Confira o horóscopo para todos os signos nesta terça, 13

Para tudo o que se quer fazer na vida, é preciso uma porção de ousadia, não é mesmo? Porque a certeza completa ninguém nunca teve. Mas todo mundo precisou começar de algum lugar. Nesta terça-feira, dia 13, o astral quer mais coragem. Está com medo de algo? Bem, então talvez seja hora de começar com medo mesmo!

Só não vale também perder a cabeça por qualquer coisa, pois o céu também está carregado de nobreza de ação e de possibilidade de revisão de pontos de vista. A começar pela Lua Crescente, que deixa a profundidade das águas do signo de Escorpião para ingressar nos territórios expansivos do signo de Sagitário.

Ao engatar o caminho automotivado do mítico arqueiro, a rainha da noite acena positivamente para o poderoso Plutão, favorecendo aqueles que não temem até as propostas mais enigmáticas. Contudo, como também engata tensões com Urano, no signo de Touro, e com Mercúrio, em Virgem, o nosso satélite natural evidenciará o simbolismo que retrata a fragilidade da razão humana.

Por isso, o astral quer mais inspiração! Claro, é preciso tomar cuidado para que a mente não acabe sendo de todo tomada apenas pelo impulso, mas não se pode negar a força dos instintos. Até porque já é véspera da conjunção exata entre o ativador Marte e o inspirado Júpiter, encontro celeste que promete chacoalhar até os mais pacatos e acomodados para que se movimentem mais!

Então, evoque a motivação intrínseca, ou seja, aquela que vem de dentro da alma para avançar em direção aos seus sonhos. Há riscos? Sim, muitos! Mas quem não arrisca não petisca e, na vida, é preciso saborear as iguarias nas mínimas e mais inusitadas experiências que o universo proporciona!

Observe: a Lua Crescente estará alta no céu, com cerca de 60% de iluminação, depois do ocaso solar, ficando depois visível até quase às 2h da manhã da quarta-feira, dia 14. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Escorpião, ficando também próxima à longitude de Rasalhague, a estrela Alfa da Constelação do Serpentário.

Áries: você está cheio de ideias e fortemente motivado, ariano. Aproveite essa energia toda para expandir conhecimentos.

Touro: você está cheio de intensidade, taurino. Aproveite então para perceber melhor as pessoas e cercar-se de quem realmente vale a pena.

Gêmeos: faça boas parcerias, geminiano. O céu pede mais espontaneidade e sinceridade para lidar com as pessoas.

Câncer: dê atenção à sua alimentação, canceriano. É importante se nutrir bem e também manter uma rotina mais disciplinada.

Leão: é hora de ser criativo para resolver questões práticas da sua vida, leonino. Esteja atento às suas necessidades, mas não deixe de ouvir melhor os outros.

Virgem: revise as suas questões mais íntimas, virginiano. Esteja mais próximo à sua família e cuide das questões cotidianas.

Libra: cuide da sua comunicação, libriano. É preciso dizer o que você pensa, mas tomar cuidado com a sensibilidade de quem ouve.

Escorpião: organize as suas finanças, escorpiano. É hora de você dar atenção às suas questões mais práticas.

Sagitário: você está cheio de inspiração e muito motivado, sagitariano. Use isso a seu favor, só tomando cuidado com a impulsividade.

Capricórnio: procure dormir bem para manter a mente serena, capricorniano. O céu pede mais atenção ao bem estar psíquico.

Aquário: pense no seu futuro, mas tome cuidado com a afobação, aquariano. O momento pede mais planejamento e menos ansiedade.

Peixes: pense no futuro, pisciano. O céu favorece os seus sonhos mais ambiciosos, mas é preciso pensar no passo a passo para a sua materialização.