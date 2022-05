Confira o horóscopo para todos os signos nesta sexta-feira, 06

Duas coisas são absolutamente indissociáveis nessa vida: a Lua e a arte. Já reparou quantas obras literárias, poemas e letras de música falam sobre o nosso satélite natural? É incrível como essa nossa companheira do céu noturno nos inspira. Nesta sexta-feira, dia 6, o céu evoca esse tipo de inspiração para falar de um assunto que nunca se esgota: o amor!





Pois é, sabe aqueles dias nos quais a gente quer mesmo falar sobre a distância – ou a proximidade – entre o eu e o outro? Aquela inexplicável força de atração entre corpos que mexe mais com a nossa cabeça do que a própria gravidade? E tudo isso ainda acontece em plena sexta-feira, dia da semana dedicado ao planeta Vênus, de acordo com os antigos caldeus.

Esse astral cheio de suspiros se dá pela harmonia entre os planetas Mercúrio, em Gêmeos, e Vênus, no signo de Áries. Assim, junta-se o caráter comunicativo mercurial com capacidade venusiana de seduzir com mais atitude. Para completar, ainda temos o embalo da Lua canceriana que, depois de eclipsar o Sol, será eclipsada na madrugada da próxima segunda-feira, dia 16.

Então, a pergunta que fica é: se você gosta de alguém, por que não dizer? E por que adiar a possibilidade de ser feliz a dois quando se pode viver em conjunto e com intensidade, aqui e agora? Quem ama tem pressa! E é com esse espírito que esse período entre eclipses vem bem a calhar para definir se é namoro ou se é amizade.

É por essas e por outras que, sempre que olharmos para a Lua, devemos agradecê-la. Se hoje, pelos olhos da ciência, temos cada vez mais a certeza de que a vida na Terra só se tornou viável por causa da sua influência gravitacional; do ponto de vista metafísico, também podemos dizer que o céu não teria o mesmo encanto se não fosse por sua presença. Mulher de fases, a nossa Lua tem ainda a habilidade de ser mutante, se renovando todos os meses para que possamos admirar sua capacidade de encantar, mesmo sem ter luz própria.

Aproveite o dia para falar e amar: não há linguagem mais universal do que o amor!

Observe: com o corpo chegando aos 30% de iluminação, a Lua Nova estará a Oeste, logo depois do pôr do Sol, nos fazendo companhia até pouco depois das 22h, quando ficará abaixo do horizonte visível. Em meio à Constelação de Gêmeos, o nosso satélite natural poderá ser visto ao lado de Pollux, a amarelada estrela Beta que representa a cabeça desse irmão gêmeo presente na mitologia grega e eternizado no céu. A rainha da noite estará ainda na mesma longitude de Gomeisa, a estrela Beta da Constelação do Cão Menor, e também de Wezen, a estrela Delta da Constelação do Cão Maior.

Dica: Se souber qual é o seu ascendente, leia também as tendências para esse signo.

Para entender a relação entre signo solar, ascendente e horóscopo, leia este artigo.

Não sabe o seu ascendente? Faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO e saiba a posição dos astros no momento do seu nascimento.

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: exerça o romantismo do seu jeito, ariano. É importante que você consiga se expressar e fazer boas alianças, inclusive no âmbito familiar.

Touro: com a mente acelerada, aproveite para aprimorar a sua capacidade intelectual, taurino. Busque conhecimento e também fomente as conversas produtivas.

Gêmeos: cuide do que é importante para você, geminiano. É hora de valorizar o que realmente vale a pena e pensar também nas suas finanças.

Câncer: o da favorece a sua expressão pessoal, canceriano. Exerça a boa comunicação e use a intuição a seu favor.

Leão: o momento favorece a reflexão e a introspecção, leonino. É hora de cuidar da saúde psíquica, dormir bem e também prestar atenção nos seus sonhos.

Virgem: esteja com os amigos e aproveite o momento sociável para valorizar as boas companhias, virginiano. Só evite a dispersão.

Libra: pense no longo prazo, libriano. É importante fazer boas parcerias com quem pode crescer junto com você.

Escorpião: estude, escorpiano, para poder expressar toda a sua capacidade intelectual. É importante que você também esteja aberto a ouvir outros pontos de vista.

Sagitário: é hora de transformar, sagitariano. Pratique o desapego e mantenha somente o necessário, valorizando as pessoas que compartilham os mesmos valores que você.

Capricórnio: o diálogo é fundamental, capricorniano. Mostre a sua capacidade de contemplar as necessidades dos outros praticando a escuta acolhedora.

Aquário: organize a agenda, aquariano. O dia promete ser produtivo, mas você precisa racionalizar as suas ações.

Peixes: é hora de dar o seu toque pessoa às coisas, pisciano. Procure também falar o que você pensa e sente, sem parecer demasiadamente autocentrado.