Mas evite agir de forma desordenada, pois é fundamental assumir as consequências dos seus atos.

Escorpião: aproveite o dia para se dedicar aos temas intelectuais, escorpiano. A mente está cheia de ideias, mas é preciso saber colocar cada coisa em seu lugar.

Sagitário: dê atenção às pessoas com quem você compartilha temas íntimos, sagitariano. O céu pede mais confiança.

Capricórnio: seja diplomático, capricorniano, mesmo em relação aos temas mais complexos. É hora de saber dialogar.

Aquário: cuide melhor da sua saúde e alimentação, aquariano. É hora de valorizar os detalhes que podem melhorar a sua rotina e disposição.

Peixes: é hora de buscar novas soluções para antigos problemas, pisciano. Com isso, você consegue manter o humor e a criatividade em alta.