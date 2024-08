Confira o horóscopo para todos os signos nesta sexta, 30

Virginia Gaia 29/08/2024 - 21:27 Para compartilhar:

São os últimos estágios da fase lunar mais introspectiva, sob a influência do Sol virginiano. Com esse contexto tão voltado ao aprimoramento pessoal, a Lua Minguante ingressa no signo de Leão, enquanto flerta com os planetas Vênus, Urano e Netuno. Em contrapartida, o nosso satélite natural também encara com ares nem tão amigáveis o poderoso Plutão.

O que esse conjunto de aspectos evidencia é a necessidade de cada um fazer a sua parte para que todas as engrenagens do mundo girem em harmonia. E, vale destacar: a referência a algo mecânico, por conta da palavra “engrenagem”, é para peças que são orgânicas e, sobretudo, humanas! Pois muito diferente de máquinas, seres humanos são de carne e osso.

Assim, o céu deste último dia útil da semana evoca a necessidade de ser parte de algo produtivo, feito em conjunto, com empatia e objetivos convergentes. E tudo isso sem abrir mão do exercício da criatividade e da expressão dos talentos pessoais. Pois, afinal, todo mundo é único nesse mundo, mas mesmo assim pode fazer toda a diferença na hora de compor em grupo.

Assim, fica mais fácil vencer as disputas de poder que possam eventualmente surgir com a consciência de que, muito mais do que ser importante por algo, é muito melhor ser importante para alguém. E, quando essa importância atinge um número maior de pessoas, beneficiando o coletivo, todo mundo brilha junto, somando luminosidade em vez de competir por pequenos flashes passageiros.

Seja como as estrelas: brilhe como um Sol, lado a lado a incontáveis outras estrelas, sem se intimidar em função da cintilância alheia!

Observe: com menos de 10% do corpo iluminado, a Lua Minguante chega tarde ao céu, ascendendo ao Leste, pouco antes das 5h da manhã do sábado, dia 31. Em meio à Constelação de Câncer, ficando alinhada nesse meio tempo Azmidiske, a estrela Xi da Constelação de Puppis (“A Popa”).

Áries: seja mais você, ariano. É possível expor as suas opiniões de forma aberta, mas sem se sobrepor às demais pessoas.

Touro: esteja atento às suas emoções e demandas internas, leonino. O momento pede mais atenção também em relação aos seus assuntos domésticos.

Gêmeos: fale menos e ouça mais, geminiano. O céu pede uma compreensão ampla de quem está ao seu lado.

Câncer: invista o seu tempo e o seu dinheiro no que realmente vale a pena, canceriano. O astral pede mais atenção aos seus recursos materiais.

Leão: use a intuição e direcione as suas emoções de maneira produtiva, leonino. É hora de você também cuidar mais do seu corpo e bem-estar.

Virgem: procure manter a mente descansada, virginiano. A semana pode ter sido cansativa, mas é preciso estar desperto.

Libra: pense no futuro, mas sem se desligar do presente, libriano. É hora de fazer boas parcerias e estar com quem ajuda você a amadurecer ideias.

Escorpião: invista na sua carreira, escorpiano. O momento pede que você seja mais estratégico para seguir crescendo.

Sagitário: é hora de crescer e revisar as suas crenças, sagitariano. Esteja mais atento às suas metas e sonhos mais ousados.

Capricórnio: vença seus medos e não tenha medo de se transformar, capricorniano. O astral pede mais abertura à reciclagem pessoal.

Aquário: faça tudo em equilíbrio, aquariano. É hora de saber atuar em parceria e não deixar de investir nas pessoas que acrescentam.

Peixes: organize a sua rotina para dar conta de tudo o que precisa ser resolvido, pisciano. Só não esqueça de também cuidar da sua saúde cotidiana.