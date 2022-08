Confira o horóscopo para todos os signos nesta sexta-feira, 05

Virginia Gaia 04/08/2022 - 21:15 Compartilhe

O dia da semana historicamente dedicado ao planeta Vênus amanhece com energia de sobra para trazer surpresas e reviravoltas. Nesta sexta-feira, dia 5, a Lua chega à fase Crescente no signo de Escorpião, ficando oposta ao fatídico encontro de Marte, Urano e Nodo Norte, em Touro. Pois é, o céu não está propenso a amenidades: o astral quer ação imediata, com envolvimento e paixão!

Aliás, não é à toa que, em meio a toda essa configuração celeste extremamente passional, há uma providencial harmonia com Vênus, o planeta que leva beleza a todo lugar. Porém, também temos uma tensão com Saturno, pois se é para mudar, que se faça de uma vez, desafiando até o mais estruturado e sisudo dos planetas. E, assim, o céu toca os corações aqui na Terra, mandando o seu recado para cada um dos seres sencientes presentes nesse globo tão azul e cheio de vida.

Aliás, o que seria a astrologia se não uma conversa aberta com o céu? Ou uma linguagem para conectar narrativas terrestres a narrativas celestes? Seja como for, é fundamental entendê-la como um fenômeno metafísico, mediado pela matemática, que permite uma vida com mais significado. E talvez não seja assim mera coincidência termos vida aqui na Terra – e buscarmos o seu significado no céu – com o fato de nosso Sistema Solar ser bastante incomum.

Até o momento, dados da NASA dão conta de mais de 5 mil planetas descobertos fora do nosso Sistema Solar e que, portanto, orbitam outras estrelas. Mas, ao que consta, nada do que se viu em outros sistemas estelares até agora tem a diversidade que temos por aqui, com pequenos planetas rochosos (como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte) e grandes planetas gasosos (o caso de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno). E há quem diga que essa característica tenha sido crucial para o surgimento da vida na Terra.

E daí que podemos entender a astrologia como reflexo da nossa profunda relação existencial com os demais planetas e corpos celestes que orbitam o Sol. Ainda que não seja exata o suficiente para ser considerada uma ciência, a arte de interpretar o céu simbolicamente certamente reflete uma característica que só os seres vivos têm: a constante busca por um significado.

Reflexões como essa caem muito bem nesses dias. Não é sempre que temos Urano tão destacado e aspectado nas configurações celestes. E ele é, afinal, o planeta de cor azul celeste cujo nome foi inspirado no deus que, na mitologia grega, é o patrono do céu!

Observe: já com mais de 50% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará alta do céu depois do pôr do Sol. Em meio à Constelação de Libra, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste, ficando visível até aproximadamente a 1h da madrugada do sábado, dia 6. Nesse período, o nosso satélite natural estará bem ao meio entre as estrelas Zubeneschamali e Zuben Hakrabi, as estrelas Beta e Sigma, respectivamente, da Constelação de Libra e também na mesma longitude de Unukalhai, a estrela Alfa da Constelação de Serpens.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Áries: quanta intensidade, ariano. Você está bastante passional então é importante que mantenha o humor e as emoções sem grandes oscilações.

Touro: o astral promete surpresas e revelações em relação às pessoas à sua volta, taurino. Seja paciente e pratique a compaixão.

Gêmeos: organize-se, geminiano. Aliás, é importante que você consiga conciliar a agenda corrida com cuidados para a sua saúde e alimentação.

Câncer: seja espontâneo, canceriano, mas tome cuidado também para não deixar de contemplar as pessoas nas suas decisões. Cuide de você.

Leão: dê atenção às pessoas mais próximas e também ao ambiente doméstico, leonino. É preciso que você saiba também a hora de se recolher.

Virgem: invista a sua vontade de aprender em algo que seja interessante a longo prazo, virginiano. Aliás, aproveite para absorver mais informação do que emitir opiniões.

Libra: cuide do que é seu, mas tenha cuidado com o apego, libriano. É preciso ter senso de prioridade e racionalidade para agir.

Escorpião: use a intuição a seu favor, escorpiano. Só tenha cuidado com possíveis explosões e oscilações de humor.

Sagitário: descanse a mente e invista na espiritualidade, sagitariano. O céu pede mais calma e tranquilidade mental.

Capricórnio: pense nos seus projetos futuros, mas evite a ansiedade, capricorniano. É hora de buscar apoio nas pessoas que enriquecem a sua vida com ideias.

Aquário: faça tudo o que precisa ser feito, mas tenha cuidado para não parecer demasiadamente autoritário, aquariano. Invista na comunicação com carisma.

Peixes: procure aprender com as pessoas, pisciano. É hora de estar aberto a diferentes opiniões e visões de mundo.