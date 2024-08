Confira o horóscopo para todos os signos nesta terça, 6

Virginia Gaia 05/08/2024 - 23:46 Para compartilhar:

Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Perguntas presentes no refrão de uma das músicas mais emblemáticas da banda Titãs, cujo título é “Comida”, elas ilustram o que existe de mais fundamental no ser humano. Na poesia, a mensagem é a de que a vida é feita de muitas coisas e, embora algumas necessidades sejam mais notáveis do que outras, cada pessoa tem suas prioridades.

Nesta terça-feira, dia 6, o céu que está tão leonino quanto virginiano pede mais atenção às necessidades primárias de cada indivíduo. Como cada cabeça é uma sentença, é preciso ir com calma para não atropelar os pensamentos e, com isso, impactar as relações sociais. Com a Lua Nova avançando comedida, pelo signo de Virgem, a rainha da noite amanhece neste segundo dia útil da semana, depois de ter passado a noite agarrada com Vênus e também com Mercúrio.

No caso do pequeno planeta rochoso que fica mais próximo ao Sol, conhecido como “mensageiro dos deuses”, ele está atualmente em movimento retrógrado aparente . O fato de Mercúrio mudar de direção com maior frequência do que outros planetas fez com que fosse associado à natureza errática e volátil do pensamento e da comunicação. No final de tudo, parece até ironia do destino, mas foi ele o único que virou meme por conta de suas mudanças de direção no céu. Pois é, todos os planetas aprontam de mudar de rumo, ficando retrógrados de vez em quando, mas Mercúrio leva a fama na hora das piadas astrológicas.

E é por esse motivo que é preciso tomar cuidado para não ser traído pela própria boca, brincando com o que pode ser tema sensível para alguém. É certo que Mercúrio nem liga para o sarro em seu nome, mas com outros temas e outras pessoas, a coisa pode ficar mais tensa. Até porque, depois desse encontro com a leveza mercurial, a Lua encara uma tensão com o guerreiro Marte, que está logo agarrado ao grandioso Júpiter. Então, em português bem claro, esteja atento com as brincadeiras fora de hora, pois alguém pode se irritar e, daí, a encrenca será grande!

Moral da história: ainda que o Sol esteja brilhando ao máximo, onipotente e onipresente no signo de Leão, o astral virginiano pede mais atenção aos detalhes das suscetibilidades alheias. E, não, Mercúrio retrógrado não é um bicho de sete cabeças, mas como as palavras podem ser traiçoeiras, é melhor prevenir do que remediar.

Porque, como dizem os Titãs: a gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. E como é impossível conhecer as dores de todos, é uma necessidade fundamental ser delicado com o cidadão comum que está ao lado.

Observe: ainda com menos de 10% de iluminação, a Lua Nova estará a Oeste, depois do ocaso solar. Próxima ao horizonte, a rainha da noite ficará visível até pouco depois das 19h30. Em meio à Constelação de Leão, o nosso satélite natural estará também na mesma longitude de Al Suhail, a estrela Lambda da austral Constelação da Vela.

Áries: o dia pode ser corrido, mas é preciso manter o bom humor, especialmente no ambiente de trabalho, ariano. Pegue leve com as pessoas!

Touro: procure dar o seu toque pessoal nas coisas, mas evite ser impositivo, taurino. O céu pede mais criatividade.

Gêmeos: cuide da sua vida pessoal, geminiano. É preciso ser paciente e saber conversar com as pessoas.

Câncer: preste atenção nos detalhes e meça bem as suas palavras, canceriano. É importante manter o foco e evitar os pensamentos indesejáveis.

Leão: é hora de ser produtivo, leonino. Evite conversas fora de hora e também as despesas desnecessárias.

Virgem: cuide de você, virginiano. O dia pede mais autocuidado para que você mantenha a sua autoestima elevada.

Libra: invista na sua saúde e bem-estar em um nível amplo, libriano. O céu pede mais atenção à sua intuição e também à qualidade do seu sono.

Escorpião: pense no longo prazo, mas tenha cuidado com a ansiedade, escorpiano. O céu pede mais pensamento estratégico para você.

Sagitário: é hora de dar atenção à sua carreira, sagitariano. O céu pede mais diplomacia no contato com figuras de poder.

Capricórnio: ouça mais e fale menos, capricorniano. O céu pede mais tolerância e atenção às pessoas de diferentes opiniões.

Aquário: transforme-se, aquariano. O momento pede um mergulho nas suas raízes para que você tome decisões inovadoras ao lado de quem você pode confiar.

Peixes: esteja aberto ao diálogo, pisciano. O astral pede mais atenção às necessidades das pessoas e também mais tato na sua comunicação.