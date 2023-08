Confira o horóscopo para todos os signos nesta terça, 02

Será que é possível mudar padrões sem causar algum nível de incômodo? Nesta quarta-feira, dia 2, o céu leva luz a alguns traços de personalidade que são muito comuns aos agitadores sociais. Inspirando um olhar crítico até para os processos mais íntimos e pessoais, o astral abre espaço para quem quer fazer diferente ou ser diferente.

A Lua Cheia está plena, fortemente iluminada, no signo de Aquário, onde a inovação social encontra o seu lugar. Em contraste com o Sol leonino, símbolo do brilho pessoal de quem se destaca em meio à multidão, e ao planeta Vênus em movimento retrógrado aparente, também em Leão e que convida à revisão de valores, a rainha da noite aquariana ilumina a revolução. Assim, o astral desperta a ânsia pela libertação de todas as amarras, reais ou imaginárias.

Nesse meio tempo, a Lua ainda engata uma tensão com o planeta patrono da irreverência, Urano. Diante dessa combinação de ingredientes, é preciso lembrar que todo dia é dia para libertar-se e que, muitas vezes, as mais cruéis prisões são as mentais. Para cada ser humano que muda algo dentro de si, um universo inteiro se transforma à sua volta.

E é assim que as grandes mudanças coletivas também acontecem. Na atualidade, as redes sociais são um bom exemplo disso. Quantos movimentos políticos ou de conscientização social só se tornaram possíveis porque um grupo de pessoas conseguiu se encontrar, compartilhar experiências e desejos de mudança?

No entanto, ainda que mudar o entorno seja fundamental, é ainda mais crucial que o universo emocional não seja negligenciado. Projetar feridas internas no mundo externo é um traço comum naqueles que sofrem com o seu passado. Assim, é preciso clamar por liberdade também libertando-se de si mesmo.

Quando passado e presente se confrontam para mudar o entorno, em conjunto com a transformação das próprias sombras em luz, a cura acontece. E onde o ser humano encontra uma forma de ser melhor consigo, ao mesmo tempo em que torna o mundo melhor para os outros, a magia está presente.

Nesta quarta-feira, rompa as amarras por você e pelo próximo!

Observe: Lua Cheia ascende ao Leste, ainda quase completamente iluminada, pouco depois do pôr do Sol, a Oeste. Ficando visível até o amanhecer da quinta-feira, dia 3, a rainha da noite cruzará o céu em meio à Constelação de Aquário, ficando nesse meio tempo também alinhada a Enif, a estrela Epsilon da Constelação do Pégaso.

Áries: seja ousado na medida certa, ariano. É hora de conhecer gente nova, mas avançar nas coisas de maneira bem pensada e consciente.

Touro: é hora de exercer a liderança, mas com inteligência, taurino. Por isso, evite ser muito drástico nas suas colocações, ouvindo bem as pessoas à sua volta.

Gêmeos: conheça melhor o entorno e amplie os seus horizontes, geminiano. É preciso estar apto a abraçar novos desafios.

Câncer: use o seu sexto sentido para tomar decisões mais certeiras, canceriano. É importante mudar, mas evite radicalismos.

Leão: promova a empatia no ambiente à sua volta, leonino. O céu pede mais atenção com a qualidade dos seus relacionamentos.





Virgem: seja sistemático, mas cuidado para não pecar pelo preciosismo, virginiano. O dia promete ser produtivo se você mantiver a disposição em alta.

Libra: use a criatividade e não deixe de buscar prazer até nas pequenas atividades do dia a dia, libriano. É preciso inspirar-se para ter novas ideias.

Escorpião: esteja atento às suas necessidades emocionais até nas pequenas coisas, escorpiano. É hora de se dedicar mais ao seu mundo interno.

Sagitário: explore novos lugares e conhecimentos, sagitariano. Só tenha o cuidado de organizar-se mentalmente para não ser consumido pela ansiedade.

Capricórnio: saiba o que é mais importante e planeje-se, capricorniano. É bom evitar desperdícios, seja de tempo ou de recursos materiais.

Aquário: use a energia em alta para perceber melhor suas atitudes e comportamento, aquariano. É hora de perceber os seus passos até para melhorar a interação com os outros.

Peixes: evite o desgaste emocional, pisciano. A semana ainda está no começo, então é preciso cuidar do corpo e mente para manter o seu nível de energia em alta.

