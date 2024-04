Confira o horóscopo para todos os signos nesta terça, dia 16 de abril

Virginia Gaia 15/04/2024 - 22:14 Para compartilhar:

Para quem ainda não se convenceu de que a semana tem o clima agitado, esta terça-feira, dia 16, chega com tudo! Considerando ainda que o segundo dia útil da semana é historicamente dedicado ao guerreiro planeta Marte, o céu está mesmo propício para soltar as suas feras no mundo!

Avançando pelo signo de Leão, a Lua Crescente formará uma tensa oposição ao senhor do submundo, Plutão, que está no signo de Aquário. Esse pequenino planeta-anão, que já foi considerado planeta um dia, pode até perder o trono, mas nunca a majestade. Aliás, que se diga: ao ser rebaixado pela ciência da astronomia em relação aos planetas do Sistema Solar, é como se esse astro distante recriasse o seu mito, ainda presente na metafísica astrológica, incorporando o simbolismo de rei entre os caídos e habitantes do submundo.

Por isso, o céu evoca reflexões profundas sobre o exercício saudável do poder e seus desdobramentos. Porque, para além dessa disputa entre a rainha da noite e o pequeno notável entre os astros, ainda há muita coisa acontecendo na dança celeste. Marte e Saturno estão abraçados, assim como Júpiter e Urano. E, para completar, Vênus e Mercúrio retrógrado estão enamorados ao lado do espiritual ponto matemático chamado de Nodo Norte. Haja coração!

Por isso, é importante honrar a si mesmo, antes de qualquer coisa. Até que ponto a opinião alheia precisa ser considerada? Aliás, já que o tema é poder e expressão pessoal, vale reparar nas críticas cujo objetivo é tão somente rebaixar, controlar e enfraquecer a autoestima das pessoas. Porque cada ser humano é único e deve manifestar o melhor de si mesmo no mundo.

Com isso em mente, é importante aproveitar o contexto astrológico propício aos grandes começos – e também aos finais retumbantes – para seguir em frente vencendo medos para aprender com novas experiências. Ah, e por falar em experimentação, não se pode esquecer que Plutão também tem sua porção sexy, né? Então fica a dica: que tal inovar até na intimidade?

A semana está só começando, mas sempre há espaço para amar e ser amado!

Observe: já passando dos 60% de iluminação, a Lua Crescente estará alta e ligeiramente ao Leste, depois do pôr do Sol, ficando visível até quase à 1h da madrugada da quarta-feira, dia 17. Deslocando-se em direção ao Oeste, em meio à Constelação de Câncer, a rainha da noite também estará na mesma longitude de Giausar, a estrela Lambda da Constelação de Draco que, por estar muito próxima ao Polo Celeste Norte, é de difícil visualização no Hemisfério Sul.

Áries: é hora de não se intimidar com problemas e buscar soluções criativas, ariano. O céu pede atenção e descontração ao mesmo tempo.

Touro: cuide da sua saúde em um nível amplo, taurino. É preciso evitar a ansiedade e priorizar o seu bem-estar psíquico.

Gêmeos: direcione os seus pensamentos para o que realmente vale a pena, geminiano. O céu pede mais clareza de ação.

Câncer: cuide das suas finanças e dos seus recursos, canceriano. É fundamental evitar desperdícios.

Leão: seja mais autoconfiante, mas se perder pelos excessos, leonino. É fundamental que você saiba se posicionar.

Virgem: mesmo que a agenda esteja corrida, dê atenção à sua espiritualidade, virginiano. O astral está propício para bons insights.

Libra: evite a comunicação truncada, libriano. É preciso conhecer as coisas em profundidade para exercer a crítica de forma saudável.

Escorpião: faça planos ousados, mas evite o excesso de idealismo, escorpiano. É hora de você ser mais realista.

Sagitário: esteja aberto a novos conteúdos e aprendizados, sagitariano. O céu pede renovação interna.

Capricórnio: tome decisões de maneira mais assertiva observando melhor o entorno, capricorniano. Na dúvida, consulte quem é da sua confiança.

Aquário: seja mais você e fale o que pensa, aquariano. Você está cheio de profundidade e pode entender melhor as coisas com o diálogo.

Peixes: trabalhe bem em equipe, pisciano. É importante dar atenção às pessoas que estão ao seu lado no dia a dia.