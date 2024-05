Confira o horóscopo para todos os signos nesta terça, dia 14

Virginia Gaia 13/05/2024 - 21:28 Para compartilhar:

Com qual frequência você se coloca no lugar do outro? Na vida, é natural que o primeiro impulso seja autocentrado, mas entender a perspectiva a partir de um outro ponto de vista é o que nos torna mais humanos. Nesta terça-feira, dia 14, o dia da semana culturalmente dedicado ao guerreiro planeta Marte chega pedindo ações mais nobres e empáticas.

O que custa oferecer ajuda a quem precisa? Aliás, essa pergunta deve ser formulada de maneira diferente: o que ganha quem ajuda? E a resposta é simples: quem é capaz de cooperar, independentemente da maneira, enriquece sua experiência pessoal e, com isso, cresce, aprende, entende e adquire mais recursos para lidar com desafios que estão por vir.

Porque, se tudo é uma questão de adaptação, quem colabora para que o outro se adapte também está aprendendo a se adaptar melhor. E é assim que a evolução acontece, do indivíduo para a coletividade, mas também do coletivo para a individualidade. E é esse espírito que o astral incentiva, já que a Lua Nova – já praticamente Lua Crescente -, avança pelo signo de Leão, de onde mandará um beijo para o Marte, em Áries, mas se estranha com Vênus, em Touro.

Então, ainda que tenha alguma rusga com o planeta regente dos relacionamentos, é preciso lembrar que compromissos com a coletividade elevam a alma do indivíduo. Matematicamente expressa pela teoria dos jogos, proposta por John Nash, a mente brilhante retratada no cinema, essa máxima não é somente moralmente vantajosa, mas é especialmente útil para a evolução da espécie, como diria Charles Darwin.

Então, neste segundo dia útil da semana, prepare-se para dar mais de você em função de todo mundo que não está no seu lugar. E faça o exercício da alteridade, mesmo que isso pareça desconfortável em um primeiro momento. Certos momentos históricos – sempre retratados no céu pela metafísica astrológica – funcionam como provas para a evolução.

É como mudar de fase em um jogo, mas com a diferença que, em vez de ganhadores e perdedores, só há quem ganhe. Porque todo mundo ganha quando sabe-se compartilhar os resultados!

Observe: com pouco menos de 50% de iluminação, a Lua Nova, na véspera de tornar-se Lua Crescente, estará praticamente no ponto mais alto do céu, depois do pôr do Sol, ficando visível até às 23h30, aproximadamente. Nas dependências da Constelação de Leão, a rainha da noite também ficará alinhada a Merak, a estrela Beta da boreal Constelação da Ursa Maior.

Áries: faça acontecer, mas tenha cuidado com a pressa, ariano. O céu ajuda você a realizar do seu jeito, mas vá com calma.

Touro: respeite o seu tempo e as suas necessidades, taurino. Cuidado para não acabar se cobrando demais.

Gêmeos: entenda a necessidade de olhar para frente, mas mantenha o foco. É preciso organizar os pensamentos para crescer.

Câncer: tenha foco nas finanças, canceriano. O céu pede mais atenção às suas despesas e também às possibilidades de ganhos futuros.

Leão: use a intuição a seu favor, leonino. É preciso abordar as coisas de frente, buscando entender as pessoas à sua volta.

Virgem: preste atenção no entorno e perceba as pessoas nas entrelinhas, virginiano. O céu pede mais sensibilidade.

Libra: pense no futuro, mas cuidado para não acabar ignorando o presente, libriano. O céu pede mais atenção aos seus planos.

Escorpião: exerça a sua liderança de maneira mais consciente, escorpiano. É hora de lidar com o poder de maneira mais serena.

Sagitário: aventure-se, mas não deixe de avaliar riscos, sagitariano. É preciso crescer de maneira sustentada.

Capricórnio: vença os seus medos, capricorniano. Lembre-se de que é preciso saber separar o joio do trigo para aprimorar-se.

Aquário: use a diplomacia para resolver questões complexas, aquariano. É hora de você saber equilibrar pontos e negociar com as pessoas.

Peixes: é hora de você lidar melhor com o seu trabalho e a sua rotina, pisciano. Cuide da sua saúde de lide melhor com questões simples que precisam de soluções rápidas.