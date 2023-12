Confira o horóscopo para todos os signos nesta sexta, 15

Virginia Gaia 14/12/2023 - 20:38 Para compartilhar:

A dez dias do Natal, esta sexta-feira, dia 15, chega com a Lua Nova ingressando no amigável signo de Aquário. Assim, o céu parece favorecer a festa, as confraternizações e os encontros tão comuns nesses dias que antecedem o fim do ano.

De encontro marcado com o profundo e sexual planeta Plutão, a rainha da noite parece dar um toque tão poderoso quanto sedutor a esses encontros. Dessa maneira, é sempre bom lembrar que festa de empresa, embora tenha ares de confraternização, não deixa de ser ambiente de trabalho. Então, mesmo que haja muita diversão, o cuidado nas relações de poder deve ser observado. Nada de se exceder, heim?

Até porque, agarrada com Plutão, a Lua também formará um aspecto tenso com Júpiter, o patrono da autoridade. Generoso e também exagerado, o líder máximo do Monte Olimpo tem fama de ajudar aos que querem se expandir e ousar, na astrologia. E olha que oportunidade para se jogar com tudo na curtição não deve faltar, pois o nosso satélite natural também engata uma conversa cheia de prosa com o solvente planeta Netuno.

Regente do inconsciente e das substâncias que alteram a consciência, esse belo e profundamente azulado gigante gasoso tem o simbolismo atrelado ao mundo dos sonhos e da fuga da realidade. Mas não somente de substâncias e fugas da realidade vive o universo abstrato netuniano. Como patrono também da música e do misticismo, esse belo planeta ajuda ainda a elevar a alma. Então, para quem não for muito afeito a festa, o astral também favorece quem prefere descansar de corpo e acalmar a mente.

Dessa maneira, este último dia útil da semana está realmente democrático e acolhedor. Só cuidado: é para ficar bem à vontade, mas não com todo mundo, né? Se estiver entre colegas de trabalho, vale lembrar que, depois, haverá mais dias de expediente normal ao longo deste ano e dos próximos!

Observe: com aproximadamente 10% do corpo iluminado, a Lua Nova estará a Oeste, depois do ocaso solar, em meio à Constelação de Capricórnio, ficando visível até pouco depois das 21h30, quando passará da linha do horizonte. Nesse meio tempo, a rainha da noite também ficará na mesma longitude de Altair, a estrela Alfa da Constelação da Águia.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô. Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: esteja com as pessoas e invista na sua vida social, ariano. Só tenha cuidado para não acabar exagerando nas suas ações.

Touro: deixe tudo organizado e planejado, antes de sair do escritório, taurino. É preciso agir de maneira responsável.

Gêmeos: engate as conversas profundas e o papo cabeça, geminiano. Só tenha cuidado com temas que podem ser polêmicos.

Câncer: é hora de ter ao lado quem você realmente pode confiar, canceriano. Seja discreto e faça um bom filtro.

Leão: seja mais empático, leonino. É importante que você saiba compartilhar ações e decisões com os outros.

Virgem: ainda que a rotina seja corrida, é importante que você não deixe de cuidar da sua saúde, virginiano. Dê atenção à sua alimentação.

Libra: seja criativo e aproveite para se agradar um pouco, libriano. O céu abre espaço para você se expressar e até seduzir.





Escorpião: cuide da sua intimidade, escorpiano. Prefira os poucos e bons para estar mais confortável com você mesmo.

Sagitário: comunique-se de maneira hábil e evite exageros, sagitariano. É melhor falar menos do que falar demais.

Capricórnio: tenha senso de prioridade e evite gastos desnecessários, capricorniano. O momento pede mais disciplina em relação às suas finanças.

Aquário: o seu carisma está em alta, mas não é sábio desperdiçá-lo, aquariano. Use a intuição para perceber melhor o seu entorno.

Peixes: o astral favorece a introspecção, pisciano. Se for para a farra, tome cuidado para não se exceder.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias