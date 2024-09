Confira o horóscopo para todos os signos nesta sexta-feira, 13

Virginia Gaia 13/09/2024 - 0:00 Para compartilhar:

Se é para fechar esta semana que para lá de workaholic com muita obstinação e cumprimento de metas, o céu desta sexta-feira, dia 13, dá toda a condição para isso. Contudo, mais do que se cobrar ou cobrar dos outros, é preciso também deixar as superstições de lado para encontrar a magia no cotidiano da vida, aqui na Terra.

Flertando com Saturno e em harmonia com o Sol, a Lua Crescente capricorniana pede mais pé no chão e planejamento do futuro. É para encontrar o próprio brilho pessoal, nos pequenos e fundamentais passos diários. E, ainda que haja uma tensão celeste com o relacional planeta Vênus, não se pode deixar de incluir as relações afetivas e sociais em tudo isso.

Já em pique de preparação do clima místico para o Eclipse Lunar Parcial, que acontece na próxima terça-feira, dia 17, a rainha da noite também quer lembrar que nem toda crença deve ser considerada. Especialmente se ela custar a saúde e o bem estar, próprio ou dos outros. No momento do eclipse, o nosso satélite natural estará nos domínios do signo de Peixes, onde encontra o seu lugar mais sensível à espiritualidade e também ao exercício da empatia.

E é sob esse contexto que o fato de este último dia útil da semana ser uma Sexta-feira 13 precisa ser encarado de forma mais crítica. Essa superstição, que emerge de um conjunto de preconceitos disseminados ao longo da Idade Média, acaba gerando uma maré de sentimentos e ações bastante tóxicas. Para além da mentalidade que toma conta de algumas pessoas que acordam sugestionadas a enfrentar um “dia de azar”, há ainda quem se cubra de crueldade e faça os gatos pretos vítimas de sua ignorância.

Pois saiba: a crença de que gatos pretos dão azar emerge durante a Era Medieval, quando falsos textos chamados de grimórios foram criados para macular a imagem de bruxas e pessoas pagãs. Cumpindo o papel de precursores das fake news, com o objetivo de difundir inverdades sobre aqueles cujas práticas religiosas fugiam das normas impostas pela Santa Inquisição, os grimórios acabaram por disseminar no imaginário popular práticas e crenças, não somente falsas, mas especialmente cruéis.

Então, não dê espaço para o azar de ser mal informado! E, acima de tudo, proteja os gatos pretos, pois tudo o que esses animais dão é amor!

Observe: com quase 80% de iluminação, a Lua Crescente estará alta e ao Leste, depois do pôr do Sol. Visível até por volta das 3h30 da manhã do sábado, dia 14, a rainha na noite se deslocará em direção ao Oeste em meio à Constelação de Sagitário. Ao longo da madrugada, o nosso satélite natural se aproximará da longitude de Altair, a estrela Alfa da Constelação da Águia.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand) m

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: faça o que precisa ser feito, mas seja gentil com as pessoas, ariano. É preciso saber se comunicar e agir com racionalidade.

Touro: aventure-se com mais consciência, taurino. É hora de arriscar, mas é preciso pensar nas consequências, especialmente para as suas relações.

Gêmeos: seja mais assertivo e conclua as suas tarefas, geminiano. O momento pede mais ação e menos enrolação.

Câncer: faça tudo em parceria, canceriano. Você está bastante sensível, mas é preciso saber lidar com as pessoas.

Leão: administre o estresse diário, leonino. O momento pede mais ação, mas sem ansiedade com as pessoas.

Virgem: use a criatividade para se divertir, virginiano. O momento pede foco, mas também abre espaço para que você se cuide melhor.

Libra: esteja próximo de quem você mais ama, libriano. É hora de cultivar relações mais próximas e significativas.

Escorpião: informe-se bem antes de emitir opiniões, escorpiano. É preciso saber lidar com as informações à sua volta.

Sagitário: cuide da sua vida material, sagitariano. O momento pede mais ação direta e planejada.

Capricórnio: use a sua sensibilidade para saber como lidar com os outros, capricorniano. O céu pede mais iniciativa.

Aquário: procure manter a mente descansada, mesmo que a semana tenha sido pesada, aquariano. É preciso ter leveza para agir.

Peixes: o dia favorece as atividades sociais e o contato com os amigos, pisciano. Só evite as companhias que não agregam à sua vida.