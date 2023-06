Confira o horóscopo para todos os signos nesta sexta, 30

Nesta sexta-feira, dia 30, o último dia útil da semana chega junto ao fim do mês e também do primeiro semestre do ano. É muito fim de ciclo, de uma vez só, para você? Para completar esse combo de virada de marcos no calendário, o místico planeta Netuno muda sua direção aparente no céu, ficando retrógrado na perspectiva do observador terrestre.

Com esse conjunto de eventos que, aos mais devotos, pode até parecer arquitetado por alguma influência sobrenatural, o clima é de revisão sobre crenças que norteiam ações práticas. Afinal, o simbolismo astrológico de Netuno é a imagem da solvência do ser, de tudo o que é material, abrindo espaço para a conexão com a espiritualidade em um sentido amplo.

É por isso, aliás, que esse gigante gasoso – cujo tom de azul é tão belo quanto a cor dos oceanos – é considerado o patrono da psicologia, da psicodelia e também da mediunidade. Sexto sentido é coisa de Netuno, assim como a loucura e a fé que move as massas. Parecem temas muito distantes? Se observarmos de perto, veremos que há muitos pontos comuns em tudo isso.

A descoberta de Netuno é, por si só, uma história tão confusa que parece mágica. Oficialmente identificado em 23 de setembro de 1846, ele estava sendo investigado concomitantemente por Johann Gottfried Galle, do Observatório de Berlim, e Louis d’Arrest, um estudante de astronomia. Ambos foram motivados pelos estudos matemáticos de Joseph Le Verrier. Assim, a revelação do planeta azul à humanidade já foi difusa, marcando sua história. Netuno não tem dono, é de todos, é coletivo e é impessoal.

O batismo com o nome do deus patrono dos oceanos e do inconsciente se deu em função de seu azul profundo. Assim, tão hipnotizante quanto a sua capacidade de atrair todas as atenções, Netuno foi logo interpretado simbolicamente, na linguagem metafísica da astrologia, como a oitava superior do maioral Júpiter. Aliás, o conceito de “oitava superior” vem da música – outro tema netuniano -, pois é como se ele tocasse a mesma nota musical que o sábio Júpiter, mas mais aguda, com o dobro da frequência.

Dessa forma, com o símbolo máximo de tudo que é imaterial e místico mudando de direção no céu – algo que, por si só, já é uma ilusão de ótica – o astral pede um olhar mais aguçado para as crenças pessoais e coletivas. O que move você? O que é o mundo, a vida e a consciência? As respostas para tudo isso, com certeza, são tão plurais quanto a coletividade que Netuno abraça. E é no limiar entre o real e o imaginário, a lucidez e o delírio, o ceticismo e a fé, que pode-se acessar as respostas mais certeiras para os próximos passos nessa senda mágica chamada vida.

Observe: ultrapassando dos 90% do corpo iluminado, a Lua Crescente poderá ser vista ao Leste, depois do ocaso solar. Visível até quase às 5h da manhã do sábado, dia 1º de julho, o nosso satélite natural estará em meio à Constelação de Escorpião. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite estará ao lado de Acrab, a estrela Beta desse conjunto estelar, ficando também alinhada a Marfik ou Marsic, a estrela Kappa da boreal Constelação de Hércules.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô. Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: siga em frente e acredite nos seus potenciais, ariano. Só tenha cuidado para não acabar se perdendo com tanta empolgação.

Touro: use o seu sexto sentido para virar páginas, taurino. É preciso estar atento ao entorno para saber o que deve ou não permanecer na sua vida.

Gêmeos: invista no diálogo, geminiano. O céu pede mais equilíbrio para você trocar com as pessoas.

Câncer: concentre-se, canceriano. É hora de usar a sensibilidade para ser mais criativo no trabalho, estando junto com pessoas colaborativas.

Leão: você está com o seu magnetismo ainda mais evidente, leonino. Aproveite esse astral para inspirar-se.

Virgem: dê atenção às pessoas mais íntimas e próximas, virginiano. O céu pede mais proximidade com quem é realmente importante.





Libra: é hora de dizer o que pensa, mas tomar cuidado para não querer impor as suas opiniões, libriano. Perceba o outro antes de falar demais.

Escorpião: organize-se materialmente, escorpiano. O céu ajuda você a ter um dia produtivo, desde que saiba onde dedicar os seus recursos.

Sagitário: use a intuição a seu favor, sagitariano. Aliás, aproveite também para cuidar melhor do seu corpo e aparência.

Capricórnio: olhe para dentro, capricorniano. O céu pede mais atenção à sua saúde mental e bem estar.

Aquário: veja pessoas e invista nas amizades, aquariano. O céu pede para você cuidar das pessoas que incentivam os seus sonhos.

Peixes: pense no longo prazo e esteja aberto às inovações, pisciano. É preciso ser estratégico, usando a sua criatividade.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias