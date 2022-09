Confira o horóscopo para todos os signos nesta terça-feira, 06

Virginia Gaia 05/09/2022 - 23:09 Compartilhe

No último dia da Lua Crescente passado pelo exigente signo de Capricórnio, o astral pede um pouco de leveza. A rainha da noite flerta com Netuno, o planeta regente dos sonhos, e Urano, o patrono da inovação. Então, nesta terça-feira, dia 6, o momento pede para revolucionar, mudar e virar páginas com criatividade e bom humor, ainda que a combinação da Lua capricorniana com o Sol virginiano seja bastante sistemática.







Qual o seu sonho mais incrível que pode se tornar realidade desde que você trace um plano bem estruturado e o execute de maneira bem completa? É para abraçar o novo e pensar nos detalhes do que pode torná-lo real. Para completar, também temos o encontro da patrona das marés com o poderoso planeta Plutão, o rei do submundo.

Sabe quando a gente tira aquela força lá do fundo para fazer o que precisa ser feito? É por aí. É para não entregar os pontos antes da hora, pois o astral sempre inspira aquele que está a caminho de sua grande história. Na astrologia, os planetas mais distantes que Saturno carregam o simbolismo da abstração. Enquanto Urano é o rei da irreverência e das mudanças súbitas, Netuno é o maioral do inconsciente, da psicologia e até das drogas alucinógenas.

Assim, o astral traz a mistura perfeita para que possamos nos entregar às ideias etéreas e, ao mesmo tempo, realizar com disciplina. E o melhor de tudo: com capricho! Afinal, esses dois planetas gigantes gasosos não brincam em serviço e, dado o lento movimento ao redor do Sol, sua influência é mais abrangente.

Por isso, nesta terça-feira, lembre-se: mesmo que seja preciso lidar com temas abstratos e longos processos, o Sol, nosso astro-rei, e a Lua, a grande patrona das marés, estão no céu para sempre iluminar nossas ideias e sentimentos. Afinal, eles são os luminares da astrologia.

Observe: já ultrapassando os 80% de iluminação, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do pôr do Sol. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite chegará ao ponto mais alto do céu por volta das 21h. Em meio à Constelação de Sagitário, ao longo da noite, o nosso satélite natural estará próximo a Terebellum, a estrela Omega desse conjunto estelar.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Áries: faça com disciplina, ariano. É hora de pensar no longo prazo e prosseguir com esforço, pensando na carreira.

Touro: esteja aberto aos novos conteúdos e não tenha medo dos desafios intelectuais, taurino. É hora de você adquirir sabedoria.

Gêmeos: é hora de decidir, geminiano. Não adianta tentar deixar as coisas perdidas no ar. É fundamental que você vença seus medos e decida com clareza.

Câncer: tente ser claro na sua comunicação, canceriano. Tenha foco nas suas parcerias e lide bem com as pessoas.

Leão: é importante se dedicar às coisas certas e no seu devido ritmo. O momento pede atenção também à sua saúde.

Virgem: aproveite o embalo do mês de aniversário para cuidar um pouco de você, virginiano. É hora de se valorizar e reforçar a sua autoestima.

Libra: mesmo que o dia seja muito corrido, não deixe de resolver questões íntimas, libriano. É hora de dialogar com as pessoas mais próximas.

Escorpião: não sofra por antecipação, escorpiano. É importante que você troque ideias para poder elaborar melhor os seus próximos passos.

Sagitário: dê valor ao que for realmente importante, sagitariano. É hora de lidar melhor com seus valores e pertences.

Capricórnio: cuide do seu corpo e tenha iniciativa, capricorniano. O dia pede também para você aplicar bem a sua intuição.

Aquário: inspire-se, aquariano. É hora de prestar atenção nos seus sonhos e cultivar a espiritualidade.

Peixes: esteja atento às pessoas e aos grupos sociais abertos a ajudá-lo, pisciano. É importante que você esteja próximo de gente querida.