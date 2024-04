Confira o horóscopo para todos os signos nesta terça, dia 2 de abril

Virginia Gaia 01/04/2024 - 21:54 Para compartilhar:

Enfim, a Lua Minguante chega para dar o ar da graça e esta terça-feira, dia 2, pode até estar agitada, mas ainda assim pede mais racionalidade e responsabilidade nas decisões. Avançando pelo signo de Capricórnio, a rainha da noite perde gradualmente a iluminação, estabelece um diálogo produtivo com Júpiter e Urano e, de quebra, ainda flerta com Saturno.

Assim, a Lua eclipsada na semana passada e que, agora, está em plena contagem regressiva para, na semana que vem, eclipsar o Sol engata sua fase mais introspectiva. Ao passar pelas terras montanhosas do signo de Capricórnio, diz-se que o nosso satélite natural está em seu exílio astrológico. Isso porque, nos domínios capricornianos, a Lua encontra dificuldades de manifestar o seu lado materno, de caráter nutriz e alma emotiva.

Por isso, a Lua capricorniana tem um ar de madrasta, ainda que jamais consiga ser má. Afinal, ainda que exigente e tendo que endurecer em algum momento, ela não perde jamais a ternura. E é com essa disposição de exigir dos filhos para extrair o seu melhor que este segundo dia útil da semana promete ajudar as almas mais esforçadas.

Sabe o prazer de subir uma montanha aos poucos para, quando chegar ao topo, ter a certeza de que o sacrifício valeu a pena? Pois é assim que o astral está: inspirando planos grandiosos e dedicação na mesma medida. Só não vale acabar com o humor por causa disso, pois é preciso fazer cada coisa de uma vez, respeitando o tempo de tudo, mas com a mente serena.

Porque não se pode esquecer que esse período entre eclipses – depois do Eclipse Lunar Penumbral da última segunda-feira, dia 25, teremos o Eclipse Solar Total da próxima segunda-feira, dia 8 – serve para fazer emergir os padrões emocionais que precisam ser iluminados e transformados. Então, aproveite para planejar a sua ascensão de forma lúcida.

Pois, afinal, é preciso conquistar materialmente, mas realizar-se emocionalmente!

Observe: com cerca de 40% de iluminação, a Lua Minguante ascende ao Leste somente depois da meia-noite da quarta-feira, dia 3. Na divisa entre a Constelação de Sagitário e a Constelação de Capricórnio, a rainha da noite estará alinhada a Terebellum, a estrela Omega do conjunto estelar dedicado ao mítico arqueiro celeste.

Áries: tenha iniciativa, mas saiba exercer a liderança com equilíbrio, ariano. É preciso saber direcionar as coisas, mas com jeitinho.

Touro: acredite nas boas ideias que surgirem, mas faça apostas conscientes, taurino. É preciso crescer com consistência

Gêmeos: saiba discernir o que é fundamental e o que pode ficar para trás, geminiano. O céu pede mais foco para direcionar as suas escolhas.

Câncer: saiba atuar em parceria mantendo sempre o bom humor, canceriano. É preciso saber tolerar e relevar.

Leão: administre a sua agenda, mas sem afobação, leonino. O céu pede mais calma para que você consiga executar tudo o que precisa.

Virgem: use o seu carisma para convencer as pessoas do que você quer, virginiano. O céu pede mais assertividade, sabendo honrar suas necessidades de maneira leve.





Libra: dê atenção às questões íntimas e pessoais, libriano. Você está bastante sensível, então não deixe de cuidar do seu universo interno.

Escorpião: faça uma coisa de cada vez, escorpiano. É preciso saber agir com foco e capacidade de se fazer entender,

Sagitário: organize as finanças, sagitariano. Aproveite a Lua Minguante para cortar gastos desnecessários.

Capricórnio: use a intuição para interagir melhor com as pessoas, capricorniano. O céu pede mais paciência e também iniciativa.

Aquário: cuide do seu bem-estar em um sentido amplo, aquariano. O céu pede mais atenção para evitar o stress.

Peixes: invista na variedade de pessoas e relacionamentos, pisciano. É preciso saber extrair o melhor de cada ambiente.

