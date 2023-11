Confira o horóscopo para todos os signos nesta sexta, dia 10

Virginia Gaia 09/11/2023 - 23:12 Para compartilhar:

O que é ser inteligente? Pode parecer simples, mas a resposta para essa pergunta pode ser mais complexa do que parece. Da capacidade de memorização de conteúdos à facilidade de relacionamento, diferentes pessoas têm variadas formas de manifestar inteligência. Nesta sexta-feira, dia 10, o céu quer mais papo cabeça e abertura a novos conteúdos.

Isso acontece por conta do ingresso do planeta Mercúrio no signo de Sagitário, enquanto a Lua Minguante avança pelo signo de Libra. Ao adentrar nos aventureiros domínios sagitarianos, o pequeno planeta que recebeu a alcunha de “mensageiro dos deuses” estará no local onde diz-se, na metafísica astrológica, que encontra o seu exílio.

Tecnicamente, esse exílio significa que, em Sagitário, Mercúrio encontra dificuldade para expressar suas características, uma vez que o planeta é regente de Gêmeos, signo que fica oposto ao mítico arqueiro celeste. Isso se dá em função do simbolismo mercurial ser relacionado à razão e ao pensamento que se dá nas minúcias e detalhes ao passo em que o arquétipo sagitariano está fortemente calcado nas grandes jornadas do conhecimento, o que envolve paixões religiosas e político-ideológicas.

Dessa maneira, Mercúrio em Sagitário ajuda a desenvolver mais pensamento crítico em relação às próprias crenças pessoais, abrindo espaço para trocas intelectuais com quem pensa diferente. Nada mal para esses tempos de debates acalorados e opiniões polarizadas em praticamente todos os campos sociais.

Por isso, aproveite esta sexta-feira para decretar o “sextou” dando espaço para novas incursões intelectuais. E isso passa, inexoravelmente, por permitir-se conhecer gente variada e aberta a diferentes pontos de vista. Afinal, é com a mente aberta que se pode desbravar novos caminhos, encontrando inspiração e novas soluções para antigos problemas.

Observe: a Lua Minguante já está com menos de 5% de iluminação, chegando ao céu praticamente ao mesmo tempo que o Sol. O nosso satélite natural ascende ao Leste por volta das 4h da manhã do sábado, dia 11. No curto período de tempo em que estiver visível, próxima ao horizonte, a Lua estará próxima à Spica, a estrela Alfa da Constelação de Virgem, ficando também na mesma longitude de Foramen, nome popular dado à estrela Eta da austral Constelação de Carina.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça . Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO !

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô . Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: seja justo e procure ponderar bem as situações, ariano. É importante ser compreensivo e evitar desgastes.

Touro: procure manter um dia organizado, de forma a permitir que você se cuide, mesmo com a agenda cheia, taurino. É preciso pegar mais leve!

Gêmeos: dê o seu toque pessoal nas coisas, mas cuidado para não acabar sendo impositivo, geminiano. É preciso ouvir e argumentar com empatia.

Câncer: a semana vai chegando ao fim e você precisa dar espaço para cuidar da sua vida íntima, canceriano. Não se afaste das suas questões familiares.

Leão: esteja aberto a novas atividades e novos ares, leonino. É hora de ouvir mais e aprender com quem está à sua volta.

Virgem: saiba eleger prioridades e aposte as suas fichas nas coisas certas, virginiano. É importante estar atento aos seus recursos.

Libra: cuide de você e invista na sua intuição, libriano. É sempre bom estar com a autoestima elevada.





Escorpião: dê prioridade ao seu bem estar psíquico e evite o desgaste emocional, escorpiano. É hora de você estar em paz consigo mesmo.

Sagitário: veja e reveja amigos e não deixe de estar com as pessoas mais queridas, sagitariano. Só evite confrontos desnecessários.

Capricórnio: deixe tudo organizado no trabalho para poder curtir o fim de semana em sua integralidade, capricorniano. É preciso se planejar com calma.

Aquário: cuidado com opiniões muito duras ou julgamentos precipitados, aquariano. É preciso estar com a mente aberta ao novo.

Peixes: use a sua sensibilidade para saber em quem confiar, pisciano. O céu pede mais intensidade e seletividade nas suas relações.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias