Confira o horóscopo para todos os signos nesta terça-feira, 17

Da Redação 17/09/2024 - 0:10 Para compartilhar:

Nesta terça-feira, dia 17, passado e presente se fundem diante dos observadores do tempo, aqui na Terra. Isso acontece porque, no céu, a Lua Cheia será parcialmente ocultada pela sombra deste planeta repleto de vida ao qual chamamos de lar. Sob um Eclipse Lunar Parcial, a rainha da noite pede revisão do que já foi para abrir espaço para o que ainda está por vir com mais clareza.

No signo de Peixes e também nas dependências da porção do céu delimitada pela Constelação de Peixes, a Lua Cheia estará na mesma longitude , ao Norte, de Markab, a estrela Alfa da Constelação do Pégaso. No momento em que estiver sendo eclipsado, o nosso satélite natural estará alinhado ao invisível planeta Netuno. Nesse instante, estaremos revivendo as emoções experimentadas por nossos ancestrais, que há milênios já admiravam esses belos e fascinantes fenômenos astronômicos, interpretando-os simbolicamente como detonadores do destino.

Aqui, nesse pálido ponto azul, as leis da física ainda não conseguem explicar porque o tempo parece ter uma seta que aponta somente para o futuro. Desde o advento da Teoria da Relatividade, de Albert Einstein, e também da descoberta da Mecânica Quântica, formulada no século passado por algumas das mentes mais brilhantes da ciência, incluindo o próprio cientista alemão, o tempo é um dos maiores mistérios da natureza.

Entretanto, o que nem o espaço-tempo ou a interação entre partículas elementares consegue elucidar, o coração sente. E não é pouco! Das alegrias mais eufóricas às tristezas mais profundas, todas as experiências humanas acontecem com a passagem do tempo. E, embora esse seja um sonho antigo, ainda não se pode viajar ao passado. Mas, de acordo com a metafísica astrológica, os eclipses lunares são famosos por resgatar temas passados para que sejam ressignificados.

Esse é o grande mistério associado ao simbolismo dos eclipses. Observados desde os tempos nos quais magos e bruxas eram também matemáticos de mão cheia, esses eventos que tocam a alma foram sistematicamente medidos em seus ciclos. E é assim que a medição do tempo ganhou nuances mágicas, com as análises de tendências astrológicas.

Dessa maneira, para quem conhece o seu mapa astral , basta procurar por pontos ou planetas entre os 20°40’, dos signos de Peixes e Virgem, e os 0°40’, dos signos de Áries e Libra, para saber exatamente a área e os assuntos da vida que serão influenciados pelo eclipse desta terça-feira. De qualquer forma, seja pela via ocultista ou simplesmente pelo espetáculo da natureza, é sempre válido admirar a beleza da vida, neste pequeno planeta rochoso que nos inspira com o céu estrelado!

Observe: a Lua Cheia cruzará o céu, de Leste a Oeste, ao longo da madrugada e até o amanhecer da quarta-feira, dia 18. Se as condições meteorológicas ajudarem, o ápice da ocultação da Lua pela sombra da Terra será visível às 23h44 (horário de Brasília). Bem alta no céu e em meio à Constelação de Peixes, a rainha da noite terá, a uma distância de aproximadamente 10°, a Oeste, o planeta Saturno, que estará nas dependências da Constelação de Aquário.

I mportante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand) m

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: esteja mais consciente das suas necessidades psíquicas, ariano. É preciso saber respeitar o tempo das coisas para seguir em frente.

Touro: observe o seu entorno e esteja com as pessoas certas, taurino. É hora de olhar para as amizades e os elos entre as pessoas à sua volta.

Gêmeos: pense na sua carreira e nos seus planos futuros, geminiano. Assuma responsabilidades e não tenha medo da exposição.

Câncer: o momento pede crescimento e otimismo, canceriano. Esteja aberto às novidades e também às mudanças de ideias.

Leão: não tenha medo de mudar, leonino. É fundamental que você consiga desapegar do que não serve mais, ousando em direção ao futuro.

Virgem: reflita sobre a qualidade das suas relações, virginiano. O momento pede mais sinceridade e parcerias produtivas.

Libra: mantenha o foco, libriano. É importante que você cuide do seu bem-estar nos mínimos detalhes.

Escorpião: seja mais você, escorpiano. É crucial ter mais confiança nas suas potencialidades para poder aplicá-las.

Sagitário: esteja mais próximo à família e preserve a sua intimidade, sagitariano. É preciso estar bem emocionalmente.

Capricórnio: evite a dispersão, capricorniano. É preciso ter a mente afiada para lidar com tudo à sua volta.

Aquário: esteja atento ao que merece o seu investimento, aquariano. O céu pede mais cuidado com os seus recursos.

Peixes: priorize os cuidados com o seu corpo e a sua saúde, pisciano. É preciso ter energia para tomar as atitudes certas, na hora certa.