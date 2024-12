Confira o horóscopo para todos os signos nesta sexta, 27

É a última sexta-feira do ano, então o dia tem mesmo cara de bota-fora! Neste 27 de dezembro, a Lua Minguante está poderosa e, então, o “sextou” tem um gostinho especial. Preparado para se despedir de 2024? Pois é, então faça a sua lição de casa, aproveitando que o céu está mesmo propício para quem quiser fechar ciclos em alto estilo.

Mesmo para quem ainda tem que trabalhar antes da virada para 2025, o astral está especial para encerramentos mais conscientes, sob aquele olhar retrospectivo que é saudável de se ter. Com a rainha da noite minguando no signo de Sagitário, o momento evoca a revisão de crenças, valores e aprendizados. O que você aprendeu este ano? Alguma coisa que parecia uma verdade intocável teve de ser repensada?

Bem, se você ainda não tinha pensado nisso, a hora é agora! Pois o tempo não pára e as sextas-feiras, por si só, já naturalmente inspiram a busca pelo prazer de viver e cada dia, já que são regidas pelo belo e brilhante planeta Vênus. De acordo com a magia dos antigos sacerdotes caldeus, que criaram a semana com sete dias para homenagear os astros do Sistema Solar visíveis a olho nu, aqui na Terra, esse é o dia da semana para evocar o conforto e investir em tudo que for mais valioso.

No céu, o mental planeta Mercúrio enquadra o estruturado Saturno que, por sua vez, ainda está em tensão com Júpiter. Na prática, isso significa que esses últimos dias de 2024 estão mesmo favorecendo quem for inteligente o suficiente para mudar de ideia. Sim, mudar de ideia! Porque sempre é hora de fazer ajustes em planos que, em algum momento, pareciam fazer muito sentido, mas podem tomar outro rumo qualquer.

No final de tudo, perseverar e insistir é, sem dúvida, uma habilidade incrível. Mas saber o momento certo de abandonar uma ideia e virar o jogo é também um talento que precisa ter o seu espaço reconhecido. E é com esse espírito que, ao encerrar a última sexta-feira de 2024, o céu não é o limite para quem já está à espera de 2025, pronto para quebrar suas próprias mentais e fazer diferente!

Observe: com menos de 10% de iluminação, a Lua Minguante já está difícil de ser visualizada no céu noturno. Chegando ao céu somente na madrugada do sábado, dia 28, a rainha da noite ascende ao Leste depois das 3h da manhã. Em meio à Constelação de Escorpião, o nosso satélite natural se aproximará de Antares, a estrela Alfa que marca o coração do mítico aracnídeo celeste.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente. Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO.

Áries: procure ampliar horizontes, ariano. Ouça mais as pessoas e esteja aberto às mudanças de opinião.

Touro: esteja aberto às mudanças de situação, taurino. É hora de ter jogo de cintura para transformar a sua realidade.

Gêmeos: esteja junto às parcerias que realmente fazem sentido para você, geminiano. O céu pede mais atenção à qualidade das suas relações.

Câncer: dê mais foco no seu cotidiano e cuide da sua saúde, canceriano. É preciso pegar leve e investir em você.

Leão: aproveite o momento inspirado para investir o seu tempo em atividades lúdicas e prazerosas, leonino. Se quiser seduzir alguém, vá em frente.

Virgem: preserve a sua intimidade, virginiano. O momento pede mais atenção à sua família e assuntos domésticos.

Libra: troque ideias para organizar o seu pensamento, libriano. É sempre saudável conversar para elaborar seus planos.

Escorpião: concentre-se no que é fundamental, escorpiano. O momento pede mais atenção com os seus gastos.

Sagitário: use a sua intuição para tomar decisões melhores, sagitariano. O céu pede mais atitude.

Capricórnio: separe um tempo para refletir e até para cuidar da sua espiritualidade, capricorniano. O momento é de autorreflexão.

Aquário: priorize mais a qualidade do que a quantidade na hora de engatar compromissos sociais, aquariano. O céu pede mais sinceridade.

Peixes: planeje-se, pisciano. O momento pede mais racionalidade e pensamento crítico para você pensar no futuro.