Confira o horóscopo para todos os signos nesta terça, dia 30

Virginia Gaia 29/04/2024 - 21:49

Para todo fim há sempre um novo começo. É assim desde que o mundo é mundo, e o último dia deste intenso mês de abril quer deixar esse recado bem marcado. Nesta terça-feira, 30, em pleno dia da semana dedicado ao guerreiro Marte, o planeta vermelho ingressa no signo do qual é regente: Áries.

Dessa maneira, o céu se curva aos desejos do planeta que é também considerado o grande ativador da astrologia. Esse conceito, aliás, vem de uma característica bem peculiar ao nosso vizinho do Sistema Solar. Na Antiguidade, dado o tempo que leva para caminhar por todo o zodíaco estar entre o tempo que Vênus e que Júpiter levam para fazer o mesmo percurso, Marte foi identificado como aquele cujo passo simbólico conecta os planetas pessoais e os planetas sociais.

Na classificação da metafísica astrológica, além dos luminares – Sol e Lua – estão entre os planetas pessoais também Mercúrio e Vênus. Já entre os classificados como sociais estão Júpiter e Saturno, que são conhecidos desde os primórdios, já que podem ser vistos a olho nu, e também os outros integrantes do Sistema Solar identificados somente na era moderna e com a ajuda de telescópios, como Urano e Netuno.

Assim, o guerreiro da astrologia é como um sinalizador de mudanças e da forma como as questões externas e coletivas podem afetar o universo individual. Com Marte agora avançando pelo signo do carneiro, onde se sente em casa, é como se o astral abrisse caminhos para todos os começos e recomeços. Nada mal para recebermos o mês de maio, que está logo aí: será a hora de fazer algo novo, com base nas lições aprendidas ao longo de abril.

E a cereja do bolo astrológico deste segundo dia útil, em uma semana que tem um feriado no meio, fica por conta do astro que mais rapidamente se move no céu. É ela mesma: a Lua! Em seu último dia como Lua Cheia, a rainha da noite ingressa no inovador e futurista signo de Aquário, onde chegará à fase Minguante, em pleno feriado do Dia do Trabalho. Pois é, como mãe celestial, é como se ela já cantasse para seus inúmeros filhos aqui na Terra: “Não esqueça de levar o agasalho!”. Sabe como é, né? Conselho de mãe é sempre bom ouvir para se precaver!

Observe: com pouco mais de 50% de iluminação, a Lua Cheia ascende ao Leste, por volta das 23h30, ficando depois visível até o nascer do Sol, na quarta-feira, dia 1º de maio. Nas dependências da Constelação de Capricórnio, o nosso satélite natural estará ao lado das estrelas que marcam a cabeça do mítico caprino.

Áries: receba o seu planeta regente com bastante energia, ariano. É hora de pensar no futuro e agir no presente.

Touro: planeje-se, taurino. É preciso ter gentileza e consistência para chegar onde você quer, sabendo comunicar-se de maneira devida.

Gêmeos: esteja aberto a novos aprendizados, geminiano. O céu pede para você ser flexível com as suas ideias e ideais.

Câncer: esteja aberto às inovações e mudanças, canceriano. O céu pede mais desapego e vontade de vencer medos.

Leão: estabeleça um diálogo equilibrado com quem você gosta, leonino. É fundamental que você consiga se expressar.

Virgem: organize a sua rotina para dar conta de tudo em plena véspera de feriado, virginiano. É preciso manter a leveza, mas com produtividade.

Libra: cuide mais de você mesmo, libriano. Faça tudo o que precisa ser feito, mas não deixe de separar um tempinho para respirar entre um compromisso e outro.

Escorpião: organize a sua vida íntima, escorpiano. É hora de se posicionar nas questões pessoais e familiares.

Sagitário: ouça mais antes de falar o que pensa, sagitariano. É preciso evitar a pressa na hora de se comunicar.

Capricórnio: liste o que é prioridade para que você tenha um dia bastante produtivo, capricorniano. O céu pede mais objetividade.

Aquário: use a sua intuição, procure ser sensível e flexível, mas não deixe de fazer acontecer, aquariano. É preciso agir de maneira estratégica.

Peixes: cuide do seu bem-estar de forma ampla, pisciano. É importante que você esteja aberto para perceber o entorno e ter foco na sua saúde mental.