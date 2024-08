Confira o horóscopo para todos os signos nesta sexta, 2

Virginia Gaia 01/08/2024 - 23:32 Para compartilhar:

O oitavo mês de 2024 mal começou, mas o astral já testa a autenticidade das relações humanas de maneira profunda. Quem são as pessoas que estão firmes ao seu lado, fortalecendo as suas bases na vida de maneira consistente? Nesta quinta-feira, dia 2, em plena temporada do nobre e reluzente Sol leonino, a Lua Minguante canceriana namora com Saturno, o gigante dos anéis e dos laços sociais.

Por sua vez, o relacional planeta Vênus, também no signo de Leão, chega a uma tensa quadratura – um ângulo de 90°, de acordo com a metafísica astrológica – com o irreverente Urano, no signo de Touro. Prometendo abalar as estruturas da vida social de muita gente, essa configuração celeste tem o poder de fazer revelações surpreendentes ao passo em que tende a destacar o caráter das associações e parcerias, com suas raízes firmes no solo.

Dessa forma, os próximos dias tendem a mostrar quem, de fato, está disposto a dar de si pelo outro e quem, ao contrário, está mais interessado em apenas atender os próprios interesses. Por isso, esteja atento: na vida, é sempre bom perceber as pessoas por meio de suas ações e atitudes práticas. Pois, afinal, de discursos bonitos e aparentes boas intenções, o inferno está cheio.

O bom é que, como a Lua Minguante já está se aproximando da Lua Nova, o céu também ajuda a cortar males – ou pessoas – pela raíz. Com o aspecto sorridente do austero Saturno, a rainha da noite enfatiza ainda mais a necessidade das relações emocionalmente equilibradas e saudáveis. Pois, desde que ingressou nos domínios do signo de Peixes, o gigante dos anéis está clamando por interações emocionais com fluxos mais equilibrados.

Aliás, como dono dos maiores e mais notáveis anéis entre os gigantes gasosos do Sistema Solar, Saturno é também o que mais seriamente cobra das alianças sociais. O simbolismo saturnino é daqueles que oferece solidez nas relações na mesma medida em que exige comprometimento. E, nas águas do inconsciente pisciano, o recado ainda fica mais evidente: parceiro mesmo é aquele que respeita os limites emocionais do outro.

Porque é preciso ter em mente que todo ser humano tem suas fragilidades, mas gente que é gente de verdade, conhece esses pontos sensíveis sem, jamais – sob nenhuma hipótese -, valer-se disso para obter qualquer tipo de vantagem. Afinal, parceria, quando é de verdade, traz segurança e é de graça.

Observe: invisível no céu noturno, a Lua Minguante ascende ao Leste praticamente ao mesmo tempo em que o Sol estiver nascendo, no sábado, dia 3, em meio à Constelação de Câncer. Entre os destaques do céu por esses dias, vale a pena tentar localizar a aproximação entre os planetas Marte e Júpiter, em meio à Constelação de Touro, que podem ser vistos a olho nu a partir das 3h da manhã, aproximadamente.

Áries: vá com calma, ariano. É hora de evitar as atitudes impensadas e as respostas demasiadamente emocionais às situações.

Touro: seja ponderado na hora de se comunicar, taurino. É fundamental perceber as intenções das pessoas nas entrelinhas.

Gêmeos: seja econômico com os seus recursos e até com o seu nível de energia, geminiano. É preciso saber onde fazer suas apostas.

Câncer: seja mais assertivo na sua forma de agir, canceriano. É importante que você respeite o seu tempo e o tempo dos outros.

Leão: vá com calma, leonino. É preciso pensar no seu bem-estar e na sua saúde emocional, mesmo diante das incertezas.

Virgem: faça planos de maneira concreta, virginiano. É preciso saber lidar com as pessoas de maneira inteligente.

Libra: cultive boas relações com pessoas de autoridade, libriano. É preciso saber lidar com a sua imagem pública.

Escorpião: invista em conhecimento, escorpiano. É hora de fomentar a sabedoria e abrir-se para novas visões de mundo.

Sagitário: é hora de eliminar, sagitariano. Deixe para trás situações que possam ser emocionalmente desgastantes.

Capricórnio: saiba ser diplomático e medie conflitos, capricorniano. É importante que você mantenha relacionamentos estáveis e saudáveis.

Aquário: dê atenção às pequenas ações que podem impactar a sua qualidade de vida, aquariano. Evite desgastes desnecessários.

Peixes: seja criativo, pisciano. É importante manter o bom humor e buscar maneiras leves de sair de situações difíceis.