Confira o horóscopo para todos os signos nesta semana, de 8 a 14 de julho

O céu pede relações mais autênticas, com encontros que realmente valham a pena! E isso abrange todas as áreas: dos romances aos negócios. Nesta semana, a Lua Nova ganha corpo para tornar-se Lua Crescente somente no próximo sábado, dia 13. Assim, as emoções crescem em sua força para revelar as intenções e os sonhos que podem ser vividos em conjunto, além de evidenciar as que ainda precisam de um olhar mais único, individual e autoral.

Nesse meio tempo, o relacional planeta Vênus muda de signo. Depois de formar uma bela conjunção com o Sol e com a Lua, durante a Lua Nova da última sexta-feira, dia 5, o mais brilhante dos planetas – patrono das relações humanas e de tudo o que é mais valioso no universo – deixa as águas cancerianas para ingressar nos luminosos territórios do signo de Leão. Assim, o clima geral também ganha gradualmente mais contornos leoninos, já que o mental Mercúrio já está neste signo Fixo do elemento Fogo, desde a última terça-feira, dia 2.

Dessa maneira, o tom onírico da Lua Nova dá espaço, aos poucos, à percepção da realidade e da verdade, dois valores fundamentais para quem quer lançar mão das novas possibilidades de parceria apontadas pelo início do ciclo lunar. Nessa senda que evoca a sinceridade, a dança dos planetas também abre espaço para as revisões construtivas. E é aí que as revelações podem acontecer, especialmente no que tange pessoas, seus desejos e as relações humanas. Por isso, é preciso ser direto na comunicação, mas tendo a sensibilidade suficiente para não deixar a empatia de lado.

Isso porque dois aspectos harmônicos com planetas retrógrados dão espaço para os ajustes e os acertos de contas. Primeiro, o Sol canceriano engata um trígono com o patrono da estrutura, Saturno, que atualmente passa pelo signo de Peixes. Dessa maneira, abre-se espaço para entender padrões emocionais que precisam ser transpostos para que os projetos futuros sejam erguidos com bases mais sólidas. Por sua vez, Vênus, no momento no qual estiver deixando os domínios cancerianos para ingressar em Leão, também acenará positivamente para o místico Netuno, que também está retrógrado, na perspectiva do observador terrestre, nos oceanos piscianos. Com isso, a intuição fica aflorada e, então, será possível perceber melhor, nem que seja somente nas entrelinhas, quem é quem.

Dessa maneira, é hora de apostar nas relações e nos projetos que fazem mais sentido e ressoam aos desejos pessoais mais profundos. É para honrar a si mesmo, buscando independência, mas sem medo de assumir compromissos junto aos que são autênticos e sabem retribuir na mesma intensidade. Afinal, já estamos no meio do ano e o tempo não para!

Uma semana iluminada e com muito amor para você!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 8 a 14 de julho de 2024.

Áries: Você está cheio de vontade de fazer acontecer e com a criatividade em alta, ariano. Coloque tudo isso em prática, mas não deixe de olhar também para a sua intimidade e necessidade de introspecção.

Touro: Cheio de ideias, você está com bastante energia acumulada para fazer acontecer, taurino. Só vale ter cuidado com a possibilidade de dispersão e também com um possível excesso de exposição.

Gêmeos: É hora de colocar ideias e projetos em prática, geminiano. No entanto, é preciso agir de forma direcionada, dando prioridade para o que faz mais sentido para você e para quem está mais próximo.

Câncer: O astral se intensifica em mais esta semana da passagem do Sol pelo seu signo, canceriano. Construa novos projetos, desde que sejam bem alicerçados e junto às pessoas mais sinceras.

Leão: Você está predisposto a ter insights poderosos nesta semana, leonino. O céu pede para você olhar para dentro ao mesmo tempo em que busca expandir os horizontes.

Virgem: É hora de circular, ver gente e projetar o futuro, virginiano. Procure fomentar boas parcerias e investir nos projetos que fazem mais sentido para você, em diferentes áreas da sua vida.

Libra: É hora de usar a intuição para crescer em conjunto, libriano. Seja claro sobre as suas intenções e não deixe de se expressar quando for necessário pontuar alguma questão em aberto.

Escorpião: Amplie o seu conhecimento e ouça mais as pessoas, escorpiano. É preciso estar aberto aos conselhos de quem conhece mais do que você e pode orientar melhor o seu caminho.

Sagitário: É hora de prestar mais atenção na qualidade dos seus relacionamentos e dos ambientes que você frequenta, sagitariano. Esteja próximo de quem você confia e peça ajuda de quem tem boa vontade.

Capricórnio: É hora de pensar nas parcerias que tem solidez e perduram no longo prazo, capricorniano. O astral evoca mais consistência nas suas ações, abrindo espaço para associações produtivas.

Aquário: Dê foco ao trabalho em equipe e procure compartilhar experiências no seu dia a dia, aquariano. O astral pede mais atenção também à sua rotina e ao seu bem-estar cotidiano.

Peixes: O céu pede mais autenticidade e vontade para materializar os seus desejos, pisciano. Seja criativo, mas não deixe de rever ações e pontos de vista para que você se desenvolva melhor.