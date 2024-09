Confira o horóscopo para todos os signos nesta sexta, 20

Virginia Gaia 20/09/2024 - 0:51 Para compartilhar:

NasaNasaÉ sexta-feira e, então, é hora de relaxar um pouco! Depois de uma semana tão apressada e cheia de tensões, o céu quer dar uma folga até para os mais esforçados, neste 20 de setembro. Também pudera! O astral não está para brincadeira: depois do Eclipse Lunar Parcial, na última terça-feira, dia 17, agora estamos em compasso de espera para o Eclipse Solar Anular, no próximo dia 2 de outubro. E não pára por aí!

O Sol está em seus últimos dias nos domínios virginianos e, logo pela manhã deste último dia útil da semana, a Lua ingressa no signo de Touro. Com ambos os luminares da astrologia em signos do elemento Terra, o dia pode começar com uma certa dose de letargia. Contudo, não há tempo para deixar as coisas para depois!

Pois, nesse período cheio de incerteznadaas, não dá para ficar em dúvida sobre o que é prioridade! Afinal, o astro-rei ainda segue virginiano e não quer deixar nada em aberto, mal feito ou pendente! Então, caso a sua lista de tarefas esteja ainda muito longa, não dá para enrolar, postergar ou fazer corpo mole.

Caso contrário, o preço a ser pago, na semana que vem, quando o Sol já estiver no signo de Libra, é se dar conta da necessidade de contar com a boa vontade alheia para resolver possíveis mal-entendidos. Então, mãos à obra! Assim, mesmo que a Lua taurina seja bastante afeita ao gozo do mais pleno conforto, é sempre possível realizar com prazer e sem abrir mão das boas companhias.

Aliás, você já programou os encontros reservados ao “sextou” pós-expediente? Bem, se ainda não o fez, é bom pensar em algo simples e gostoso. E o melhor: junto com quem também não precisa de muito para tornar qualquer ocasião especial. Só não vale se iludir ou esperar mais do que deve em relação aos outros!

Então, não se intimide com a oposição entre o luminoso Sol virginiano e o místico Netuno, em Peixes. Com as cartas na mesa e a clareza na comunicação, é sempre possível fazer convites mais que especiais com base na sinceridade.

Divirta-se!

Observe: com pouco menos de 90% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascenderá ao Leste, por volta das 21h. Deslocando-se em direção ao Oeste em meio à Constelação de Áries, a rainha da noite ficará visível até o amanhecer do sábado, dia 21. Ao longo desse período, o nosso satélite natural ficará também alinhado a Almach, a estrela Gama da Constelação de Andrômeda.

Áries: faça o que precisa ser feito, mas siga o seu ritmo, ariano. É preciso dar conta do recado sem se estressar.

Touro: a sua intuição e também o seu nível de energia estão altos, taurino. Aproveite, então, para cuidar mais de você.

Gêmeos: cuide do seu bem-estar em um sentido amplo, geminiano. É preciso manter a mente serena.

Câncer: valorize as pessoas certas, canceriano. É preciso estar com quem você pode realmente confiar e fazer planos.

Leão: pense no longo prazo, leonino. É preciso fazer tudo com capricho, mas sem abrir mão da visão de longo prazo.

Virgem: aprenda mais com as situações e tenha jogo de cintura, virginiano. É preciso saber explorar diferentes possibilidades para se desenvolver.

Libra: esteja preparado para mudar, libriano. Aliás, procure as pessoas especiais para estar contigo e apoiar as suas decisões.

Escorpião: é hora de buscar as boas parcerias, escorpiano. É fundamental que você saiba dialogar a conciliar interesses.

Sagitário: seja prático, sagitariano. É preciso fazer acontecer e não ter medo de insistir para chegar onde você quer.

Capricórnio: o momento pede criatividade, capricorniano. É hora de ser inovador e conquistar as coisas do seu jeito.

Aquário: esteja mais próximo das pessoas que você mais gosta, aquariano. É hora de valorizar a família e a sua intimidade

Peixes: estimule a sua mente e aprenda com as pessoas, pisciano. É fundamental que você ouça mais para crescer internamente.