Confira o horóscopo para todos os signos nesta terça-feira, 09

Esta terça-feira, dia 9, amanhece cheia de desejo! O dia dedicado ao deus da guerra, Marte, desde os antigos magos caldeus, chega mais conquistador do que acolhedor. Ganhando corpo no signo de Capricórnio, a Lua Crescente manda avisar: o céu está mais para a ousadia do que para a carência. E evoca mais atitude do que aprovação dos outros.

Porém vale lembrar que, com tanta força e autonomia, ficam também acentuadas as chances de se ir com sede demais ao pote. Por isso, cuidado! Essa complexidade toda no céu se dá por conta dos intensos aspectos formados por Urano, Marte e Nodo Norte. Agora, junta-se a tudo isso a oposição entre Vênus, planeta regente da atração e dos relacionamentos, e o profundo Plutão, regente da sexualidade e do inconsciente. Na prática, essa oposição pode revelar eventuais conflitos entre o amor e a vontade de se relacionar com o sexo e o desejo de conquistar.

Mas nem tudo está ruim para os relacionamentos. Aliás, muito pelo contrário. O brilhante planeta Vênus está atualmente em harmonia com Marte e Netuno, evocando relações coletivas mais compassivas ao passo em que também pede inovação. Então, como podemos entender o que essa oposição com Plutão adiciona à reflexão sobre a arte de nos relacionarmos? Bem, talvez o que ela mais transmita seja uma mensagem bastante freudiana. Pois nem sempre o que mais desejamos está consciente. E muitas vezes nossos sentimentos entram em conflito com questões sexuais.

Para Sigmund Freud, o pai da psicanálise, todo o inconsciente seria formado por questões mal resolvidas, como se estivéssemos constantemente varrendo para debaixo do tapete desejos não realizados e questões traumáticas. E é daí que Plutão mostra a sua força. Descoberto no início do século XX, período que marcou o começo do que chamamos de física moderna, esse planetinha tem muita história para contar.

Esse pequeno notável do Sistema Solar – depois rebaixado cientificamente a planeta-anão, dada a sua pouca massa, órbita irregular e dimensões diminutas – teve o simbolismo astrológico atribuído a duas áreas de conhecimento que são cheias de tabus e bastante difíceis de estudar: a física de partículas e a sexualidade humana. Pois é, Plutão não é mesmo para principiantes. E exige muito mais do que amadores.

Então, nesta terça-feira, é bom saber dosar as coisas. Você deseja? Então, vá em frente com jeitinho. Mas não queira negar o que precisa ser encarado de frente. E o mais importante de tudo: lembre-se de que a Lua Crescente capricorniana é extremamente responsável pelos seus atos. Ah, e ela tem encontro marcado com Plutão logo no dia seguinte, quarta-feira, dia 10… Dessa forma, cuide do que você ama e manifeste os seus desejos com consciência. Fica a dica!

Observe: com pouco mais de 90% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará ao Leste depois do pôr do Sol, em meio à Constelação de Sagitário. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite ficará visível até depois das 5h da manhã da quarta-feira, dia 10, quando ficará abaixo do horizonte. Ao longo desse período, o nosso satélite natural estará em meio às estrelas da parte posterior do corpo do arqueiro que é metade homem e metade cavalo e também na mesma longitude de Sheliak, a estrela Beta da Constelação da Lira.

Áries: saiba ter senso de prioridade e pense no longo prazo, ariano. O momento pede mais planejamento e exercício da sua autonomia.

Touro: seja flexível e esteja aberto às mudanças de opinião, taurino. É importante que você mantenha a mente aberta a novas visões.

Gêmeos: divida questões importantes com quem está próximo, geminiano. É hora de perceber nas entrelinhas e incluir os outros nas suas decisões.

Câncer: saiba agir em parceria e evite medir forças com as pessoas, canceriano. O momento pede mais equilíbrio.

Leão: o dia promete ser corrido, leonino, mas é preciso ainda assim cuidar das suas questões mais pessoais. Não deixe a saúde de lado.

Virgem: seja criterioso e ao mesmo tempo aberto ao entorno, virginiano. É importante que você use a criatividade e troque com as pessoas.

Libra: esteja mais próximo e tenha mais maleabilidade para lidar com a família, libriano. O momento pede mais atenção e menos cobranças com as pessoas.

Escorpião: seja flexível e não tente impor suas opiniões aos outros, escorpiano. O momento pede mais diálogo e compreensão.

Sagitário: invista os seus recursos e organize as suas finanças, sagitariano. É importante não desperdiçar e ter foco nos seus projetos.

Capricórnio: comece novas iniciativas, mas tendo mais consciência sobre o passado, capricorniano. Abrace o novo com base nas experiências que você já teve.

Aquário: dê atenção à sua espiritualidade, aquariano. Mesmo que o dia seja muito atribulado, separe um tempinho para meditar e rever questões íntimas.

Peixes: esteja atento ao que acontece à sua volta, pisciano. É preciso estar aberto à variedade de pessoas, mas sem se expor em demasia.