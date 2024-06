Confira o horóscopo para todos os signos nesta sexta, 21

Virginia Gaia 20/06/2024 - 21:49 Para compartilhar:

É Lua Cheia e a rainha da noite se ilumina por completo em um lugar bastante especial do céu. Nesta sexta-feira, dia 21, a patrona das marés chegará ao seu ápice. Com o Sol no signo de Câncer, onde o astro-rei ingressou há pouco e está de mãos dadas com Mercúrio e Vênus, o nosso satélite natural brilhará com todo o seu esplendor, no signo de Capricórnio.

Dessa forma, será possível ver Lua cruzando o céu, de Leste a Oeste, em meio às estrelas da Constelação de Sagitário. Localizada bem no meio do arco visível do Via Láctea, que mostra um dos braços dessa galáxia espiral que nos abraça como uma grande mãe, a constelação do arqueiro é uma das mais ricas, brilhantes e cheias de simbolismo.

Nessa direção, está localizado o centro da Via Láctea, onde fica o buraco negro supermassivo Sagittarius A*. Local cheio de mistério, o núcleo galáctico situa-se a cerca de 26 mil anos-luz de distância da Terra e lá, onde a gravidade é tão intensa que nem a luz consegue escapar, está um dos maiores mistérios do universo e, consequentemente, da existência humana.

Previstos, primeiro, teoricamente por Albert Einstein, os buracos negros representam locais onde o espaço e o tempo são infinitos e, deles, nada escapa. Segundo o famoso cientista alemão, os buracos negros são onde Deus teria feito a divisão por zero. Por esse motivo, Einstein chegou a duvidar da existência desses objetos astronômicos que são tão fascinantes quanto assustadores.

Mas, na metafísica astrológica, o arqueiro estelar representado na Constelação de Sagitário simboliza o grande buscador das verdades absolutas. Ele é aquele que acredita e segue em frente, somente em direção ao futuro, mas sem a visão do entorno. Por isso, vale aproveitar que o aspecto exato da Lua Cheia acontece bem ao lado de Spiculum – o nome popular dado ao brilhante ponto onde está localizada a Nebulosa Laguna (Messier 8 ou NGC 6523) -, que marca o seu mítico arco e também a sua mira, para estabelecer metas de longo prazo. Desde que tudo isso, é claro, esteja em sintonia com as suas crenças mais profundas.

Porque o tempo não para e é para frente que a vida precisa ir. Então, olhe para dentro, com o embalo do Sol canceriano. Mas, inspirado no simbolismo do signo de Capricórnio combinado ao da Constelação de Sagitário, ouse ir mais longe. É hora de manifestar a sua verdadeira essência para o mundo!

Observe: completamente iluminada, a Lua Cheia estará próxima ao horizonte Leste, depois do pôr do Sol. Deslocando-se em direção ao Oeste, ao longo da noite, a rainha da noite ficará visível até o amanhecer do sábado, dia 22. Em meio à Constelação de Sagitário, será fácil vê-la ao lado das estrelas do arco desse mítico arqueiro celeste.

Áries: seja estratégico, ariano. É preciso saber onde você quer chegar para que você possa traçar metas mais concretas.

Touro: é hora de acreditar nos seus sonhos, mas evitar as ideias muito fixas, taurino. Seja flexível para lidar com as pessoas.

Gêmeos: esteja aberto às transformações, geminiano. O céu pede que você saiba escolher bem as suas companhias para poder manter ao lado quem se transforma junto contigo.

Câncer: os seus relacionamentos estão em alta, canceriano. É importante que você saiba estabelecer bons laços e parcerias.

Leão: concentre a sua energia nas coisas mais fundamentais, leonino. É importante que você dê atenção à sua rotina e dia a dia.

Virgem: seja ousado e criativo, virginiano. O céu pede que você siga os seus instintos para dar forma a novas ideias.

Libra: é hora de dar atenção à sua intimidade, libriano. Procure cuidar da sua vida familiar e também do seu universo íntimo.

Escorpião: pense bem nas suas palavras, escorpiano. É preciso saber dialogar e ouvir na mesma medida.

Sagitário: dê atenção às suas finanças e recursos materiais, sagitariano. O céu pede mais foco para que você possa expandir horizontes.

Capricórnio: use a sua energia e também a sua intuição para fazer algo diferente, capricorniano. É hora também de fazer algo por você e manter a autoestima elevada.

Aquário: o céu está cheio de sensibilidade e sutileza para você, aquariano. Cuide do seu bem-estar de forma ampla.

Peixes: procure cultivar as boas amizades e companhias, pisciano. Esteja aberto aos novos contatos e ideias para o futuro.