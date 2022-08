Confira o horóscopo para todos os signos nesta terça-feira, 02

Aos poucos, este mês que mal começou já dá corpo à sua narrativa. O tão praguejado agosto chegou com vontade de transformar e, nesta terça-feira, dia 2, a configuração celeste tão profundamente revolucionária – com Marte, Urano e Nodo Norte – recebe também o aceno de Vênus. Para coroar tudo isso, teremos também o ingresso da Lua Nova no signo de Libra, evocando beleza e harmonia.







Porque é sempre possível revolucionar por meio da arte e da busca por mais qualidade nas relações humanas. Se olharmos para trás, ao longo da história da humanidade, veremos isso nos movimentos estéticos e artísticos que traduziram um espírito de época. Do classicismo ao romantismo, dos hippies aos yuppies, da arte para a vida: é preciso manifestar a poesia em meio às quebras e rupturas coletivas.

Passando atualmente pelo emocional signo de Câncer, o planeta Vênus chegará ao ponto onde formará um ângulo de exatos 60° em relação à Urano, Marte e o Nodo Norte. Pelo simbolismo astrológico, esse aspecto recebe o nome de “sêxtil”, cujo significado é o de abrir um diálogo amistoso, como uma espécie de aceno, entre os astros envolvidos nele. E é assim que a vontade de virar páginas na vida e no mundo pede mais abraços, beijos e aconchego.

Nesse embalo, a Lua Nova libriana passa pelo signo que não é somente das relações humanas, mas também da justiça. A rainha da noite recebe cada vez mais luz do Sol e passa a nos fazer companhia por mais tempo no céu. Assim, nada é mais justo do que pedir inspiração ao nosso satélite natural para que possamos admirar aqueles que nos ajudam a mudar, mostrando novos caminhos.

Sabe aquele disco que toca o bom e velho rock and roll? Pois o céu o quer em alto e bom som! Para brigar por justiça ou simplesmente para posar nu e na cama, assim como John Lennon e Yoko Ono, e entrar para a história. Aliás, qual é o seu artista revolucionário favorito? Por um mundo com mais Beatles e Rolling Stones: é preciso cantar a eterna insatisfação, fazer as pedras rolarem e o mundo girar!

Observe: passando dos 20% de iluminação, a Lua Nova ficará visível, a Oeste, a partir do pôr do Sol e até pouco depois das 22h, quando ficará abaixo do horizonte. Em meio à Constelação de Virgem, o nosso satélite natural estará ao lado de Porrima, Auva e Vindemiatrix, as estrelas Gama, Delta e Epsilon, respectivamente, que estão na altura da cintura da jovem representada nesse mítico conjunto estelar. Nesse meio tempo, a Lua também estará na mesma longitude de Gienah, a estrela Gama da Constelação do Corvo.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Áries: saiba agir em conjunto, ariano. Você está cheio de energia para fazer muita coisa e transformar, mas precisa tomar decisões em parceria.

Touro: o astral dá muita força de mudança para você, taurino. No entanto, é preciso saber harmonizar tudo isso na prática. Dê atenção às relações no ambiente de trabalho.

Gêmeos: com a criatividade em alta, você está com elevado poder de comunicação e de persuasão, geminiano. Saiba utilizar isso ao seu favor.

Câncer: dê atenção às questões de casa e de família, canceriano. É hora de você investir na sua intimidade.

Leão: com o pensamento acelerado, você está bastante comunicativo, leonino. Troque ideias, mas tenha cuidado com as palavras.

Virgem: dê atenção aos seus recursos e valores, virginiano. É preciso evitar os gastos desnecessários para fazer o seu dinheiro render mais.

Libra: com o magnetismo em alta, é hora de você investir um pouco em si mesmo, libriano. Eleve a sua autoconfiança e invista na sua imagem pessoal.

Escorpião: saiba usar a sua intuição, escorpiano. É importante prestar atenção aos sinais para que você possa tomar decisões melhores.

Sagitário: pense nos seus projetos futuros, mas não deixe de olhar o presente, sagitariano. Ouça e conviva com diferentes pessoas, sabendo filtrar as diferentes opiniões.

Capricórnio: pense na sua carreira e nos planos de longo prazo, capricorniano. Só vale ter cuidado para não acabar parecendo demasiadamente autoritário.

Aquário: é hora de refletir antes de agir, aquariano. Cuidado com o excesso de julgamento e de imediatismo.

Peixes: divida com as pessoas mais íntimas as suas questões fundamentais, pisciano. O momento também pede para você vencer medos e tabus.