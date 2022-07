Confira o horóscopo para todos os signos nesta sexta-feira, 29

Depois de aberta a temporada de renovação de si mesmo, a Lua Nova leonina começa gradualmente a exibir um fio de iluminação, ficando visível depois do pôr do Sol. Com o Sol e a Lua no signo da expressão pessoal, Leão, ou nos sentimos à vontade ou teremos que mudar. Porém, há uma realidade inegável em todo processo de mudança: não é fácil.







É do ser humano resistir ao novo. E talvez seja do próprio universo. Embora saibamos que tudo muda o tempo todo e que todo ciclo tem o seu fim, entregar-se a essa dinâmica de peito aberto nem sempre parece natural. Mas é necessário e, no fim das contas, acaba sendo bastante útil para desenhar os caminhos. E é assim que aprendemos a dar passos mais firmes e seguros, de acordo com a nossa essência.

Nesta sexta-feira, dia 29, o astral favorece a investigação interna e os insights poderosos. A Lua Nova abraça o planeta Mercúrio. O regente da razão e da comunicação também está nos domínios leoninos, ávido por boas novas e muitas conversas produtivas. Então, o céu pergunta: o que move o seu coração? O que faz os seus olhos brilharem de imediato?

Para lembrar que novos começos nem sempre são fáceis, a rainha da noite engata também duas tensões. A primeira é com o regente da ação e da iniciativa, Marte. Já a segunda é com o revolucionário e inovador Urano. Então, ainda que os novos começos possam estar meio enrolados, vale lembrar que Mercúrio é o mensageiro, abrindo caminhos como o Arcano I, “O Mago”, do Tarô. Assim, é hora de estar atento às possibilidades e oportunidades que surgirem, mesmo que somente no campo das ideias, em um primeiro momento.

Assim como o simbolismo de Mercúrio na mitologia greco-romana e na astrologia, muitos outros mitos que abrem caminhos são um tanto ambíguos. Basta pensar no truqueiro Loki, da mitologia nórdica, ou em Exu, nos ritos de matriz africana. Como todo mito carrega conteúdos que estão escondidos no inconsciente, vale aprender a lição: abraçar o novo significa dar um voto de confiança ao universo. E tem horas que é imperativo seguir em frente, mesmo com aquele friozinho na barriga!

Observe: ainda está bem difícil de ver a Lua Nova no céu. Muito próxima ao Sol, ela estará perto do horizonte Oeste, se pondo por volta das 18h30, pouco tempo depois do astro-rei. Alguns minutos mais tarde, ao Leste, será possível ver Saturno ascendendo, por volta das 19h, em meio à Constelação de Capricórnio. Júpiter aparece depois das 22h, em meio à Constelação de Cetus. Também ao Leste, o planeta Marte surge, em meio à Constelação de Áries, aproximadamente à 1h da madrugada do sábado, dia 30.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Áries: seja criativo e faça algo por você, ariano. O céu pede mais espontaneidade e também investimento naquilo que você faz bem.

Touro: cultive a paciência e as boas relações em casa, taurino. O dia pede mais atenção às pessoas mais íntimas e próximas.

Gêmeos: você está com a mente afiada e cheio de ideias, geminiano. Então, é importante aproveitar esse momento sem sucumbir à dispersão.

Câncer: use melhor o seu tempo, canceriano. O momento pede foco e produtividade, evitando também gastar energia com questões supérfluas.

Leão: faça diferente, leonino. Aproveite o momento cheio de energia para tomar as rédeas da sua vida e fazer as coisas do seu jeito.

Virgem: procure manter a mente descansada, virginiano. O astral pede que você procure dormir bem, cuidando do seu bem estar emocional.

Libra: repare nas pessoas com quem você pode se abrir, libriano. É importante saber com quem você pode realmente contar.

Escorpião: pense no longo prazo, escorpiano. Aproveite o dia para agir com gentileza, evitando a impulsividade.

Sagitário: engate novas experiências e aventuras, mas sem exagerar na ousadia, sagitariano. Mantenha os pés no chão.

Capricórnio: os temas ligados ao ocultismo e à magia estão em alta, capricorniano. Então, perceba tudo nas entrelinhas, fazendo as mudanças necessárias.

Aquário: saiba conversar, aquariano. O dia pede diálogo e empatia para poder fazer bons acordos e parcerias.

Peixes: esteja mais atento aos detalhes, pisciano. É hora de fazer tudo com capricho para que você consiga resolver as pendências de forma prática.