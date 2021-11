Confira o horóscopo para todos os signos nesta terça, dia 23

A Lua Cheia segue onírica nesta terça-feira! Ainda no signo de Câncer, onde a rainha da noite e das marés se sente em casa, a Lua fica em harmonia com o patrono do mundo dos sonhos, Netuno. Mas não é só: ela também acena sorrindo para o apressado Marte e o inovador Urano.

Excluído dessa festa lunar, em um aspecto tenso de oposição, fica o planeta Vênus, em Capricórnio, já que a Lua em Câncer, tão simpática e sonhadora, tem dificuldade para cobrar compromissos. Então, é importante saber dosar a carência nesses dias, que pode estar mais exaltada que o habitual. Isso vale para todo mundo, mas pega em cheio cancerianos, capricornianos, escorpianos e também taurinos.

O bom de tudo isso é aproveitar os embalos do Sol e de Mercúrio que estão caminhando juntos pelo otimista signo de Sagitário para aprender com as pessoas, com as situações e com a vida. Afinal, até sábado, quando a Lua chegará à fase Minguante, ainda estamos sentindo os efeitos do Eclipse Lunar Parcial da última sexta-feira, dia 19. Vamos digerir os acontecimentos, refletir e perceber o mundo à nossa volta. O céu está inspirador!

Observe: Já diminuindo de tamanho no céu, a Lua surgirá no horizonte leste, depois das 22h, com pouco mais de 80% de iluminação. Na direção norte, ao lado da Lua, estará Pollux e, em seguida, Castor, as estrelas Beta e Alfa da Constelação de Gêmeos, respectivamente. Se o tempo ajudar e não houver muita poluição luminosa, será possível ver que Pollux brilha sutilmente em tom mais amarelado que Castor, que é mais acinzentada.

Áries: você se enche de energia, ariano. Vale aproveitar o momento para resolver assuntos domésticos. Só cuidado para não sucumbir à pressa.

Touro: o momento ainda pede cuidado com as palavras. Fale o que pensa, mas evite explodir com as palavras, taurino.

Gêmeos: o dia inspira organização, geminiano. Eleja prioridades e faça acontecer. Só não vale tomar decisões bruscas envolvendo dinheiro e recursos materiais.

Câncer: você está extremamente romântico, canceriano. Só vale então a dica de tomar cuidado para não exagerar na carência.

Leão: mesmo em meio à correria, uma pausa para meditar ou ao menos refletir pode ajudar a colocar as ideias em ordem. Use a intuição, leonino.

Virgem: senso de prioridade é tudo, virginiano. Cuidado com o excesso de otimismo que pode fazer você pensar demais no futuro e esquecer o presente.

Libra: saiba administrar bem as demandas da casa e da carreira sem se estressar, libriano. Se precisar lidar com chefes e superiores, seja objetivo e gentil ao mesmo tempo.

Escorpião: o céu continua muito inspirador, escorpiano. Só cuidado para não pensar demais em você e esquecer os outros. Reforce a sua fé!

Sagitário: o céu está cheio de empolgação, sagitariano. Bom momento para resolver coisas e tirar as pendências da frente. Só cuidado com o radicalismo.

Capricórnio: é sempre melhor resolver as coisas em harmonia, capricorniano. Ouça mais e fale menos. Seja gentil e evite a irritação.

Aquário: o astral ajuda você a dar um gás no que pode estar pendente, aquariano. Mas cuidado, pois a pressa é inimiga a perfeição.

Peixes: mesmo com a rotina corrida, é importante se divertir! Esteja em boa companhia e também invista na sua capacidade para resolver problemas com bom humor, pisciano.







