Confira o horóscopo para todos os signos nesta terça, 01

É virada de mês, é véspera de Lua Nova e de Eclipse Solar Anular. Só por isso, esta terça-feira, dia 1º de outubro, já estaria com astral agitado e ansioso. Mas ainda tem mais! Marte, Vênus e Saturno formam, neste momento, um grande triângulo equilátero no céu, nos signos de água. E se, mesmo assim, parece pouco, ainda há Júpiter e Netuno, que estão em tensão entre si.

Mas, calma, que nada disso é motivo para pânico! Deixando de lado aqueles que adoram fazer alarmismo astrológico e, com isso, valer-se do sensacionalismo para vender teses apocalípticas, o fato é que o contexto astrológico desses dias está mesmo especial. É como se o simbolismo celeste quisesse mostrar o quanto está testando a capacidade da humanidade em dialogar e, no âmbito mais íntimo, de cada um agir com resiliência.

O grande triângulo das águas pede mais resistência emocional e mais força para se adaptar às mudanças de ciclos na vida. Com Marte, no signo de Câncer, Vênus, no signo de Escorpião, e Saturno, no signo de Peixes, é hora de perceber quem resiste a uma análise mais aprofundada para além da sedução rasa. Pois não vale apenas saber se vender como uma pessoa agradável, é preciso ser alguém empático de verdade. Assim, o céu incentiva atitudes mais humanas e solidárias.

Já a tensão entre Júpiter, no signo de Gêmeos, e Netuno, no signo de Peixes, pode evidenciar aqueles que, em que pese o discurso humanizado, ainda insistem em se posicionar com ares de superioridade. Então, o momento pede menos imponência e mais humildade para tocar os corações das pessoas. Ganha mais quem é acessível, disponível e solícito. Afinal, é fundamental perceber que a vida é feita de relações e conexões entre pessoas.

E é assim que o Eclipse Solar Anular começa a se desenhar. A Lua Minguante deixa o signo de Virgem e ingressa em Libra, onde acontecerá a Lua Nova que eclipsará o astro-rei, na quarta-feira, dia 2. Até lá, a rainha da noite estará invisível no céu noturno, preparando seu renascimento triunfante, colocando-se em frente à fonte de luz e de energia do Sistema Solar.

Então, preste atenção nos detalhes e prepare-se para renascer!

Observe: ausente do céu estrelado, dada a proximidade ao Sol, a Lua Minguante ascende ao Leste praticamente junto ao Sol, na manhã da quarta-feira, dia 2 de outubro. Vale, então, procurar por alguns dos planetas visíveis a olho nu. Saturno poderá ser visto próximo ao horizonte Leste, depois do pôr do Sol, em meio à Constelação de Aquário, até depois das 4h30 da manhã. Júpiter, por sua vez, ascende ao Leste pouco depois das 23h, em meio à Constelação de Touro, sendo depois ocultado pelo Sol, ao amanhecer.

Áries: dê mais atenção às pessoas, ariano. Não adianta querer apressar as coisas sem ouvir quem está envolvido nas situações.

Touro: saiba trabalhar bem em equipe, taurino. É preciso saber dividir tarefas, ouvir solicitações e manter a serenidade.

Gêmeos: seja criativo para resolver questões cotidianas, geminiano. É preciso saber lidar com as situações de forma leve e, ao mesmo tempo, responsável.

Câncer: é preciso olhar para dentro e pegar leve com você mesmo, canceriano. Procure cuidar melhor da sua intimidade.

Leão: fale o que precisa ser dito, mas evite as palavras muito duras, leonino. Seja empático e aberto ao diálogo.

Virgem: mantenha o foco, virginiano. É preciso saber onde chegar, administrando bem o seu tempo e os seus recursos.

Libra: o seu carisma está em alta, libriano. Aproveite isso da melhor forma, abrindo espaços de forma positiva.

Escorpião: cuide do seu bem-estar em um nível amplo, escorpiano. É hora de você olhar para dentro e buscar a calma dentro de si.

Sagitário: esteja atento às pessoas à sua volta, sagitariano. Preste assistência, seja empático, mas também saiba estabelecer limites.

Capricórnio: planeje-se, capricorniano. É preciso ter equilíbrio emocional para chegar mais longe.

Aquário: invista no aprendizado e na reflexão para expandir horizontes, aquariano. É hora de você acreditar mais no futuro.

Peixes: esteja aberto para as mudanças, pisciano. Perceba o que você pode deixar para trás e busque dar o seu toque pessoal a tudo isso.