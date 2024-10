Confira o horóscopo para todos os signos nesta sexta, 04

Virginia Gaia 03/10/2024 - 21:34 Para compartilhar:

O último dia útil desta semana tão agitada no céu chega com um toque de mistério. Assim, o astral desta sexta-feira, dia 4, aprofunda reflexões e conduz às revisões internas. Afinal, não é sempre que o Sol é ocultado em um Eclipse Solar Anular, como o que tivemos esta semana, sendo que seus efeitos poderão ser sentidos por até seis meses, dependendo das repercussões em diferentes mapas astrais individuais.

De qualquer forma, coletivamente, o momento pede mais coragem e nobreza de ação! Isso porque a Lua Nova avança pelo zodíaco, deixando o signo de Libra para mergulhar fundo nas águas do signo de Escorpião. Além de tornar o clima mais misterioso e até sedutor, o toque sombrio e também intenso é corroborado por uma bela harmonia entre o planeta Vênus, que também está nos domínios escorpianos, e o sisudo Saturno, que atualmente transita com os seus anéis pelo signo de Peixes.

Com esse conjunto simbólico, o astral pede mais compromisso e seriedade para lidar com as pessoas. Prometeu? Então, cumpra. Falou? Então, demonstre. Sentiu? Então, fale. Pois é fundamental estabelecer laços duradouros da mesma maneira em que é vital determinar limites. É assim em todas as relações saudáveis!

Com esse contexto tão convidativo, fica mesmo difícil negar os convites para bons programas a dois. Entretanto, fica o aviso: é preciso ir com calma! Pois, como em tudo na vida, a perfeição não existe e, nesse embalo, a Lua também engata uma tensa relação com Plutão, o patrono do submundo.

Dessa maneira, em meio à atmosfera sedutora, ainda há uma pontinha de medo da entrega, o que também requer calma, especialmente nas relações que estiverem em seus momentos primordiais. É como diz aquele velho ditado baseado na sabedoria popular: é preciso começar pelas beiradas.

Em uma semana tão cheia de altos e baixos, encontrar mais profundidade, sem dramatização excessiva, é o caminho para novas e sólidas alianças!

Observe: afastando-se gradualmente do Sol, mas ainda bem próxima ao astro-rei, a Lua Nova ficará visível, por pouco tempo, próxima ao horizonte Oeste, depois do pôr do Sol. Com menos de 5% de iluminação, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Virgem, pouco abaixo de Vênus, nas dependências da Constelação de Libra.

Áries: repare nos detalhes, ariano. É preciso entender as pessoas à sua volta antes de tomar ações bruscas.

Touro: seja mais paciente e acolhedor com os outros, taurino. O céu pede mais atenção com as suas relações.

Gêmeos: invista mais no seu dia a dia, geminiano. é preciso saber estabelecer prazos e limites para fazer tudo fluir bem.

Câncer: manifeste os seus desejos, canceriano. É preciso ser mais espontâneo, sem a necessidade de se sobrepor aos outros.

Leão: você está cheio de profundidade, leonino. Por isso, procure cercar-se de quem consegue entender o seu momento.

Virgem: seja mais objetivo na sua comunicação, virginiano. É importante ouvir os outros, mas também se colocar à disposição para orientar.

Libra: é hora de ter mais foco e saber onde você quer chegar, libriano. Por isso, seja mais objetivo e siga em frente com mais senso de prioridade.

Escorpião: use a sua intuição para agir de maneira mais assertiva, escorpiano. É preciso saber lidar com seus pares.

Sagitário: cuide do seu bem-estar em um nível amplo, sagitariano. É preciso dar conta de tudo, mas sem se estressar.

Capricórnio: dê prioridade às pessoas certas, capricorniano. O momento pede mais olhar em direção ao futuro.

Aquário: planeje-se, aquariano. è fundamental construir a sua vida de forma mais estruturada e sem medo.

Peixes: dê prioridade aos temas intelectuais, pisciano. É hora de você investir no seu futuro com mais conhecimento.