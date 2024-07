Confira o horóscopo para todos os signos nesta sexta, 19

Virginia Gaia 18/07/2024 - 22:05 Para compartilhar:

O astral desta sexta-feira, dia 19, chega com cobrança por eficiência e com muita vontade de entregar resultados. Então, prepare-se: em pleno último dia útil da semana, o “sextou” vem junto com uma pontinha de espírito workaholic.

No céu, a grande mãe celeste estará quase completamente iluminada, já que a Lua Crescente está prestes a tornar-se Lua Cheia, cujo ápice acontece no próximo domingo, dia 21, no signo de Capricórnio, onde a rainha da noite ingressa na manhã desta sexta-feira. Assim, o clima geral evoca a organização, a ambição e o cumprimento de metas.

Na metafísica astrológica, diz-se que a Lua está em seu exílio quando passa por essa porção do céu. Como a região que corresponde ao signo de Capricórnio fica oposta, na esfera celeste, em relação ao signo de Câncer, do qual a patrona das marés é regente, então é como se a Lua estivesse realmente isolada do seu domicílio. Longe de casa, a influência simbólica lunar fica enfraquecida.

Dessa maneira, o momento inspira mais objetividade e menos drama. Contudo, vale lembrar que o Sol, nosso astro-rei, segue brilhando nos últimos graus cancerianos, já que sua mudança para o signo de Leão acontece somente na próxima segunda-feira, dia 22. Então, é preciso estar consciente e forte para lidar com as responsabilidades e as cobranças, mas sem sucumbir à frieza e ao excesso de objetividade.

Afinal, ninguém é de ferro e quem nega os sentimentos acaba negligenciando o caráter sensível que é inerente a todo ser humano. Nesse contraste entre a razão e a emoção, é preciso pegar leve, especialmente nas situações de trabalho e no que toca às relações entre líderes e liderados, chefes e subordinados.

Que tal ser um gestor mais empático? A empatia, definida como a capacidade de se colocar no lugar do outro e entender as suas necessidades, é tão valiosa quanto a habilidade de administrar recursos materiais e traçar metas estratégicas. Por isso, vá com calma na hora de cobrar resultados. Seja claro em relação aos objetivos e metas, mas jamais esqueça que, na base de todo bom profissional, deve haver sempre um excelente ser humano!

Observe: quase completamente iluminada, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do ocaso solar. Visível no céu até depois das 6h da manhã do sábado, dia 20, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste, em meio à Constelação de Sagitário. Em meio às estrelas da região que marca o arco do mítico arqueiro celeste, o nosso satélite natural estará ao lado de Facies, nome popular dado, na Antiguidade, ao aglomerado estelar globular Messier 22 (também conhecido como M22 ou NGC 6656).

Áries: há muita coisa para fazer, mas é necessário segurar a ansiedade, ariano. Faça tudo conforme as regras.

Touro: procure crescer com as pessoas à sua volta, taurino. O céu pede mais abertura em relação ao seu entorno e aos possíveis aprendizados.

Gêmeos: perceba quem são os seus reais parceiros, geminiano. É hora de nutrir laços verdadeiros e intensos.

Câncer: seja empático e ouça mais as pessoas, canceriano. É preciso saber achar o ponto de equilíbrio entre dar e receber.

Leão: dê atenção ao seu dia a dia, leonino. É hora de se organizar e de não se deixar levar pela falta de foco.

Virgem: seja sincero e tenha jogo de cintura, virginiano. O astral ajuda você a exercer a sua criatividade de maneira produtiva.

Libra: cultive a sua intimidade e as suas relações mais próximas, libriano. O momento pede mais atenção às suas necessidades pessoais.

Escorpião: fale o necessário, mas use bem a sua intuição, escorpiano. É importante trocar com as pessoas e se comunicar de forma efetiva.

Sagitário: tenha foco, sagitariano. Lembre-se de destinar a sua atenção ao que realmente vale a pena e pode dar algum retorno futuro.

Capricórnio: faça algo por você, capricorniano. Tenha ações bem direcionadas para estar alinhado à sua essência.

Aquário: saiba usar a sua intuição, aquariano. O céu pede mais atenção à sua saúde psíquica, fazendo com que você tenha que evitar excessos.

Peixes: pense no futuro, mas seja mais estratégico, pisciano. É importante que você pense no longo prazo.