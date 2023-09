Confira o horóscopo para todos os signos nesta terça, dia 26

Será que todo sonho que se tem em conjunto vira realidade? No que depender do céu desta terça-feira, dia 26, sonhar será fácil. Difícil será manter o foco e lembrar que, entre as boas ideias e a materialização delas, existe um enorme espaço. E vale dizer: de boas intenções, o inferno está cheio.

Pois é assim, meio avoado, que o astral deste segundo dia útil da semana pode pregar peças ao demandar mais esforço e consistência do que se espera, ao menos em princípio. Isso acontece porque a Lua Crescente despede–se do inovador signo de Aquário para ingressar em Peixes, à noite, depois de passar a manhã em conflito com a tensão entre os planetas Vênus e Urano. Sim, é isso mesmo que você leu: um aspecto de conflito lunar que ativa uma tensão entre planetas.

Sentiu o drama? Bem, mas calma, que também não é para pânico. Ocorre que o céu também tem suas harmonias, sendo que, no início do dia, há uma conversa fluida da Lua com Marte, o planeta patrono da ação e da iniciativa, atualmente de passagem pelo signo de Libra. Daí, à noite, depois de mergulhar nas águas piscianas, o nosso satélite natural estará de mãos dadas com Saturno. Aliás, se o tempo ajudar e não houver muita poluição luminosa, será possível ver esse encontro celeste a olho nu.

Mas, então, o que levar de conselho para um dia tão cheio de idas e vindas e contrastes no céu? É simples: siga em frente, acreditando nos próprios sonhos, faça alianças com quem tem as mesmas ideias ou os mesmos objetivos, mas seja também mais cauteloso na hora de assumir riscos. O céu ajuda aqueles que são intuitivos e estão caminhando em direção aos seus projetos mais ousados, mas também lembra que, para tudo, é preciso arcar com as responsabilidades.

Enfim, inspire-se no Sol libriano, e encontre luz no meio termo!

Observe: com mais de 90% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do ocaso solar, ficando visível até depois das 4h30 da manhã da quarta-feira, dia 27. Ao lado do planeta Saturno e em meio à Constelação de Aquário, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste alinhada a Enif, a estrela Epsilon da Constelação do Pégaso.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça . Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO !

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô . Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: esteja atento ao entorno e preste atenção em quem você pode confiar, ariano. É hora de dar espaço para as pessoas certas.

Touro: planeje-se, taurino. Mas lembre-se também de que é preciso saber assumir responsabilidades e dividir tudo de maneira bem equilibrada.

Gêmeos: inspire-se, mas preste atenção nos seus passos, geminiano. O astral favorece as novas ideias, mas é preciso medir os seus passos.

Câncer: o céu promete profundidade, canceriano. É importante saber o que você quer e como você quer para poder seguir em frente com mais clareza.

Leão: faça boas alianças e decida em conjunto, leonino. O astral pode trazer à tona questões que parecem precisar de decisão urgente, mas lembre-se de sempre contar com parceiros.

Virgem: dê valor aos seus pares e ao trabalho em equipe, virginiano. É hora de se cercar de gente em quem você possa confiar.

Libra: faça as coisas do seu jeito, mas sem parecer individualista ou teimoso, libriano. É sempre importante ter perto de você quem acredita nas suas ideias.





Escorpião: o dia favorece o contato íntimo e um olhar mais apurado para o que você gosta, escorpiano. Honre os seus talentos e gostos.

Sagitário: fomente o diálogo em família e junto às pessoas mais próximas, sagitariano. O momento pede mais atenção aos seus recursos internos.

Capricórnio: organize o seu pensamento antes de falar o que vem espontaneamente à sua mente, capricorniano. Use a sua sensibilidade para se posicionar melhor.

Aquário: tenha senso de prioridade e use a intuição ao seu favor, aquariano. É hora de organizar os seus recursos.

Peixes: inspire-se, pisciano. O dia promete insights poderosos e muitas oportunidades para honrar melhor a você mesmo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias