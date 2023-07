Confira o horóscopo para todos os signos nesta sexta, 14

Qual a distância entre a mente acelerada a ponto de tornar-se ansiosa e a aplicação dessa opulência mental para trazer os grandes insights criativos? É nesse espaço que está a capacidade de cada um em direcionar sua energia psíquica de maneira produtiva. Nesta sexta-feira, dia 14, o último dia da semana chega estimulante!

No céu, a Lua Minguante avança pelo mental signo de Gêmeos, já praticamente ausente da noite estrelada, pois se aproxima cada vez mais do Sol. Enquanto isso, o emocional Sol canceriano engata um diálogo produtivo com o revolucionário Urano, que atualmente está no signo de Touro. Chamado de sextil, pois se dá por meio de um ângulo de 60°, esse aspecto harmônico faz com que o astro-rei e o gigante gasoso flertem entre si.

Na prática, o que o astral está pedindo é um bom direcionamento para os pensamentos. É hora de produzir de maneira organizada, racionalizando o que precisa ser equacionado, mas também deixando fluir o que deve ser mais sentido na pele do que processado mentalente. Nesses tempos de excesso de informação, organizar o pensamento, livrando-se de ideias intrusivas, é fundamental.

Hoje em dia, é praticamente impossível não ter algum nível de angústia. A ansiedade é o mal do século. Entre consultórios psicológicos lotados e receituários psiquiátricos que se multiplicam, a serenidade tornou-se artigo de luxo. Por isso, atente-se à qualidade das suas experiências: é crucial estar inteiro em cada uma das atividades diárias.

Assim, o céu pede mais concentração e também mais meditação. É para fazer mil coisas, mas ter intervalos também para não fazer nada. Lembre-se de que vale mais viver uma coisa de uma vez, em sua totalidade, do que experimentar mil atividades que, no fim, significam quase nada.

Então, declare o “sextou” em alto estilo, permitindo-se dar tempo ao tempo. A mente agradece e a produtividade será maior!

Observe: com aproximadamente 5% de iluminação, a Lua Minguante aparece no céu pouco antes do amanhecer, ascendendo ao Leste, por volta 5h da manhã do sábado, dia 15. No pouco tempo que estiver visível, o nosso satélite natural em meio à Constelação de Touro, quase na divisa com a Constelação de Auriga (“O Cocheiro”), alinhado também Anitak, a estrela Zeta da Constelação de Orion.

Áries: ouça melhor antes de decidir e não deixe de aprender com as pessoas, ariano. É preciso calma para ser mais produtivo.

Touro: faça uma coisa de cada vez, taurino. Organizando-se, você consegue chegar mais longe e fazer tudo do seu jeito.

Gêmeos: use a sua sensibilidade para saber por onde começar as coisas, geminiano. O céu pede mais foco e direcionamento.

Câncer: cuidado com os excessos, canceriano. É preciso cuidar da sua saúde mental e psíquica, então evite se estressar à toa.

Leão: esteja com as pessoas, mas saiba fazer um filtro, leonino. Não adianta querer agradar a todos o tempo todo.

Virgem: deixe tudo organizado no trabalho antes de sair para o fim de semana, virginiano. É preciso administrar bem a sua vida profissional.





Libra: invista em atividades enriquecedoras culturalmente, libriano. É preciso ter diversas referências para poder decidir melhor sobre a sua vida.

Escorpião: a sedução está no ar, mas é preciso ser criterioso, escorpiano. O céu traz bastante profundidade para você.

Sagitário: dê atenção a quem faz a diferença na sua vida, sagitariano. O momento pede mais diálogo e entendimento mútuo.

Capricórnio: procure manter uma alimentação e rotina saudáveis, capricorniano. É importante cuidar de você.

Aquário: você está bastante criativo, mas precisa ser claro para que as suas ideias sejam entendidas, aquariano. Fale o que pensa, sem ser direto em demasia.

Peixes: descanse, pisciano. É preciso pegar leve nesse momento e reservar energia para o que realmente importa.

